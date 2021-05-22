《我知道！這就是DNA》：不好的突變為什麼會產生遺傳疾病？

文：艾莉森・伍拉德（Alison Woollard）、蘇菲・吉爾伯特（Sophie Gilbert）

Photo Credit: 大石國際文化出版

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書籍介紹

本文摘錄自《我知道！這就是DNA：認識基因、染色體與奇妙的生物遺傳密碼》，大石國際文化出版

作者：艾莉森・伍拉德（Alison Woollard）、蘇菲・吉爾伯特（Sophie Gilbert）

譯者：魏靖儀

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DNA存在每一個動植物活體內，從最微小的種子到站在你身邊的人。但你有多了解DNA？這本書帶領孩子深度認識DNA以及它在各種生物體內所扮演的角色──從人類為何會有不同顏色的眼睛到我們為何會老去。發現DNA是什麼、它是做什麼用的、它如何影響我們的生活，包括遺傳以及我們為何會長得像爸媽、鑑識科學以及DNA證據如何協助破案、基因工程，還有是否能讓恐龍復活等等。書中有許多逗趣的DNA插畫、清晰的圖表和驚人的照片，讓孩子輕鬆認識這個重要無比的分子，並且樂在其中。

本書特色

美國亞馬遜書店五星超高評價，小朋友的生命科學教育起點的最佳讀物。

以精準的圖片和手繪可愛插圖，讓小朋友了解生命的起源及基因的奧妙。

最貼近生活的案例，解說DNA如何影響我們的生活。

幫家長一舉解答孩子對DNA、突變和遺傳的各種疑問。

附有完整大事紀，說明科學家發現DNA的歷史與過程。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