【東南亞週報】英美加對緬軍政府祭新制裁｜Gojek與Tokopedia合併印尼科技巨頭｜星港航空泡泡因星國疫情爆發而再延後

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第119期，為讀者挑選2021年5月15日至5月21日期間，有關緬甸、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞與泰國的六則東協區域大事。

緬甸｜英美加祭出新制裁 首度包括緬甸政治實體

美國、英國與加拿大5月17日宣布，對發動政變奪權的緬甸軍政府祭出新一輪制裁，對象包括軍政府最高領導機構「國家行政委員會」（State Administrative Council）、13名官員、及3名官員子女。

根據美國財政部的新聞稿，此波制裁奠基於總統拜登（Joe Biden）2月10日簽發的行政命令「針對緬甸局勢凍結相關資產」，旨在透過凍結資產並禁止美國公民提供資金、商品或服務等措施，向緬甸軍方施壓及究責，制裁對象為1個政治實體及16名個人，包括：國家行政委員會、該委員會4名委員、該委員會任命的7名部長、央行行長、聯邦選舉委員會主席、及海空軍司令3名子女。

英國與加拿大也跟進，英國外交部宣布對國有企業「緬甸寶石公司」（Myanmar Gems Enterprise）實施制裁，盼切斷軍方主要資金來源，美國此前也已凍結該公司資產並全面禁止與該公司進行任何交易；加拿大則表示將對軍方有關實體及個人施加進一步的制裁。

對此，聯合國緬甸人權特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）表示歡迎，尤其肯定英美加等國在制裁對象層面跨出一步，首度納入政治實體，「此一決定將敲響警鐘」，警告繼續提供緬甸軍方財務、物質或技術支持的個人或實體都可能面臨國際制裁。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年4月10日，美國華盛頓反緬甸軍事政變示威者，要求國際停止對緬甸軍方的支援。

印尼｜Gojek與Tokopedia合併 印尼科技巨頭GoTo成形

印尼新創獨角獸叫車平台與電子支付公司Gojek和本土電商Tokopedia5月17日宣布合併，新公司名為「GoTo」，市值上看180億美金，是印尼市場最大筆合併交易，也是境內規模最大科技公司。

Gojek和Tokopedia在今年1月時傳出合併消息，目標與新加坡的Grab和冬海集團（Sea Limited, 簡稱Sea）競爭。新公司Goto的股權分配，Gojek持有58%、Tokopedia持有42%，GoTo集團執行長由Gojek共同執行長蘇利斯蒂奧（Andre Soelistyo）擔任、Tokopedia總裁派翠克．曹（Patrick Cao）擔任集團總裁。

GoTo底下有三大事業群：叫車平台Gojek、電商服務Tokopedia、以及金融支付服務GoTo Financial，在印尼、越南、泰國及新加坡提供服務。叫車平台業務由Gojek共同執行長阿盧維（Kevin Aluwi）負責、電商則由Tokopedia創辦人陳國遙（William Tanuwijaya）掌管，而蘇利斯蒂奧出掌GoTo Financial。

GoTo指出，合併後平台上活躍用戶數1億人，超過200萬司機和1100萬商家註冊；兩家公司在2020年的交易額達220億美元，約佔印尼GDP的2%。此外，GoTo擬在今年於美國和印尼公開發行（IPO），至於是否像Grab一樣透過特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市？目前尚未透過具體時程和細節，據估計上市估值達350到400億美金，和Grab估值相當。

Grab上個月證實將透過SPAC方式在美國納斯達克交易所（NASDAQ）上市，估值約396億美金。若上市成功，將成為東南亞公司在美國最大宗的股權發行計畫。

Photo Credit：Reuters/達志影像 William Tanuwijaya是Tokopedia創辦人與CEO

新加坡｜獅城本土疫情延燒 星港航空泡泡計畫再度延後

新加坡COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情持續延燒，5月16日至21日間社區感染確診數累計187例，感染群擴大至24個。由於獅城疫情升溫，原訂於26日啟動的星國香港航空泡泡計畫也再次延後，雙城將於新加坡高警戒解封第二階段結束前，再來研商重啟計畫。

星國21日新增30起本土確診病例，其中22例與之前感染群有關，8例暫無關聯性，新增的22例中16例稍早已被隔離，避免擴大感染。20日新增27起社區感染病例，當中21例與之前感染群有關，6例暫時找不到關聯性，15例在之前已被匡列為隔離人員。截至21日中午，星國累計確診病例為61,770例。目前星國衛生部約找出24個感染群，包括陳篤生醫院、樟宜機場、樟宜監獄、Learning Point補習班以及仁泰堂食品工業等地。

星港的航空泡泡計畫在星國疫情尚未控制下再度喊停，雙城最早原訂在去年11月22日實施旅客不用隔離的航空泡泡計畫，但當時因為香港疫情升溫暫停。雙邊後來協商出今年5月26日作為重新啟動該計畫的日期，但這次換成星國疫情延燒而被迫再度延期。

星國16日已收緊防疫措施，將高警戒解封第三階段推回到第二階段，包括允許最多兩人一起外出購物或運動、登門訪客每日不超過兩人、以及所有餐廳不開放內用，只提供打包服務等，解封第三階段暫定執行到6月13日。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 新加坡航空

