翁山蘇姬領導的全民盟遭控選舉舞弊，緬甸軍方掌控的選委會宣布解散全民盟

《路透社》報導，有緬甸軍政府指派的選舉委員會21日與多個政黨領袖開會，選委會主席登梭在會中表示將解散翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（NLD，以下簡稱全民盟）。

全民盟在去年11月的全國大選中勝出，但軍方不承認選舉結果，堅稱全民盟選舉舞弊，以及全民盟掌控的選委會不受理軍方支持的鞏固發展黨的投訴。接著今年2月1日，緬甸軍方領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）發動軍事政變，逮捕了總統溫敏、緬甸實質領導人、國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」），以及全民盟的多名領袖。

緬甸獨立媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）報導，選委會21日在首都奈比多（Naypyidaw）和多個政黨開會，不過這會議遭到全民盟等政黨的抵制。選委會主席登梭（Thein Soe）在會上指出，將解散在去年大選舞弊的全民盟，以及將以叛徒的罪名起訴全民盟的主要領袖。

《中央社》報導，緬甸選委員在今年2月26日曾在奈比多和多個主要政黨舉行會議，而登梭當時在會議中表示，由於軍方已經掌權，因此宣布2020大選無效。報導指出，一些與會的政黨領袖要求選委會應解散全民盟，並想辦法解決目前在全國各地發生的反政變抗議，而登梭在會中則稱會把這些意見傳達給軍政府領袖敏昂萊。

《路透社》報導指出，親軍方的鞏固發展黨發言表示，該黨有派代表與會，但未得出相關結論，而緬甸軍政府和全民盟等暫時未對這會議有回應。

另一方面，緬甸軍政府即將在5月24日開庭，審判翁山蘇姬被指控的罪名，這也是政變以來，翁山蘇姬將親自出庭，此前她都是以視訊的方式出庭。75歲的翁山蘇姬已被軍方指控6項罪名，包括在去年競選期間無視於防疫禁令聚眾、違反天然災害管理法、違反殖民時期的官方機密法，以及因持有無線對講機而違反進出口管理法等罪名，最終翁山蘇姬可能因審判而終身禁止擔任公職。

緬甸國防軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為3月27日，緬甸國防軍總司令敏昂來在軍人節上閱兵。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範