2021/05/22,
國際

【圖輯】游泳偷渡西班牙的「寶特瓶男孩」：我寧願冷死也不回摩洛哥

【圖輯】游泳偷渡西班牙的「寶特瓶男孩」：我寧願冷死也不回摩洛哥
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

本週，一名摩洛哥男孩綁著空塑膠瓶，在大海中游向西班牙的北非飛地休達（Ceuta）。發現他的西班牙士兵說，男孩寧願死也不回摩洛哥。

本週，一名摩洛哥男孩綁著空塑膠瓶，在大海中游向西班牙的北非飛地休達（Ceuta）。發現他的西班牙士兵說，男孩寧願死也不回摩洛哥。

這名男孩穿著一件深色T恤，空寶特瓶就藏在衣服底下、繫在手臂上。上岸後，他在海灘上痛哭落淚，結果被西班牙士兵帶走，而這起事件引起了國際媒體的注意。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

西班牙士兵摩紹伊（Rachid Mohamed al Messaoui）說：「他不想回去，還說在摩洛哥沒有任何家人。他也不在乎會不會在海裡冷死；寧死也不願回到摩洛哥。」

這位25歲的年輕士兵在海灘上有些不可置信地說：「我從來沒有從這麼年輕的孩子口中，聽到過這樣的話。」

士兵們陪同哭泣的男孩，穿過大門、柵欄，與其他移民一起進入西班牙與摩洛哥之間的安全區。休達的一名軍方發言人表示，他們並不知道男孩遇到了什麼問題與困難。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

驅逐未成年人在西班牙是非法的，因此在休達的一個臨時收容中心，已經住進了數百名未成年人。

在摩洛哥官方有意無意放鬆邊境管制後，兩天之內有大約8000名移民，以游泳或翻越邊境圍欄的方式，進入這塊西班所屬的飛地，而寶特瓶男孩是其中之一。西班牙已向休達部署更多軍隊，並安排在摩洛哥邊境加強巡邏，稱目前的局勢是歐洲的危機。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

摩洛哥政府暗示，之所以「放縱」移民前往休達，是為了報復西班牙，在4月底暗中允許持假護照入境西班牙就醫的西撒哈拉分離主義組織「波利薩里奧陣線」領導人加利（Brahim Gali）。加利是摩洛哥政府的「叛亂犯」，因此西班牙接納且不知會摩洛哥的作法，才會引發摩洛哥當局強烈不滿。

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休達位於摩洛哥北端，與英國的海外領土直布羅陀隔海相望，人口約8萬，這塊飛地的海岸線上，能給移民用來「登陸」的海灘並不長。

摩紹伊會說摩洛哥阿拉伯語（Darija），他試著把自己的情感面放在一邊，幫助那些抵達海灘的移民把情緒冷靜下來，同事肩負起西班牙軍隊的翻譯工作。

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摩紹伊｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「你會覺得沮喪、絕望，因為你無法為那個寶特瓶男孩做更多。」摩紹伊如是說。

當被問及，那些渴望穿越邊境去休達的摩洛哥年輕人的父母，有什麼話想對他們說時，摩紹伊回答：「不要讓孩子離開，要和孩子待在一起，像個家庭一樣團結在一起，即使在自己的國家生活困難。不要讓孩子孤獨地、絕望地、無助地漂走。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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