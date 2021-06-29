碳元素加壓會變成鑽石，那鑽石再加壓會變成什麼？

文：劉詠鯤

《自然》雜誌2021年1月27日刊出一篇論文，研究團隊對鑽石施加約兩千萬倍大氣壓力（約是地核中心壓力的五倍），發現鑽石的物質結構依舊可以在極高壓環境下穩定存在。這個結果除了展現鑽石結構的穩定性，也可以幫助我們了解系外行星的內核構造。

當行星的體積愈大，其內核的壓力就隨之增加。例如：地球內核，壓力約為350萬大氣壓；體積較為龐大的木星，內核壓力則高達7000萬大氣壓。太陽系外被發現的超級地球（Super-Earth，質量大於地球但小於天王星的行星），壓力也可達到4000萬大氣壓。若是該行星主要由碳元素組成，便有可能形成所謂的「鑽石星球」。

鑽石是碳元素的一種特殊排列方式，在地表（一大氣壓）的條件下，碳最穩定的排列方式是石墨。當施加足夠大的壓力時，鑽石的結構勝出。這也是為何在地球深處，碳元素較容易被發現以鑽石形式存在。

但是當壓力增大到超過地核可能出現的情況時，當前的理論預測存在其他數種更穩定的晶體結構。這時問題就來了，在這些「鑽石星球」中，碳元素是否就真的以鑽石形式布滿整個星球，還是其實在星球核心極端壓力的作用下，鑽石會逐漸被轉化為其他結構呢？

物理學家Amy Lazicki和她的同事們，利用國家點火設施（National Ignition Facility, NIF）中上百道極高能量的雷射，同時聚焦在鑽石樣品上。龐大的能量被轉化為壓縮波，於短時間（奈秒尺度）內施加千萬倍大氣壓於樣品上，並同時透過X光了解鑽石的結晶結構是否發生變化。

最後的分析結果顯示，鑽石在這種極端條件下依舊可以保持穩定結構。但是，理論不是告訴我們在這個條件下，鑽石並非最穩定的存在嗎？沒錯，所以準確來說，這個研究結果其實顯示的是：鑽石在這種條件下是「準穩態（亞穩態）」。

到底穩不穩定？準穩態是什麼？

一個狀態是否穩定，可以透過考慮施加一個輕微的擾動，觀察此狀態在擾動後，是否可以回復原狀態。若是可以回復，則稱為穩定態。（此概念的說明可參考CASE文章：《上下顛倒玩具船》）。

通常來說，一個系統內可能存在多個穩定態。讓我們想像如圖一的一個山坡：除了最底部的山谷（A點），在山腰處還有一個凹洞（B點）。若我們在其中各放一顆小球，施加輕微擾動，這兩顆球最終都還是會回到原位，所以可知這兩個地方都是穩定態。但是它們「穩定的程度」卻不相同，或者可以說「抵抗擾動能力」不一樣。當擾動程度逐漸增加，放在B點的小球，就有機會突破山壁（局部位能障礙），而最終進入A點的穩定態 [1]。

因此，如B點的狀態，我們稱其為「準穩態」，它雖然是穩定的，但若是外加條件改變過於劇烈時，也可能使其改變。

Photo Credit: 臺大科教中心 處於準穩態（B點）的小球，當受到外在擾動較輕微時可以維持在原本狀態；但若擾動劇烈，便可能脫離原狀態，進入能量更低處（A點）

讓我們再重新描述一次不同外在條件下碳的結構變化：在常溫常壓下，碳最穩定的狀態是石墨。在這個條件下，石墨處於A點的最穩定態，鑽石則是B點的「亞穩態」。

我們怎麼知道此時鑽石是亞穩態呢？這點可從日常生活經驗得知：若是鑽石在常溫常壓下是不穩定態，就可以發現珠寶店內的鑽石項鍊逐漸變成石墨了！當我們深入地球深處，隨著溫度及壓力提升，鑽石成為最穩定態，此時石墨無法穩定存在，會被逐漸轉化為鑽石。但當壓力增加到約一千萬倍大氣壓時，最穩定的狀態又換人當了。[2]

然而，和前面的石墨不同，研究者們發現鑽石在這種情況下依舊可以穩定存在。[3] 得益於其碳元素間穩定、強力的化學鍵，無論是在低壓或極高壓的情況，鑽石都能以準穩態的型式存在。

晶體型態千變萬化，漆黑的石墨與澄澈明亮的鑽石，只是由於碳元素不同的排列方式。對晶體穩定態的研究，除了可以讓我們對生活周遭的物體有更深的認識，也能將認知推往遙遠的地球之外：若是透過研究發現碳元素在極高壓下並無法以鑽石形式存在，或是根本無法以固體存在。那麼遙遠將來的鑽石星球「登陸」計畫，也許就要再好好三思了！

參考資料

A.Lazicki et al., Metastability of diamond ramp-compressed to 2 terapascals, Nature, Vol 589, 28 January 2021.

R. F. Smith et al., Ramp compression of diamond to five terapascals, Nature, Vol 511, 17 July 2014

Diamond holds up at pressures more than five times those in Earth’s core

註解

由於A點具有最低的能量，因此我們也稱它為「基態」。 以晶體結構的語言來說，鑽石為「面心立方堆積」。在極高壓下，存在一種「體心立方堆積」的碳元素排列方式，更加穩定。 此論文另一重要的貢獻在於，以往產生如此極高壓的方式，會將固體融化，造成研究固體穩定性難度大幅增加。此篇論文使用的方法可以在融化前，就將壓力波施加在固體上。

本文經台灣大學風險社會與政策研究中心授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航