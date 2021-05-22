【影評】《角頭－浪流連》：難得拍出黑道真實感，美中不足的是弱化了黑暗面

台灣三大名產：美食、黑幫、政治，在在都是拍攝電影的好題材。不過台灣人做事，總是盡量避免引發爭議。政治電影相當敏感，台灣影人自是少碰。而相對具有娛樂度的「黑幫電影」，在台灣卻也不多。

比起港片由淺至深，把黑幫文化拍得淋漓盡致，台灣卻相對低調。但有趣的是，除80年代因為社會環境因素，各種「社會議題片」盛行之外，台灣只要有黑幫題材的電影，票房都相對不俗，從《艋舺》到《角頭》系列都很賣座。而各種通俗劇或喜劇電影，也不乏幫派角色的點綴。亦即黑道元素，很明顯就是台灣民眾喜愛的題材。但相對來說，純粹的幫派電影偏偏就是很少，原因耐人尋味。

可推測的一個原因，就是台灣黑道有其獨特的地下秩序。編導要能掌握黑道生活的細節，除非自己是那種背景出身，或能找到黑道當作顧問，才能夠讓故事具有說服力。這可能是個門檻，以至於很多電影乾脆就讓民眾「刻板印象」中的黑道在片中現身，搞搞笑點，或製造衝突即可。

別的不說，光是要拍黑道「喬事」，要喬什麼事情，語氣、對話該怎樣才對，恩怨情仇要怎麼牽連，都涉及地下文化的縱深，要逼真很難。而如果要虛構，也必須要有虛構的說服力。若要舉一個極度失敗的例子，就是影集《罪夢者》的黑道部分。既缺乏細膩的黑道文化，外省本省黑道的樣貌也極度扁平，除了造型之外，把整個故事場景搬到美國也一樣成立。觀眾對黑道的部分根本無感，幾乎無所討論。

但電影《角頭》系列，卻拍得讓人印象深刻。相較於《艋舺》把黑道「古老」化的呈現，《角頭》、《角頭2》、《角頭－浪流連》都把「當代」的黑道拍得很具說服力。而且是一部拍得比一部好。《角頭》算是中規中矩，《角頭2》卻已堪稱台灣黑幫電影的代表作。而《角頭－浪流連》透過描述幫派小弟的生活，其真實道地的氛圍，更寫了下黑幫電影的里程碑。

當然，《角頭－浪流連》也不是沒有缺點，但瑕不掩瑜。

《角頭－浪流連》劇照｜Photo Credit: 巧克麗娛樂

較前作細緻的《角頭－浪流連》

《角頭》系列是一個具有架空世界觀的三部曲電影，由《角頭》、《角頭2》作為主線，《角頭－浪流連》為支線。這個世界觀自《角頭》開始，描述台北在地幫派的狀況。《角頭》故事限縮在「市場」都更的地盤分配問題，而《角頭2》拉大到毒品地盤的爭奪，可說是藉著續集讓黑道規模擴大。而《角頭－浪流連》因為主角鄭人碩只是幫派小弟（第三把交椅的地位），所以涉及的只有「替老大仁哥出頭，出面對抗想分佔都更利益（《角頭1》的重點）的另一幫派的反叛」。因為大事本來就輪不到鄭人碩這個等級的角色管。

但論故事設定的精緻度，《角頭－浪流連》卻勝過《角頭》、《角頭2》。電影跟影集最大的不同，就是必須在有限而緊湊的時間內，輔以細節來交代故事設定。都更利益不均與毒品進入地盤，分別是《角頭》、《角頭2》的重心，但電影卻沒有細節來給觀眾逼真的感覺。都更涉及到的重建、地盤分贓、營利項目（從保全、綁標、圍標、攤商安排、背後與白道的分贓）分配的部分，都只用幾個畫面，讓相關人士幾句話告訴觀眾：「故事這樣走喔」，就解決了。彷彿一個警察高層私下跟黑道第二代會面，幾句話就談妥事情。而《角頭》兩派在黑道會議上撕破臉的畫面更屬交代情節的過場，是必要的出現沒錯，但對話與情節中，其實更需要一些線索讓觀眾體會到：「哦，原來黑道是這樣搞錢的」，但全都省略。

