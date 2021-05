【影評】《角頭－浪流連》：難得拍出黑道真實感，美中不足的是弱化了黑暗面

台灣三大名產:美食、黑幫、政治,在在都是拍攝電影的好題材。不過台灣人做事,總是盡量避免引發爭議。政治電影相當敏感,台灣影人自是少碰。而相對具有娛樂度的「黑幫電影」,在台灣卻也不多。

比起港片由淺至深,把黑幫文化拍得淋漓盡致,台灣卻相對低調。但有趣的是,除80年代因為社會環境因素,各種「社會議題片」盛行之外,台灣只要有黑幫題材的電影,票房都相對不俗,從《艋舺》到《角頭》系列都很賣座。而各種通俗劇或喜劇電影,也不乏幫派角色的點綴。亦即黑道元素,很明顯就是台灣民眾喜愛的題材。但相對來說,純粹的幫派電影偏偏就是很少,原因耐人尋味。

可推測的一個原因,就是台灣黑道有其獨特的地下秩序。編導要能掌握黑道生活的細節,除非自己是那種背景出身,或能找到黑道當作顧問,才能夠讓故事具有說服力。這可能是個門檻,以至於很多電影乾脆就讓民眾「刻板印象」中的黑道在片中現身,搞搞笑點,或製造衝突即可。

別的不說,光是要拍黑道「喬事」,要喬什麼事情,語氣、對話該怎樣才對,恩怨情仇要怎麼牽連,都涉及地下文化的縱深,要逼真很難。而如果要虛構,也必須要有虛構的說服力。若要舉一個極度失敗的例子,就是影集《罪夢者》的黑道部分。既缺乏細膩的黑道文化,外省本省黑道的樣貌也極度扁平,除了造型之外,把整個故事場景搬到美國也一樣成立。觀眾對黑道的部分根本無感,幾乎無所討論。

但電影《角頭》系列,卻拍得讓人印象深刻。相較於《艋舺》把黑道「古老」化的呈現,《角頭》、《角頭2》、《角頭-浪流連》都把「當代」的黑道拍得很具說服力。而且是一部拍得比一部好。《角頭》算是中規中矩,《角頭2》卻已堪稱台灣黑幫電影的代表作。而《角頭-浪流連》透過描述幫派小弟的生活,其真實道地的氛圍,更寫了下黑幫電影的里程碑。

當然,《角頭-浪流連》也不是沒有缺點,但瑕不掩瑜。

《角頭-浪流連》劇照|Photo Credit: 巧克麗娛樂

較前作細緻的《角頭-浪流連》

《角頭》系列是一個具有架空世界觀的三部曲電影,由《角頭》、《角頭2》作為主線,《角頭-浪流連》為支線。這個世界觀自《角頭》開始,描述台北在地幫派的狀況。《角頭》故事限縮在「市場」都更的地盤分配問題,而《角頭2》拉大到毒品地盤的爭奪,可說是藉著續集讓黑道規模擴大。而《角頭-浪流連》因為主角鄭人碩只是幫派小弟(第三把交椅的地位),所以涉及的只有「替老大仁哥出頭,出面對抗想分佔都更利益(《角頭1》的重點)的另一幫派的反叛」。因為大事本來就輪不到鄭人碩這個等級的角色管。

但論故事設定的精緻度,《角頭-浪流連》卻勝過《角頭》、《角頭2》。電影跟影集最大的不同,就是必須在有限而緊湊的時間內,輔以細節來交代故事設定。都更利益不均與毒品進入地盤,分別是《角頭》、《角頭2》的重心,但電影卻沒有細節來給觀眾逼真的感覺。都更涉及到的重建、地盤分贓、營利項目(從保全、綁標、圍標、攤商安排、背後與白道的分贓)分配的部分,都只用幾個畫面,讓相關人士幾句話告訴觀眾:「故事這樣走喔」,就解決了。彷彿一個警察高層私下跟黑道第二代會面,幾句話就談妥事情。而《角頭》兩派在黑道會議上撕破臉的畫面更屬交代情節的過場,是必要的出現沒錯,但對話與情節中,其實更需要一些線索讓觀眾體會到:「哦,原來黑道是這樣搞錢的」,但全都省略。

