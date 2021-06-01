《你，就是改變的起點》：認識了某達官貴人，你會不會不自覺「跪人」？

文：羅煒茜（Paris Lo）

圓滿人生的三個思辨

圓滿也是緣滿。人都不是完人，所以都有喜好的人事物，但人事物的對接不會全部圓滿和緣滿。如果只為了追求表面的圓滿，甚至是委屈一直往肚裡吞，那就只是個濫好人。

我並不是一個只會滿口仁義道德的人，所以盡量在自己不委屈、可以做事和做自己的狀況下，去追求事的圓滿和人的緣滿。如果沒有圓滿和緣滿，其實最後心裡仍感覺有一根刺，所以這份圓滿和緣滿是為了讓自己和彼此可以感到舒服無愧。人和人相處，只要過程圓滿，緣滿時也就無憾。

人與人做事不一定要回報和回應，最重要是過程無愧於心，保有這種邏輯和心態可以讓我們腰桿挺直待人處世。

看清與看輕

我出社會十多年，總會不自覺反射性的察言觀色。如我之前分享，我是會張開全身毛細孔呼吸的人，因為我深深明白，做人和做事一樣重要，要融入社會和職場，別人還沒看到你能力，先評判的是你的為人，而且說實話，不是每個職場中所擔任的角色和職位剛好都能適任發揮，有太多原因可能無法人盡其才、發揮所長，所以讓自己可以隨時看清狀況和局勢、看清問題和癥結、看清因和果、看清自己和他人、看清表和裡、看輕短中長程目標，這些都是待人接物的基本資訊。

這個工夫要怎麼練？不斷觀察、不斷感受、不斷換位思考、不斷多元探試、不斷優化自己的應對，包含轉換角色時的溝通呈現和思考邏輯。這些就是歷練和磨練的堆疊。

很多人會覺得自己終於看清某人，或看清某事，其實可能事實本身早就存在。世界上的所有事都因為立場不同而有著不同思維，我們都有看清的一天，但不是負面思考的開始，而是更加豁達圓融的人生觀。

看輕自己，看重人生。看輕自己是願意承認自己不足，就可以像海綿一般，願意一直吸收，並持續吸收成長。看輕是真正看重自己和愛自己，因為相信自己值得且未來會更美好。

此外，必須認知到「你很重要，但是宇宙更大。」地球裡沒有渺小的你和我也可運轉，所以不需要什麼事都往身上攬和扛。你必須看清，把時間花在值得的人事物上。

人生很珍貴，所以要看重我們的每一步抉擇。人通常被外界看到的都是表向外在的模樣，真的不需要在意他人的片面認知而影響自身心情。你要在意且看清的是：真實內心的你，真實的需求，每天鼓勵自己，告訴自己「你很棒」，繼續努力認真踏實過著重要的人生。

跪人與貴人

認識了某達官貴人，你會不會不自覺「跪人」？你有沒有在社會上看到很多人為了贏得貴人提拔而跪人？無論哪一種情況都沒有錯，這是人生的選擇。但問題的癥結不是跪本身是對是錯、是好是壞，問題點是用跪的有用嗎？通常我面對貴人的方式，都是交流各自的領域市場脈動，多聽聽他們的見解和觀點。

人與人的相遇是緣分和牽繫，有時候是一種機緣，不一定在一開始就判斷他或她是不是貴人，在沒有利害關係下，秉持無目的善心而種下的機緣，才會是最真實和可貴的緣分，這種真正緣分的開端和善緣，有天當你需要別人推一把時，貴人會樂於幫你，這種牽繫才是最真誠可貴的。

與其當手心向上的人，你也可以當手心向下的人，有機會可以當別人的貴人，而且不求回報和無所求，正所謂施比受更有福。

最高層次是當自己的貴人，無須外求或欠人情。我舉自己的例子，很多事情是因為一個因緣際會而決定努力去完成它，先不管結果成功與否或好壞，為了做好，我會每個環節兼顧，多方環節中努力做到極致，而最後，真的讓我有所獲的，都是因為努力過程中又連結了其他機會點，等於是我自己幫自己創造更多機會。但是我一開始根本不會知道這些努力有一天會變成另一個創造出的機會，而是機會自己不斷的裂變。

我只想和大家分享，人生主控權其實操之在己，我在人生中遇到每個值得學習的對象，都是謙卑的，而這些貴人都具有高度和視野，值得我學習。就算曾碰到有些環境真的需要貴人，但是我沒有失去自我，靠抱誰大腿才上位。如果你的貴人要靠你跪人才能幫助到你或指引你，那你一定跪錯人了。

心虛與虛心

在不同成功人士身上找尋自己可以向前進的動力，減少理由給自己，自然會很虛心的一直學習與成長。這個世界一山又有一山高，虛心的態度可以讓自己超越自己。

記得某次和全球名列前茅的某企業接班人在聊企業數位轉型時，他突然問我，你明明就有專業素養，為何需要這麼謙虛？其實我真的不是假裝謙虛，而是我知道這位接班人有很多學識和歷練，我沒有必要也沒理由在他面前驕傲，畢竟不是我能力所及之事就是全世界啊。

當你蹲低是為了跳躍更高更遠時，蹲低的心境和姿勢都只是過程，試著看扁自己，聽聽不一樣的觀點後，學著認同別人，也是一種跳躍前必經的學習過程。我們如果自我意識過深，或以自我為中心，在還沒開始任何交流前，就已先限制了自己的成長。

我自勉「看得到未來，但是看不見自己」，因為自己真的很渺小，持續亦步亦趨的不設框架，虛心前進優化人生。

你我都遇過心虛的狀況，我們不是完人，非十項全能，遇到非自己能力所及或不懂的事情一定都會有，但這些都是過程，如何虛心再努力才是對應之道。心虛是種當下狀態並不丟臉，一直懂得虛心前進的堅強心志才是值得驕傲的。知識上的心虛狀況非常可取，因為知道還有不足，最重要是做人不能心虛，待人處世的心虛代表著有愧於人，己所不欲勿施於人就是最好的處世準則。腰桿子可以打直並不心虛的和大家來往交流，人生還有什麼是更暢快的呢？

相關書摘 ▶《你，就是改變的起點》：下台不一定要華麗轉身，但要清楚下一個上台的目標

書籍介紹

本文摘錄自《你，就是改變的起點：洞悉職場浪潮新思維，高階經理人談「打工仔」的人生課外課》，時報文化出版

作者：羅煒茜（Paris Lo）

女力爆表！

一本給即將就職、在職、斜槓、跨界、企業轉型的人們，

人生、職場最具力量的建議！

人可以選擇安逸一下子，

但千萬要挑戰自己一輩子！

跨界斜槓轉型新女力給的最中肯建言！

切入人生新觀點、擁有毫不遲疑的行動力，不斷讓她跨界成長，即使曾經生過病，仍然勇敢接受自己的脆弱，並且繼續奮戰，終究使她的人生立於不敗之地，並且更加圓滿。人生給的禮物是挑戰，面對這樣的禮物，羅煒茜Paris Lo總是好整以暇，欣然接受勇於改變。

★從外商IT產業到美的時尚數位界，職涯360度大甩尾，永遠不被淘汰，並且提升競爭力。

★罹患癌症、職涯歸零、人生壓力……曾經發生過的挫折都會化為未來向上的養分。

★職場優化沒有所謂的止息，只有放棄學習成長才是結束，並且再起不能。

★愛自己的女人最可愛，愛自己不分場合、時空。只要你想，你就可以。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航