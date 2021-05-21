台灣乾旱造成農損逾6億，重災區屏東占41%，金門小麥成「空包彈」

因為水情不佳旱象不解，除了高科技產業、民生用水飽受其苦外，南部傳出果農也受其害，今年2月時農委會盤點上半年可能對乾旱敏感的作物種類，共計11項作物。今（21）日農委會公布共有5項水果造成農業災情，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，估計損失計6億5137萬元，屏東占41%。而金門因旱災，小麥普遍出現「空包彈」災情。農委會今公告金門小麥為天然災害救助區域，符合申請者每公頃可獲1萬6千元的補助金。

芒果、茶、荔枝和椪柑損6億 屏東最嚴重占41%

旱象從去年延續到今年年初，不僅水稻受影響，水果也受害。2月時農委會盤點上半年對乾旱敏感的作物種類，共計11項作物，被列為對乾旱高敏感作物。到現在年中，缺水情況沒有緩解，反而更加惡化。

當時，農委會評估上半年乾旱的高度敏感作物有11項，包括梨、高接梨、柿、葡萄、桃、柑桔、百香果、竹筍、草莓、西瓜，以及茶葉，從3月至7月都處於缺水敏感時期。

面對水情不斷告急，氣象局指出，今年5月中上旬的太平洋高壓特別強大，大部分時間籠罩在台灣上空、阻擋北邊的鋒面南下，使鋒面到目前為止大多時候只能遠遠地在台灣北邊徘徊。

氣象局說明，目前未能帶給降雨的機會，強勢的高壓也讓5月至今的天氣既少雨又炎熱，甚至台南、高雄內陸地區已經連續15天以上出現超過37度的高溫。

農委會副主委陳駿季日前指出，不在灌區內的果園，有些依賴天雨的看天田，有些設有小型蓄水塔，不論是灌區內還是非灌區內的乾旱敏感作物，節水栽培措施都很重要，

今日農委會則公布，改良芒果、茶、在地芒果、荔枝和椪柑情況嚴峻，各縣市受損：以屏東縣損失2億6909萬元（占41%）、南投縣損失1億3556萬元（占21%）、高雄市損失6683萬元（占10%）、台中市損失5353萬元（占8%）、嘉義縣損失5197萬元（占8%）、台南市損失2426萬元（占4%）及彰化縣損失2258萬元（占3%）較為嚴重。

另外，各農產損失，估計損失金額6億5137萬元，農作物被害面積11593公頃，損害程度26％，換算無收穫面積3071公頃，受損作物主要為改良種芒果，被害面積1882公頃，損害程度40％，換算無收穫面積750公頃，損失金額2億3621萬元，其次為茶、荔枝、椪柑及本地種芒果等。

農委會

玉井當地果農表示，以芒果為例子，如果老天爺沒有下雨，芒果很聰明會自己斷尾求生，自然落果。今年收成可能才去年的6成而已。

金門旱災小麥空包彈

縣政府今天表示，去年金門出現50年來最嚴重旱災，全島湖庫水位下降，農塘也乾涸見底，水情空前吃緊，今年截至5月旱象持續未解，原應收穫滿滿的小麥，因麥穗多屬於無結穗的「空包彈」

縣府表示，農友災損嚴重。縣府向農委會爭取農業天然災害救助，農糧署北區分署及桃園改良場月初到金門實際勘災，農委會近日公告金門小麥為農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

金門縣政府

金門縣府建設處表示，地區小麥於4月8日開始進行收割，考量此次小麥播種與抽穗期雨量不足，縣府一直密切注意監割數據，結算至4月21日每公頃平均產量仍有2400公斤以上，高於過去十年小麥每公頃平均產量。

建設處指出，但4月26日起發現平均產量驟降至每公頃1900公斤，因此4月29日立即函請農委會派員確認災情，期間縣農會與多位議員也對農民災損表達關切。

天氣風險公司分析師吳聖宇認為，22日左右鋒面會靠近一些，午後雷雨的機會再度提高，近日很可惜又是只有大台北、東半部為主，中南部山區也有局部降雨機會，不過整體都還是不夠多。不過，下週看來開始有梅雨鋒面影響台灣的情況。

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核稿編輯：翁世航