《角頭2》的毒品議題涉入地盤爭奪,全用動作戲帶過。大反派如何「在獄中進修」,拿到什麼人脈建立毒品生意,毒品如何管銷,也全都略過(只需要一些細節甚至對白、情境代入,就有真實感),但一樣缺乏,變得就很像交代故事的流程而已。也不能說這樣就失敗,只是比起美國的《教父三部曲》、《黑道家族》那些只透過幾句關鍵話語、一些情境,就可以讓觀眾直接感受到「原來黑幫是這樣運作」的場景調度,在《角頭》、《角頭2》都比較弱。

那種台灣大哥恩怨情仇與談判情境,要拍得生動不是做不到。港片《情義之西西里島》寫活了虛構人物周朝先。片中影史經典的黑道談判場景,周朝先找來幾個大哥喝茶喬「綁標」的對話與情境,就海甩《角頭》、《角頭2》不知多少,而且更具台灣味。

但《角頭-浪流連》因為視角鎖定在小人物上,透過鄭人碩的活動,觀眾就很可以體會到:「原來幫派中老二(仁哥)的小弟,私底下的生活是這樣啊」。有些細節的描寫,例如跟幫派內的同仁爭吵,或在女主角面前逞英雄(教訓抽K菸的小鱉三),都很明確的可看出主從的地位。而片中半套店跟賭場對決的場景,拍得更是幽微,凸顯了那個層級的位置會有的情境。相較於《角頭》、《角頭2》黑幫老大看似高來高去打高空的廢話,鄭人碩看似平凡,整天只顧虧妹卻動刀舞槍、替老大辦事的情境,反而比較有說服力。

《角頭-浪流連》劇照|Photo Credit: 巧克麗娛樂

而且在《角頭2》裡面,鄭人碩做的事其實跟《角頭-浪流連》沒什麼兩樣:火拼、替老大分憂。但細節上,《角頭2》都只是在交代故事,而缺乏細膩感,也使得《角頭2》裡面鄭人碩為了仁哥能出頭,而對老大(高捷)見死不救的動機,顯得很沒說服力。但這些幽微的細膩情緒,反而都在《角頭-浪流連》給交代完畢。觀眾得看了《角頭-浪流連》才能體會鄭人碩害死老大的心情。而其實只要在《角頭2》多些交代,就不會如此突兀了。

因此,《角頭-浪流連》雖然在結構上是《角頭2》的前傳,但人物情感與動機的鋪陳上,卻像是補完了《角頭2》,兩片其實只要合成一片即可。但這也涉及到電影視角的問題。可以把這兩片當成雙子作品。《角頭2》的視角放在王識賢與過去兄弟的情仇之上,所以支線人物情感很弱。而《角頭-浪流連》視角在鄭人碩身上,就交代了《角頭2》片尾劇情轉折(害死老大)所缺的人物情感。

這顯得有點尷尬,因為王識賢在《角頭2》的表現太好,把仁哥演成一個影史經典人物,幾乎跟小馬哥一樣傳奇。鄭人碩的光芒被吃掉也是莫可奈何。但《角頭-浪流連》裡,鄭人碩就發光發熱了。

美中不足:拍出真實感,但淡化黑暗面

《角頭-浪流連》也不是毫無缺點。在劇情結構上有個極大敗筆,就是男女主角談戀愛的橋段。愛情戲當然可說是黑道電影的一個重要部分,但佔得實在太多,電影整整一半的時間,觀眾只看到鄭人碩跟謝欣穎談戀愛。這部分當然很大作用呈現鄭人碩孤兒出身,缺乏愛又極力追求愛的人物情境,但占比太高。特別是謝欣穎的角色設定本來就是扁平人物(沒什麼內心轉折),更使得愛情戲的片長,減弱了黑道衝突的戲劇性。這可說是全片最大敗筆。