《角頭2》的毒品議題涉入地盤爭奪，全用動作戲帶過。大反派如何「在獄中進修」，拿到什麼人脈建立毒品生意，毒品如何管銷，也全都略過（只需要一些細節甚至對白、情境代入，就有真實感），但一樣缺乏，變得就很像交代故事的流程而已。也不能說這樣就失敗，只是比起美國的《教父三部曲》、《黑道家族》那些只透過幾句關鍵話語、一些情境，就可以讓觀眾直接感受到「原來黑幫是這樣運作」的場景調度，在《角頭》、《角頭2》都比較弱。

那種台灣大哥恩怨情仇與談判情境，要拍得生動不是做不到。港片《情義之西西里島》寫活了虛構人物周朝先。片中影史經典的黑道談判場景，周朝先找來幾個大哥喝茶喬「綁標」的對話與情境，就海甩《角頭》、《角頭2》不知多少，而且更具台灣味。

但《角頭－浪流連》因為視角鎖定在小人物上，透過鄭人碩的活動，觀眾就很可以體會到：「原來幫派中老二（仁哥）的小弟，私底下的生活是這樣啊」。有些細節的描寫，例如跟幫派內的同仁爭吵，或在女主角面前逞英雄（教訓抽K菸的小鱉三），都很明確的可看出主從的地位。而片中半套店跟賭場對決的場景，拍得更是幽微，凸顯了那個層級的位置會有的情境。相較於《角頭》、《角頭2》黑幫老大看似高來高去打高空的廢話，鄭人碩看似平凡，整天只顧虧妹卻動刀舞槍、替老大辦事的情境，反而比較有說服力。

《角頭－浪流連》劇照｜Photo Credit: 巧克麗娛樂

而且在《角頭2》裡面，鄭人碩做的事其實跟《角頭－浪流連》沒什麼兩樣：火拼、替老大分憂。但細節上，《角頭2》都只是在交代故事，而缺乏細膩感，也使得《角頭2》裡面鄭人碩為了仁哥能出頭，而對老大（高捷）見死不救的動機，顯得很沒說服力。但這些幽微的細膩情緒，反而都在《角頭－浪流連》給交代完畢。觀眾得看了《角頭－浪流連》才能體會鄭人碩害死老大的心情。而其實只要在《角頭2》多些交代，就不會如此突兀了。

因此，《角頭－浪流連》雖然在結構上是《角頭2》的前傳，但人物情感與動機的鋪陳上，卻像是補完了《角頭2》，兩片其實只要合成一片即可。但這也涉及到電影視角的問題。可以把這兩片當成雙子作品。《角頭2》的視角放在王識賢與過去兄弟的情仇之上，所以支線人物情感很弱。而《角頭－浪流連》視角在鄭人碩身上，就交代了《角頭2》片尾劇情轉折（害死老大）所缺的人物情感。

這顯得有點尷尬，因為王識賢在《角頭2》的表現太好，把仁哥演成一個影史經典人物，幾乎跟小馬哥一樣傳奇。鄭人碩的光芒被吃掉也是莫可奈何。但《角頭－浪流連》裡，鄭人碩就發光發熱了。

美中不足：拍出真實感，但淡化黑暗面

《角頭－浪流連》也不是毫無缺點。在劇情結構上有個極大敗筆，就是男女主角談戀愛的橋段。愛情戲當然可說是黑道電影的一個重要部分，但佔得實在太多，電影整整一半的時間，觀眾只看到鄭人碩跟謝欣穎談戀愛。這部分當然很大作用呈現鄭人碩孤兒出身，缺乏愛又極力追求愛的人物情境，但占比太高。特別是謝欣穎的角色設定本來就是扁平人物（沒什麼內心轉折），更使得愛情戲的片長，減弱了黑道衝突的戲劇性。這可說是全片最大敗筆。

