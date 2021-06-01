《你，就是改變的起點》：下台不一定要華麗轉身，但要清楚下一個上台的目標

文：羅煒茜（Paris Lo）

每一次下台，都是為了再次上台

一直以來我的工作領域圍繞在數位相關領域，以角色來說，我待過媒體端、平台端、客戶端和代理商端，所以在不同角色和各種數位領域鏈結下，常常有些演講的邀約請我分享數位轉型經驗，或數位領域相關主題。根據不同的主題、聽眾和領域，我都在觀察和吸收、反思。觀察的範圍包含了主辦單位、其他講者的內容、聽眾類型、聽眾聽完的反應與互動等等。

正所謂「台下十年功，台上十分鐘」，能被邀約站在台上侃侃而談的人，我相信大家都有各自奮鬥的過去與專精的領域。但是有些企業創辦人或高管，就像在講sales kit（銷售簡報）一樣銷售產品，根本沒有顧及這是什麼場合，或下面聽眾的領域與職階，使用的是不是對方聽得懂的語言。還沒喚醒台下需求前，就一直瘋狂銷售正是最無效的溝通。

優秀的演講人與分享者在台上最重要的就是不要離題，不要為了演講而揭露公司重要訊息，要說台下人聽得懂的話，內容要整合過，不能支離破碎。

如果有機會和意願，我發自內心鼓勵大家多多參與有價值的工作坊或論壇，但不要只有聽與抄，打開五感，感受這場活動的參與者和業界的動態。

講完台上，那麼台下十年功要從何得來？以我自己過去的職涯經驗，要找不熟悉的環境和有相關性的新領域，但是職務內容不是自己完全熟悉的事物。嘗試做自己能力不足的事，因為不順才能激發你的潛力，彌補你的不足，你也可藉此看盡世態，練習處世待人與強壯心智。

當你台上分享完畢其實就是下台後繼續累積與堆疊你下次上台的演藝與呈現。

人生在對的時間下台、上台

人生職涯規畫至少要以三年為單位，並完整布局五年，預先看五年後的自己。

以我自己來說，之前任職於某份新創公司的工作時我已掛階總經理，而且那是一間很好的公司，創辦人也很有前瞻策略，我和股東間互動也很好，為何過爽爽的還要選擇「下台」，去一間外商公司掛CMO？而且CMO和平行的事業部總經理間，要處理各面向的事情，抬頭沒比較好而且能真的獨立作主的事較少。

對我而言，「下台」是為了有機會再次「上台」貢獻，集合我過去所有數位媒體相關經驗，應用於新的工作上。新上台也著實讓我適應了好一陣子，因為這個大集團有十六到十七個牌子在台灣，我的部門是Corp.，涵蓋了EC（Website，Pure Player，E-retailer）、Digital（Paid⁄Owned⁄Earned Media）、Data（Privacy & Application）、CRM、CAC（Customer Acquisition Center）、Consumer Intelligence、Market Estimate、Training、Tool Launch、Contracts，同時這些工作要乘以十六到十七個品牌。事情多不在話下，而且還蓋了四大市場（Selective Market、Mass Market、Derma Market、B2B Professional Market）。

我上任後，幾乎是退居幕後（當然和角色、企業文化、產業屬性有很大相關），但我不後悔，因為我有很明確來這間公司的目標，而且這是一間很棒的公司，數位化很徹底，集團整體策略具前瞻性，高層和同事們也都很優秀。我當時直屬報告的台灣總裁陳敏慧小姐，是一位很棒的女強人，具有高度的和高瞻遠矚的視野。

確立目標後，一切都是過場，但是每個演出都要竭盡當時的全力，將當下資源極致的發揮並對得起自己，才是最重要的。我常和一些創辦人笑說，你們頂多用錯人，但是我更怕自己的信譽沒了，我就是用這種態度面對人生職場的「上台」和「下台」。

職場中所有的下台對我來說都是在準備另一個「上台」的挑戰，沒有一定要華麗轉身，但是要非常清楚自己下個上台的定位與目標。

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書籍介紹

本文摘錄自《你，就是改變的起點：洞悉職場浪潮新思維，高階經理人談「打工仔」的人生課外課》，時報文化出版

作者：羅煒茜（Paris Lo）

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人生、職場最具力量的建議！

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但千萬要挑戰自己一輩子！

跨界斜槓轉型新女力給的最中肯建言！

切入人生新觀點、擁有毫不遲疑的行動力，不斷讓她跨界成長，即使曾經生過病，仍然勇敢接受自己的脆弱，並且繼續奮戰，終究使她的人生立於不敗之地，並且更加圓滿。人生給的禮物是挑戰，面對這樣的禮物，羅煒茜Paris Lo總是好整以暇，欣然接受勇於改變。

★從外商IT產業到美的時尚數位界，職涯360度大甩尾，永遠不被淘汰，並且提升競爭力。

★罹患癌症、職涯歸零、人生壓力……曾經發生過的挫折都會化為未來向上的養分。

★職場優化沒有所謂的止息，只有放棄學習成長才是結束，並且再起不能。

★愛自己的女人最可愛，愛自己不分場合、時空。只要你想，你就可以。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航