美國大學招生官建議：「申請論文」絕對要避免這四種寫法

申請美國大學不是只有GPA、SAT/ACT成績很重要， 跟申請文件的數據不同，申請論文是能讓申請者展現個人特質，讓招生官進一步認識你的大好機會。

之前的文章我們提過什麼樣的申請論文類型、寫作心態，可能獲得招生官青睞。根據耶魯大學招生官的說法，一篇好的申請論文，應該能讓招生官更認識你，以及你可以為課堂、校園帶來的貢獻，反之，沒有做到上述重點的申請論文，甚至讓招生官看完後覺得「然後呢？你現在感覺如何？你的成長是什麼？」，有種抓不到重點，甚至故事未完的感覺，就是錯過了這個大好機會。

瞭解正確心態後，我們也在這篇文章統整了美國大學招生官的意見，列出以下幾種學生該避免的申請論文寫法，提醒你動筆前，好好再思考一下喔！

1. 過於老套、戲劇化的寫法

我們常常告訴學生，美國大學招生官一年要看上萬份的申請論文，什麼新奇的故事都看過，所以如果你希望引起招生官注意，所以想用寫信給未來的自己的格式寫作，招生官不僅看過這樣的文章呈現方式，還會覺得太老套了！

也有很多學生喜歡用第三人稱開始寫文章，最後再揭露文章中第三人，其實就是自己，耶魯大學招生官表示：「這種寫法太常見了，我們大概看了文章的前兩句，就能猜到故事的結局。」

我們瞭解，很多學生剛開始寫申請論文時，都跳脫不了英文寫作課所學到的框架，常常覺得需要誇大自己的經歷及故事，甚至有些悲劇的元素，才能讓自己脫穎而出。可是招生官知道，不是每個申請到美國大學的人，都有科展冠軍、擔任社長等突出的經驗，在申請過程中自我挖掘，並用最簡單明瞭的字詞，寫下自己的心聲，不要誇大、不要刻意伶牙俐齒，因為招生官想看到學生最原始的樣貌。

2. 把重點放在事件，忘了反思的重要

寫申請論文時，反思很重要，不過要如何拿捏事件及反思所佔的比例，也是一門學問。我們常常看到學生寫的申請論文，花太多篇幅在描寫、解釋自己經歷的事件，最後卻沒有空間寫下自己的感想與啟發。

不少學生會選擇描寫親友逝世對自己帶來的影響，這是個很有挑戰的題目，同時也很好預測，招生官表示：「通常會以祖父母開頭的申請論文，大多數的結局就是他們過世，然後如何影響了你。我會建議，如果要寫長輩帶給你的啟發，應該在文章的前兩段就帶出事件，這樣會讓你有更多空間可以描寫反思。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

因為申請論文的字數有限，以Common App的一篇論文來說，我們會建議學生思考，如何在650字之中，簡單明瞭的說明事件，並將重點放在自我反思，呈現個人觀點，不要只寫事件，要多寫情緒，才能讓招生官感同身受。

我們曾經輔導過一名進入史丹佛大學的學生，在與她腦力激盪的過程中，發現學生過世已久的奶奶曾是中國小說家，於是該生主動提出希望花一個暑假的時間，將奶奶的中文自傳小說翻譯成英文。

如果只是單純翻譯小說，很多有雙語能力的人都能做到，我們進一步開始討論奶奶的故事，對這個學生有沒有文化衝擊？對現代女性的地位是否有幫助？奶奶的個性如何影響了她？如何將這些反思放到日常生活中？透過不斷深度討論、思考各種問題，幫助學生整理出對此事更清楚的輪廓。

雖然奶奶對這名學生帶來的影響很大，可是不是奶奶在申請美國大學，不能讓學生在論文中淪為配角，因此描述事件、反思之間的拿捏很重要，因為每個行動背後的含義，每個學生真誠的反思，才是招生官想看到的重要觀點。

3. 老調重彈，沒有提供新資訊

從我們定期與美國大學招生官交流的經驗中來說，他們很常提到學生為了讓他們留下印象，會利用論文再次提及自己的成就或成績，卻沒留意到不管是獎項、課外活動經歷或成績，都已經在申請表格中出現過了。既然如此，為什麼要浪費論文這個大好機會，寫一些招生官早就知道的事呢？

我們曾經輔導過一個學生，他是游泳校隊、社團社長，也得過辯論比賽冠軍，而在撰寫申請論文時，他選擇討論自己在YMCA當游泳志工教練，指導殘疾退伍軍人游泳，對他的啟發。

還有一個學生是弦樂團的中提琴首席，參加過無數的比賽，也曾申請進入美國名額相當有限的夏令營，她在寫申請論文時，選擇討論自己在國小四年級時，匿名向學校爭取，女同學可以使用學校籃球場權利的故事。這些都是因為，他們瞭解，申請論文應該展現不同於申請表格上的故事。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

或許你會說，有些學校的論文，會要求學生談談他們的課外活動經歷，這時候請先好好瞭解題目的意義，因為學校絕對不可能只要你再說一次自己的經歷而已，招生官希望知道你更深層、更不一樣的觀點，你從這些經歷中學到什麼。

從數據來看，你的成績或課外活動等各種表現，可能都是個很優秀的學生，但是只有你深刻瞭解那些發生在你成長過程的事，才能說出每一件事背後的動機及帶來的啟發，這也是為什麼我們花許多時間與學生討論從小到大的成長歷程，這是怎麼做也假不了的寶貴經驗。

4. 肯定自己的好，但不要自視甚高

有一種申請論文的寫法，常常讓招生官看了覺得不太耐煩，那就是用「unlike most people…」開頭的文章，因為通常這樣的寫法，都是在暗指自己很特殊，當你一直拿自己與他人比較時，就會產生高低，沒有招生官喜歡看到這樣的比較，而且更糟糕的是，跟全球申請者相比，你可能沒有這麼特別。

我們鼓勵學生肯定自己的經歷，交出有自信的申請論文，可是這個自信不能太超過，你的自信應該是要充滿正能量，就像是你在對招生官這麼說：「我覺得自己過去做過的這些事很棒，我的一些特質很適合你們學校，希望能站在你們面前與你們分享。雖然我無法到場，希望用這篇申請論文讓你更認識我…」

申請論文不是讓學生用來詳細描寫自己所經歷過的挑戰，重點應該放在反思，不要讓招生官讀完還是一頭霧水，不瞭解你從中學到什麼，你的感受為何。要能寫出有觀點、自我反思的申請論文，事前的自我挖掘相當重要，這也是為什麼我們願意投入大量時間，帶領學生在這段過程中更認識自己，因為只有夠認識自己，才能寫出真正的聲音。

延伸閱讀

本文經火箭教育RocketAdmit授權刊登，原文刊載於此

若你有意申請海外大學想與顧問們聊更多，歡迎填寫免費評估表格，將有專人與你聯繫！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航