但瑕不掩瑜。比起很多黑幫電影的打打殺殺，《角頭－浪流連》在生活情境的描寫和人物心境的轉折上，可說相當到位，是台灣電影佳作。但台灣電影近年來的「人道主義」的風氣，很奇怪的也傳染到《角頭》三部曲身上。片中雖然有黑道火拼、開槍殺人等內容，要講兄弟情也是OK，但三部片看起來像是「反黑、反毒」的政令宣導片。

片中的「北館」雖說是正面人物，但黑道就是黑道。編導有意無意的把正派主角們當成一種「地下秩序的俠義象徵」。他們用暴力解決事情，但對女人很好，不碰毒，對兄弟講義氣，然後最後替老大頂罪（偷渡或坐牢）。除了《角頭》裡面男主角直接死掉之外，《角頭2》跟《角頭－浪流連》的大和解式溫馨兄弟情，讓人看了很解。

最能引發觀眾情緒的《英雄本色》的小馬哥慘死，《疤面煞星》艾爾帕西諾最後的慘狀，雖然老梗，但就是有力。更不用說《角頭》三部曲裡面，除了老大說教外，主角連一句帥的台詞都沒有（例如艾爾帕西諾的「say hello to my little friend.」）。溫馨送別、探監的結局，也是整個弱掉。

如果《角頭－浪流連》要放那麼多愛情戲也無所謂，但男女主角的衝突也太少。典型黑道流氓談戀愛的方式，是回家對女人出氣，之後抱著女人哭著說：我好愛你！然後兩人陷入情慾糾葛。但《角頭－浪流連》裡面鄭人碩煮飯就算了，連賣毒的大反派，都還做菜給老婆吃，而且幾無戲劇感。

《角頭－浪流連》劇照｜Photo Credit: 巧克麗娛樂

《角頭》三部曲已經算是台灣黑幫電影的佳作，在顏正國的指導下，的確抓到了台灣在地黑道的一些眉角。有些細節只有圈內人得以意會，例如客人在時，老大跟小弟的講話方式，與私底下的互動方式，以及老大平常不拿手機，公事都由第三把交椅拿手機應對（比較好脫罪），這些都是內行人才懂。但不知製片方是否想讓角頭的世界觀擴展到最大，三部曲裡面，黑道涉及的業務都很「基本」，就是「煙、賭、毒、娼」。較特別的是提到黑白掛勾的「都更」利益，但「如何喬」的細節也不明講，政治人物根本沒出現（只有一個沾醬油的議員），有點故意淡化。

而這個時代的台灣黑道，早就如義大利黑手黨一樣「企業化」。當代黑幫最大的「地下經濟」收益，除了前述的「事業」外，就是直播平台、網路賭博、詐騙等。三部曲完全沒提到，是否會放到後面的續集演，不得而知。預定拍攝的《角頭3》故事設定在中國，大概也不會提到，可能要第四集之後才會處理。

而三部曲中的黑道仇殺方式，頗為單調。《角頭2》裡面抽「生死籤」，算是一個看頭，但黑幫仇殺的實際運作，則更複雜一點。以北館這種等級的幫派規模，起碼有三種方式。一是收買青少年，讓他們犯案扛罪（光拍出來就必定精彩），二是看如何出動片中的幫派小弟，三則是由幫內培養的殺手，以「專業」方式行刑。更高端的是找職業殺手或勾結白道下手，可能他們這層級用不上，姑且不論。但是拿「兄弟情」的抽生死籤或小弟替老大出頭的方式，淡掉尋仇情節，導致像在拍「黑道好人」的政令宣傳影片。

這是《角頭》三部曲美中不足的地方。電影已經拍出黑道的真實感，但黑道真正的黑暗面卻一點都沒有呈現出來（像是：如何殺人而警方不抓，屍體怎麼處理等等），連高利貸如何逼死人的情境都沒有出現。整體來說，是走闔家觀賞的路線。這很可惜。台灣電影難得有這麼扎實的田調作業，應該可以拍得更劇力萬鈞的作品。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航