菲律賓｜避免偏好影響 菲下令不公布疫苗品牌

菲國在上週取得20萬劑的輝瑞/BioNTech疫苗，民眾為接種輝瑞疫苗而大排長龍，為避免品牌偏好影響接種進度，菲國政府宣布將不向民眾公布疫苗廠牌。

菲律賓在上週終於收到原訂於2月送達的輝瑞/BioNTech疫苗，這批20萬劑疫苗是透過全球衛生組織的COVAX計畫取得。接下來二個月內還會有230萬劑的輝瑞疫苗送抵菲國。有鑑於輝瑞疫苗抵達後，馬尼拉市接種人數大排長龍，甚至有民眾凌晨2點便排隊接種，菲國宣布將不公布民眾接種疫苗的廠牌。內政部長安約（Eduardo Año）表示：「能施打的疫苗就是最好的疫苗」，因而下此決議，以避免品牌的偏好影響接種速度。根據民調公司Octa Research今年1、2月的調查，僅有19%的菲國民眾有意接種疫苗，對疫苗品牌的信任度，美國製疫苗信任度最高，獲得41%的民眾信任；而中國製疫苗僅有13%的信任度。

此外在本週，菲律賓宣布向輝瑞訂購4000萬劑疫苗，是東南亞地區數量最大的輝瑞訂單。菲律賓政府目標為在今年達到群體免疫，今年約會有2000萬劑疫苗送達菲國，但目前醫護人力吃緊，要召集到5萬名醫護人員進行疫苗施打計畫恐有困難，因此政府計畫招募助產士、藥師、醫學院學生來進行疫苗注射。

截至目前，菲律賓新冠肺炎確診人數來到116萬人，其中109萬人康復、近2萬人死亡；本週每日確診人數約在4千至6千人。

Photo Credit: AP/ 達志影像 今年2月28日，中國軍機載送中製科興疫苗抵達菲律賓，當時菲律賓總統杜特蒂和中國駐菲律賓大使黃希連合影。

馬來西亞｜沙巴警方殲滅5名阿布沙耶夫恐怖分子

馬來西亞警方5月17日在沙巴州（Sabah）保佛縣（Beaufort）紅樹林違章屋區展開特別行動，殲滅5名恐怖組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）成員，並將加強執法與戒備，慎防恐怖分子滲入。

沙巴警察總監哈扎尼（Hazani Ghazali）在記者會上表示，鑒於上週執法行動中有嫌犯脫逃，警方決定重回現場突擊查緝，雙方爆發槍戰，5名阿布沙耶夫組織成員遭當場擊斃，其中一人是該組織高層且在菲律賓的通緝名單上。儘管警方相信已成功瓦解阿布沙耶夫在沙巴的一支分隊與據點，仍不排除其黨羽可能向警方及保安部隊展開報復，因此不敢掉以輕心，發出紅色警示以加強執法與戒備。

此外，哈札尼指出，阿布沙耶夫組織仍有眾多成員及支持者潛伏在沙巴，甚至有偽裝成宗教領袖招募新血的情形，因此敦促各級地方首長提高警戒，一旦發現轄區內出現身分不明且可疑的人士，應立即通報警方。

阿布沙耶夫是菲律賓本土伊斯蘭激進組織，力主菲南摩洛分離運動，多以綁架和炸彈攻擊等極端方式表達訴求，並在2014年宣誓效忠伊斯蘭國（Islamic State）。

Photo Credit: AP/達志影像

泰國｜泰國廉航Nok Air提交業務復甦計畫

根據曼谷郵報5月19日報導，經營泰國國內線為主的廉價航空公司「皇雀航空」（Nok Air）在二度延長破產重整期限後，於5月17日向泰國政府遞交業務復甦計畫。根據皇雀航空首席執行官兀提普（Wutthiphum Jurangkool）向泰國證券交易所發布的報告指出，皇雀航空於2020年7月30日申請破產重整以恢復經營，並在2020年11月4日由泰國中央破產法院（Central Bankruptcy Court）宣布通過、下令公司恢復經營。不過，在此期間該公司國內航班仍照常營運。

皇雀航空原須於2021年3月15日將業務復甦計畫提交至破產管理局，不過計畫負責人二度向中央破產法院申請延期，最終才於5月17日完成遞交程序。破產管理局官員將為有表決權的債權人安排召開會議，以審議業務復甦計畫。

截至2020年9月30日，皇雀航空營收為48億泰銖（約新台幣42.76億元），同比下跌47.7%，淨虧損39億泰銖（約新台幣34.75億元），而2019年同期虧損則為16億泰銖（約新台幣14.25億元）。2020年第一季度時皇雀航空曾向泰國證券交易所申請延遲提交財務報表，理由為受新冠肺炎疫情影響，公司在泰國、緬甸、中國、日本、台灣和印度的航運業務受到封城和鎖國等措施影響，業務幾乎全面停滯。爾後第一季財務報表公布時，皇雀航空宣布公司各類債務高達265億泰銖（約新台幣236.13億元）。

皇雀航空為繼泰國國際航空（Thai Airways）後，唯一亦向泰國中央破產法院申請破產重整的泰國籍航空公司。

Photo Credit：AP / TPG Images 圖為「皇雀航空」（Nok Air）客機。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元