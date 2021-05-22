沒有疫情的夏天：小國蒙古如何在中俄兩大強鄰之間遊走，取得充足存量的疫苗？

編譯：王國仲

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續增溫。當世界各國正為取得疫苗東奔西走、焦頭爛額時，蒙古靠著在兩大鄰國間周旋，成為發展中國家之中，成功取得足夠疫苗的少見案例。

這個人口僅300多萬、由碧綠山丘、廣袤沙漠和無垠藍天交織而成的民主小國，在過去很長的一段時間裡，都活在兩大強鄰中國與俄羅斯的陰影下。不過，疫情爆發以後，夾在兩大疫苗生產國（而且還對世界權力版圖野心勃勃）之間也有某些好處。

當多數國家還正爭搶藥商釋出的少量疫苗劑量，蒙古已經獲取足為國內所有成年人施打的疫苗。官員對疫苗存量極具信心，甚至宣稱要為人民帶來一個「沒有疫情的夏天」。

位於布魯塞爾的俄歐暨亞洲研究中心（Center for Russia Europe Asia Studies, CREAS）主任法隆（Theresa Fallon）表示：「這證明蒙古有能力在兩大強權的競合間擺盪，追求自身利益最大化，並從兩強懸吊的鋼索上安全下莊。」

俄、中、蒙古三贏局面，美國也想來參一腳

對俄羅斯和中國來說，當然也是互惠局面。儘管世界普遍對雙方生產的疫苗效力抱持疑問，他們都希望在蒙古扮演更重要角色、獲取重要資源，且在後疫情時代的世界舞台上佔據主要位置。

雖然近年來，俄、中在國際局勢上常站在同一陣線，兩國歷史上在蒙古地區的交鋒卻時有衝突，甚至血跡斑斑。例如在清朝八國聯軍期間（1900年），俄羅斯帝國便以義和團破壞鐵路為由，屠殺海蘭泡（今布拉戈維申斯克）與江東六十四屯（今黑龍江北岸）居民達7000人。

時間拉回今日，俄、中雙方的疫苗較勁，也頗有當年衝突的影子。法隆說明：「俄國總統普亭（Vladimir Putin）對中國在蒙古的所做所為感到極度憂心。」俄國已向蒙古販售100萬劑衛星五號（Sputnik V）疫苗；中國則提供400萬劑中國國藥集團生產的疫苗，將在本週全數抵達蒙古。

當然，美國不可能坐看中、俄在蒙古出盡鋒頭。美國駐蒙古大使館表示，美國已經啟動45萬美金的援助計畫，協助蒙古政府對抗新冠病毒。此舉將使美國對蒙古的援助總額超過400萬美元。

美方表示，這些金援將幫助蒙古獨力對抗疫情，包括預防並阻止感染源擴散、建立相關研究與大規模篩檢系統、與公眾對話，提供正確防疫知識等。

疫情失控、總理下台，蒙古抗疫並非一路順遂

不過，蒙古在抗疫的路上也非一帆風順。和其他國家相比，蒙古的疫情來得較晚。自2020年疫情爆發以來的前10個月，政府持續宣稱無本土案例，直到去（2020年）11月，情況急轉直下。

兩個月後，蒙古總理因疫情控管不佳，黯然辭職。隨著情況持續嚴峻，新任總理奧雲額爾登（Oyun-Erdene Luvsannamsrai）決定重啟經濟活動，避免疫情拖垮整體財政。當然，疫情也在經濟活動重啟後更加嚴重，每日確診人數由數百人竄升至數千人。

經濟發展政策顧問波羅瑪（Bolormaa Enkhbat）表示，當時情況可說是「相當絕望」。

得利於多邊外交政策，疫苗取得管道多元而流暢

據蒙古外交部長表示，除一開始就向中、俄尋求協助外，他們也透過各種管道（包括外交、非官方關係、疫苗仲介商等），試圖向各家製造商取得疫苗。《外交家》（The Diplomat）雜誌指出，受益於2011年起、相當具遠見的多邊外交策略，蒙古在探詢疫苗的過程並未受到太多阻礙。

波羅瑪表示，曾有哄抬價格的仲介商要以一劑120美元（大約是蒙古平均月薪的四分之一）價格販售輝瑞疫苗（Pfizer-BioNTech）。不過蒙古也獲AZ疫苗製造廠商首肯，更在2020年7月便與聯合國、世界衛生組織等主導的COVAX疫苗計畫簽約，只不過疫苗必須等到秋，或冬季才能配送。

此外，隨著和俄國協商取得進展，與中方的進程亦能迅速推進。2021年2月初，蒙古批准俄國衛星五號疫苗使用。僅僅三天後，中國國藥集團的滅活疫苗也迅速得到批准。不久之後，中國基於「兩國深厚歷史情誼」，捐贈30萬劑疫苗供蒙古使用。

除了疫苗相關討論，進一步開放中、蒙邊境也是協商的一部份。蒙古需要中國繼續購買其出口的煤礦，其總金額約佔全國經濟成長的25％，更可支應近25％的政府預算。

經過近月協商後，俄、蒙也在3月拍板，簽訂100萬劑衛星五號疫苗的購買協定。儘管4月份中國疫苗在運送過程中發生意外，中國總理李克強向奧雲額爾登的致電有如一劑強心針，敲定蒙古將向中方購買大多數所需疫苗。

波羅瑪認為，雙方高層的電話會議為協議鋪上平路：「儘管世界上其他國家還沒有這麼做，我們將在中國疫苗上賭一把。」

蒙古外交部長巴孟（Battsetseg Batmunkh）也對伸出援手的夥伴表示感謝：「感謝我們的合作夥伴，尤其是中國，在疫苗內需尚未完全滿足的情況下，還願意提供我們所需的劑量。」

疫苗效力、交期受質疑，或許中國正在「下一盤很大的棋」

不過，中國國藥疫苗的效力持續遭受質疑。部分研究更指出，選擇施打國藥疫苗的政府，可能需要比預期得更早開始準備接種第三劑加強針。另外，儘管中國宣稱至今年年底能生產多達50億劑疫苗，全球衛生專家還是警告中國有可能無法履行全部的海外出口承諾。

就算順利取得足夠疫苗，部分人士仍擔心蒙古對中國的依賴程度將比以往更深；許多市民也擔心中國的力量與影響力——以往雙方關係緊張時，中國曾有封閉邊境、停止購買蒙古煤礦的紀錄。

從另一角度觀之，或許中國正在「下一盤很大的棋」。英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）蒙古政治研究專家朱利安（Julian Dierkes）副教授指出，或許蒙古人民還對中國抱持戒備，但政府不會忘記中國曾在關鍵時刻向其伸出援手。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航