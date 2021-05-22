美眾議院成立「國會山莊之亂」調查委員會，川普抨擊：這是民主黨的陷阱！

編譯：吳宗宜

美眾議院成立委員會調查國會山莊之亂，數名共和黨人跑票

美國眾議院於5月20日宣布成立調查委員會（如調查2001年911事件的調查委員會一樣），調查今（2021）年1月6日的國會攻擊案。該提案在眾議院以252：175的票數通過，眾議院211名共和黨籍議員中，有35人跑票支持該案。

前總統川普（Donald Trump）被指控煽動民眾攻擊國會大廈，今年年初眾議院已二度提案彈劾他，近日川普則大力抨擊眾議院成立調查委員會一事，要求共和黨成員反對成立該委員會，稱其為「民主黨的陷阱」，表示該調查委員會只會給民主黨帶來更多政治利益。

法案將送交參議院進行表決，共和與民主兩黨在參議院各占50席的情況下，意味著要有10名共和黨籍議員倒戈，提案才能通過。若該提案順利通過，國會將依法成立兩黨人士共同組成的10人委員會，以調查攻擊的原因、國會的安管缺失和各類情報，並在12月31日前發布調查結果報告。

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）和參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），皆強烈表示反對成立該調查委員會。

麥康諾表示：「在司法機關和國會目前已經進行調查的情況下，我不認為成立一個新的委員會可以找出什麼新的證據，或進一步的調查結果。」同時他也表示，雖然目前共和黨人還未取得共識，但他們很樂意聽取民主黨的觀點。

眾議院程序委員會（Rules Committee）另外提出一項相關的法案，為國會大廈的安全提供19億美元的額外資金，支應前次遭攻擊所損壞的維修費用，以及改善國會大廈周邊的安全。該法案也遭到共和黨的反對，擔心該案花費太高，也不同意在國民警衛隊（National Guard）中成立緊急應變小組。

麥卡錫同時抱怨民主黨，不願意將某些爭議事件納入調查委員會的職權中，像是2020年美國許多城市發生的反種族主義和警察暴行的抗議活動；以及目前共和黨眾議院黨鞭的史卡利斯（Steve Scalise），2017年在棒球場被槍擊的事件。

雖然這些案件與國會大樓攻擊案無關，但共和黨在程序委員會的眾議員柯爾（Tom Cole）表示，這些都是政治暴力行動的一環，川普也公開支持這些行為都應該要被調查。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），大力抨擊共和黨人反對成立調查委員會一事，她說：「聽起來他們害怕真相，這是可悲的，但是希望他們終將習慣美國人希望追求真相的事實。」

3名共和黨眾議員公開發言支持該法案，他們分別是卡特科（John Katko）、亞普頓（Fred Upton）和邁耶（Peter Meijer），他們和其他7名共和黨眾議員都投票支持本案。

卡特科曾協助撰擬該法案，並敦促他的共和黨同僚支持該案。他在眾議院演講時說：「我堅信這是一項公平和必要的法案，我鼓勵共和黨和民主黨人都暫時放下成見，支持這項法案。」

亞普頓也表示對該法案的支持，「1月6日所發生的事情，將長期對現有體制產生深遠的影響。」

據《衛報》指出，共和黨一再試圖冷處理1月6日的暴力事件，但該事件曾造成5人死亡，暴民直接毆打警察，衝進國會大廈並威脅國會議員。

事發幾日後自殺身亡的美國國會大廈警察李班古德（Howard Liebengood）的家人也發表聲明，敦促議員們支持該法案，「我們相信對1月6日暴動事件，進行全面、不分黨派徹查案件的根本起因，對於我們國家往後該如何向前邁進至關重要。當日每位執勤的人員及他們的家人，都有權利知道當天到底發生了什麼事，揭露事實將有助於我們的國家復原，並緩和那些分裂我們國家的苦澀情緒。為此，我們懇請國會組建一個專門的調查委員會。」

然而，麥康諾表示他將在參議院投下反對票，聲稱該法案是偏頗且不公平的提案，他也呼應麥卡錫的評論，認為成立調查委員會是不必要的。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer） 則表示：「共和黨人選擇相信瞞天大謊，而不是真相，這真是件羞恥的事，但似乎大多數的共和黨人都如此選擇。他們該為自己捍衛暴民襲擊國會大廈和警衛而感到羞恥，共和黨在國會的領導人也應該為他們懲罰那些說實話的共和黨人，而不是去懲罰那些破壞民眾對民主信心的人感到羞恥。」

舒默重申，儘管共和黨人反對，參議院仍將就該法案進行表決，「阻止這些謊言的唯一方法就是回應以真相、事實和客觀的調查。」

Photo Credit: AP / 達志影像

川普狂熱支持者襲擊國會

今年1月6日，時任總統川普在華盛頓特區向支持者發表演講，駁斥美國大選結果的不公義，並鼓吹他們到國會大廈示威抗議。他說：「我知道這裡的每個人很快都會匯集到國會大廈，以和平、愛國的方式讓你們的意見被聽見。」

在川普的演講後，國會大廈外的人潮越來越密集，逐漸朝向國會警察站哨之處前進，他的支持者揮舞著旗幟和武器，其中一個男人站在絞架上，脖子套著絞索，人們高喊「為川普而戰」（Fight for Trump）。

警察寡不敵眾，試圖發出警告疏散人群但成效不彰，人們依舊向前湧進。

川普在演講結束前再次呼籲支持者：「我們出發吧！我們要踏過賓夕法尼亞大道（連貫白宮與國會山莊建築群的「美國大道」）！我愛死賓夕法尼亞大道了，我們一起走向國會吧！」情勢隨即一發不可收拾。

示威者打破國會大廈的窗戶，爭先恐後的擠進大廈內，並打開大門讓其他示威者一起進入，有些人戴著頭巾和頭盔，有些人拿著相機或南方邦聯（Confederate）的旗幟。

當天下午，暴民衝破警察的防線，噴灑化學藥劑、砸碎窗戶，並在國民警衛隊和聯邦部隊趕到前強行闖入國會大廈，最終造成五人死亡，數十人受傷。

死者包括42歲的國會警察希尼克（Brian Sicknick），他在混亂中被滅火器重擊頭部，送醫後不治身亡，4名川普支持者也當場死亡，其中35歲的加州空軍軍官巴比特（Ashli Babbitt）被國會警察開槍打死，34歲的博伊蘭（Rosanne Boyland）、55歲的格里森（Kevin Greeson）與50歲的菲利普斯（Benjamin Phillips）則分別命喪於中風、過於興奮心臟病發作、被擠壓至死。

1月9日，51歲的國會警察李本古德也在下班後自殺，他是第2名因此事件殉職的國會員警，也是第6位因國會暴動事件身亡的死者。

美國司法部告訴《CBS》，自襲擊發生以來，已約有440名相關人士被捕，此外聯邦檢察官還計畫至少再起訴100人。

檢察官稱此案的規模是前所未見的，政府在3月份的文件中也顯示，國會大廈攻擊事件很可能是司法部有史以來調查過最複雜的案件。

根據《Politico》的分析，在迄今為止已被正式起訴的人中，大約四分之一的人僅面臨輕罪，這可能會讓許多美國人失望，但並不一定會讓他們感到驚訝。

皮尤研究中心（Pew Research Center）最新的民調顯示，超過85％的美國人認為，找到並起訴闖入國會大廈的暴徒非常重要，超過一半的人則表示，他們獲判的刑責遠低於事件的嚴重性。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航