但瑕不掩瑜。比起很多黑幫電影的打打殺殺,《角頭-浪流連》在生活情境的描寫和人物心境的轉折上,可說相當到位,是台灣電影佳作。但台灣電影近年來的「人道主義」的風氣,很奇怪的也傳染到《角頭》三部曲身上。片中雖然有黑道火拼、開槍殺人等內容,要講兄弟情也是OK,但三部片看起來像是「反黑、反毒」的政令宣導片。

片中的「北館」雖說是正面人物,但黑道就是黑道。編導有意無意的把正派主角們當成一種「地下秩序的俠義象徵」。他們用暴力解決事情,但對女人很好,不碰毒,對兄弟講義氣,然後最後替老大頂罪(偷渡或坐牢)。除了《角頭》裡面男主角直接死掉之外,《角頭2》跟《角頭-浪流連》的大和解式溫馨兄弟情,讓人看了很解。

最能引發觀眾情緒的《英雄本色》的小馬哥慘死,《疤面煞星》艾爾帕西諾最後的慘狀,雖然老梗,但就是有力。更不用說《角頭》三部曲裡面,除了老大說教外,主角連一句帥的台詞都沒有(例如艾爾帕西諾的「say hello to my little friend.」)。溫馨送別、探監的結局,也是整個弱掉。

如果《角頭-浪流連》要放那麼多愛情戲也無所謂,但男女主角的衝突也太少。典型黑道流氓談戀愛的方式,是回家對女人出氣,之後抱著女人哭著說:我好愛你!然後兩人陷入情慾糾葛。但《角頭-浪流連》裡面鄭人碩煮飯就算了,連賣毒的大反派,都還做菜給老婆吃,而且幾無戲劇感。

《角頭-浪流連》劇照|Photo Credit: 巧克麗娛樂

《角頭》三部曲已經算是台灣黑幫電影的佳作,在顏正國的指導下,的確抓到了台灣在地黑道的一些眉角。有些細節只有圈內人得以意會,例如客人在時,老大跟小弟的講話方式,與私底下的互動方式,以及老大平常不拿手機,公事都由第三把交椅拿手機應對(比較好脫罪),這些都是內行人才懂。但不知製片方是否想讓角頭的世界觀擴展到最大,三部曲裡面,黑道涉及的業務都很「基本」,就是「煙、賭、毒、娼」。較特別的是提到黑白掛勾的「都更」利益,但「如何喬」的細節也不明講,政治人物根本沒出現(只有一個沾醬油的議員),有點故意淡化。

而這個時代的台灣黑道,早就如義大利黑手黨一樣「企業化」。當代黑幫最大的「地下經濟」收益,除了前述的「事業」外,就是直播平台、網路賭博、詐騙等。三部曲完全沒提到,是否會放到後面的續集演,不得而知。預定拍攝的《角頭3》故事設定在中國,大概也不會提到,可能要第四集之後才會處理。

而三部曲中的黑道仇殺方式,頗為單調。《角頭2》裡面抽「生死籤」,算是一個看頭,但黑幫仇殺的實際運作,則更複雜一點。以北館這種等級的幫派規模,起碼有三種方式。一是收買青少年,讓他們犯案扛罪(光拍出來就必定精彩),二是看如何出動片中的幫派小弟,三則是由幫內培養的殺手,以「專業」方式行刑。更高端的是找職業殺手或勾結白道下手,可能他們這層級用不上,姑且不論。但是拿「兄弟情」的抽生死籤或小弟替老大出頭的方式,淡掉尋仇情節,導致像在拍「黑道好人」的政令宣傳影片。

這是《角頭》三部曲美中不足的地方。電影已經拍出黑道的真實感,但黑道真正的黑暗面卻一點都沒有呈現出來(像是:如何殺人而警方不抓,屍體怎麼處理等等),連高利貸如何逼死人的情境都沒有出現。整體來說,是走闔家觀賞的路線。這很可惜。台灣電影難得有這麼扎實的田調作業,應該可以拍得更劇力萬鈞的作品。

