比爾蓋茲和貝佐斯除了是科技富豪，還有一個共同點是都喜歡「洗碗」

文：戴羽

比爾蓋茲和貝佐斯最近因為蓋茲的家事，又被拿來比較。他們兩人除了都是科技界的富豪之外，還有一個有趣的共同點：他們都喜歡洗碗！

現代人工時很長，所以想盡辦法讓家務變得更輕鬆。於是，洗衣機、洗碗機、以及最近非常流行的掃地機器人，變成了我們最好的幫手。但是，比爾蓋茲和貝佐斯為什麼對這些瑣事甘之如飴？

洗碗讓我們練習「正念」，感覺對人生有「掌控」

世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）在2014年的一場訪問中說到，他每天晚上都會負責洗碗。他甚至笑說這是他最「性感」的時候。貝佐斯總共擁有約1500億美金的資產，以他富有的程度，實根本不需要洗任何的碗。但是為什麼他會持續做這件事？

根據一些有關「正念」的研究顯示，專注於洗碗的人，不但能夠降低緊張的情緒，而且還有助於產生新的「靈感」。

而根據美國康乃狄克大學（University of Connecticut）在2015年的研究，我們在焦慮的時候，反而會把清潔工作做得更細緻。因為，在飽受壓力時，我們喜歡進行一些不停重複的行為。研究人員發現，這是因為我們需要感覺有「掌控」。

在現實生活中，我們難免會遇到很多無法掌控的事，而這些事將會導致我們產生「焦慮」。但是，只要沒有妨礙到我們日常的生活，這些「焦慮」都是正面的。因為，它會讓我們關注最在乎的事（因為在乎，所以才會產生焦慮），進而激勵我們去完成這些事。

但是，如果我們沒有為這些因焦慮而產生的能量，找到適當出口，它就會引起很多不安的情緒。這個時候，我們就可以透過「做家務」這些重複行為，來告訴自己「一切都在掌控之中」，降低心中的焦慮。

貝佐斯貴為世界首富，每天一定會面對非常多的挑戰。他會願意洗碗，或許正是要透過洗碗，排解心中的焦慮。

腦袋在做瑣事時放空，才會得到更多新靈感

世界富豪榜上排名竟次於貝佐斯的比爾蓋茲，不但每天洗碗，而且還樂在其中！在一次的訪問中，蓋茲承認，大部份人知道他喜歡洗碗，都會覺得驚訝。但就算有人想要幫忙，蓋茲還是情願自己來。

兩位世界首富都愛洗碗，或許是為了為「焦慮」找到出口，但也可能是為了要提升「創意」！

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不管是管理最大的電商（亞馬遜）或是知名的慈善事業（蓋茲基金會），貝佐斯和蓋茲一整天都要不停的思考、下決定、以及參與無數的會議。不管他們多麼精明能幹，大腦也需要在這些緊密行程之間，找一個喘息的空間。而洗碗，或是其他動作不斷重複的家務，正好提供了這個機會。

很多創意專家認為，在大腦能夠放鬆的時候，我們就有機會開始做「白日夢」。一些平常沒有想過的可能性、創意都會在這個時候浮現。相信大家都會試過，在做家務、或是泡澡時，忽然得到新的靈感。

而歷史上最著名的例子，就是古希臘著名的數學家、科學家阿基米德（Archimedes）的Eureka（希臘語中代表「我找到了」）時刻。阿基米德在泡澡的時候，大腦盡情放鬆，因此才會靈光乍現，想到了浮力與質量的關係，於是大喊：「Eureka! Eureka!」。後來，這個發現也讓阿基米德寫出了《浮體論》。

貝佐斯與蓋茲能夠在科技產業中，領導各自的公司不停的為客戶提供新的產品與服務，或許正是因為他們在晚餐後洗碗的時間，為他們提供了大量的靈感。

整潔的環境讓我們感覺快樂，減少壓力的產生

除了洗碗，社會經濟學家Randall Bell在花了25年研究成果人士主要的特徵時發現，早上起床時會整理床鋪的人，成為百萬富翁的機會，比沒有這樣做的人，高出了206.8%！

行為學家認為，我們的潛意識會將「整齊乾淨」的空間和「積極情緒」例如：快樂、平靜，幸福感產生關聯。而「髒亂」則是與「消極情緒」（混亂、緊張、煩躁、憂慮）聯繫在一起。

因此，早上整理床舖的人，會有更高生產力、更能夠感覺幸福、以及遵守設定好的預算，導致他們有更高的成功機會。

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2010年發表的一份研究報告也顯示，在髒亂環境生活的人，血液內的「皮質醇」（又被稱為「壓力荷爾蒙」，是一種人體因為壓力而分泌的激素）指數都會偏高。這是因為，我們會覺得「髒亂」代表著「未完之事」，而對大多數人來說，這是令人不安和以及有壓力的。

所以，做家務不但在「當下」為我們釋放壓力，也會因為居住環境變得「整齊」，讓我們能夠持續保持在低壓力的狀況。

雖然我們不是貝佐斯或者蓋茲，沒有他們那麼多壓力需要處理。但是，下次在做家務時，我們可以改變一下思考模式，讓這些平凡的工作成為我們練習「正念」與提升創意的好機會。

或許它不會馬上讓我們變得更成功，但最少我們能夠更正面的看待這些無法擺脫的瑣事。

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本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航