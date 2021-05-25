憶緬甸那些年：政變後，我才真正聽見邊境少數民族學生口中幾十年來所謂的「日常」

3月28日，緬甸軍人節隔天，出門教學行經仰光美國中心（American Center）時，計程車在那十字路口停下等紅燈。「昨天有人朝美國中心開槍。」司機從後照鏡瞧我盯著窗上的彈孔，笑笑向我解釋。「我知道，朋友有說。」但左顧右盼，路上車流窒塞，行人熙熙攘攘，已沖刷埋蓋了昨日的緊張；僅剩那零星彈孔，將衝突真確留下。

不過平常的一日；緬甸人民在槍林砲雨中，瞅著天時地利人合的夾縫，出門辦事求生存。

Photo Credit: 中央社 3月27日是緬甸軍人節，民眾無懼軍方警告持續上街抗議。圖為薩加因（Sagaing）區民眾集結抗議。

對緬甸而言，暴政早不是新聞

前一天3月27日，為彰顯慶祝軍人節，緬甸軍閥在各地大肆隨機殺戮，沸沸揚揚。然對緬甸而言，暴政早不是新聞。自二戰後及1948年獨立以降，緬甸歷經黨派系間之選舉鬥爭及分裂伐戕；1962年，接踵而至的政變，從此將緬甸推入軍黨專政之轍軌。期間，為塑造眾口一徑，軍政府閉門鎖國，剷除異己，偃息發聲，不遺餘力。於是，1974年之反政府示威，截至今日仍是規模最大，接著，1988年的 8888民主運動，及2007年的番紅花革命，近乎每十年一輪；抗爭、罷工、政變、戒嚴、鎮壓、逮捕與屠殺，參差落錯，不曾間斷。

1990及2000年代，迫於不斷攀升的國際壓力及制裁，軍政府開放多黨選舉，但因結果失利，便反覆扣押軟禁剛回國，卻全面大勝的翁山蘇姬，多次掃蕩清算（1996-97，2003）其所處的全民盟（National League for Democracy）。為修改1974年的憲法，不論在「恢复法律和秩序委員會」（State Law and Order Restoration Council，1988 ）或「國家和平與發展委員會」（State Peace and Development Council，1997）的名義底下，1993年，當時緬甸最高領導人丹瑞將軍幾度欲召開國民大會（National Convention），卻大量安插自己屬意人選，以取代人民投票選舉產生的議員，以致最後憲法未改，1996年解散國會；或2005年，由軍政府篩選且准許參與之小黨，並排除民盟黨的國民大會，都因軍政府不承認選舉結果，欲以修憲維護最大席位利益，處處施加條件限制，屢屢對話無果，以致會議遲遲無法召開，而每每終止罷廢。

政策失誤造成糧食短缺不均，貪腐壟斷剝削使得百業窘困凋敝，換名不換藥使得憲政法規不全不彰，迷信為己利是圖致使公信力蕩然無存；五十年來，斑斑可考。而常年動盪，任誰都難有長遠計畫，只能著於眼下，過一天是一天。曾是東南亞人人學習朝聖的緬甸，曾是最強盛熠熠的黃金國度，一落深淵。1987年，經濟崩盤，緬甸於12月被聯合國評定「最低度開發國家」（Least Developed Country）；1990及2000年代，種種形跡亦迎來美國及歐盟的制裁。於此，2012年的開放，正如曇花，轉瞬2021年，再度迎來政變，竟也不唐突；僅僅是開放的十年如東窗，讓外界得以真正探視。

Photo Credit: AP / 達志影像 2015年8月8日，緬甸學生追思8888民主運動

關於克欽族學生的述說

於是，在緬甸教學六年，難道不知道，現今晚上8點至凌晨4點的宵禁，與禁止五人以上聚會，是重蹈8888的戒嚴；而現今仰光秀麗如畫的觀光名景茵雅湖（Inya Lake），沈溺了多少當時年輕學生的冤魂。難道沒聽過緬族學生，絮絮叨叨如台灣老一輩，述說小時候長途拔涉打井水，歷經每日傍晚6點斷電，不知Google與YouTube為何物。難道沒聽到克欽族（Kachin）學生，訴說2013年，與緬軍短暫停火協議後（1995-2011），復戰兩年，他的表哥於戰場被抬回來，被榴霰彈炸得開腸破肚，五臟六腑全無。難道沒看到，他的朋友傳來照片，揭示克欽族人在簡陋條件下，為緬軍公司採礦的畫面。難道能忘記2016年8月，前往克欽邦密支那（Myitkyina）的克欽神學大學暨神學院（Kachin Theological College and Seminary）開大師班及音樂會時，因交通不便，校方人員開車前來接送，一路交代指點，說兩旁叢林內五公里近處，正在槍戰交火，如要觀光，不要亂走誤入。

Photo Credit: AP/ 達志影像 2018年3月，克欽邦獨立軍士兵叢林中行軍，當時克欽邦獨立軍正與緬軍內戰中，根據聯合國表示，自2018年1月至3月，因著內戰造成至少有1萬人流離失所。

2019年8月4日，前往撣邦庫凱鎮（Kutkai, Shan State）的克欽族學生，於一所當地學校服務，兼職音樂老師三週；15日，便傳來緬軍與塔安民族解放軍（Ta’ang National Liberation Army，TNLA）的開戰消息。軍閥封鎖城鎮，連日炸毀橋墩，對外僅留一條往木姐（Muse）的公路要道。「他們在路上開槍，我覺得我被困在這裡了···我試試能不能訂機票。」學生傳來訊息。然8月17日，臘戌社會服務協會（Lashio-based Social Service Association ）派出救援車隊，前往鄰近城鎮，欲救出困於戰火中的居民；在那條要道上，多枚火箭彈（RPG）與狙擊手卻埋伏襲擊。火箭彈落在車隊週旁，協會會長當時開著前方的箱型車，被狙擊手一槍貫穿太陽穴，車體滾落翻覆在公路旁的溝壕，車內其餘四人輕重傷。

「我24號離開，去機場只有那條路，對外也僅剩那條路；但那條公路就是戰區。」「···所以你們就是移動活靶。」學生原是從帕敢（Hpakant）、密支那、曼德勒（Mandalay）、臘戌，一路輾轉乘客運到庫凱，如今絕無可能原路返回。「現在城鎮裡有很多彈孔和未爆彈，希望軍隊不要進來全面屠城。」接著，他卻傳來一派輕鬆的師生照片：「現在外面子彈飛來飛去，我們在捲壽司吃午餐。」「···你是否太過悠哉。」「可能我看著死人和槍砲長大，所以不覺得太害怕。至少我還沒被士兵追擊，必須奔跑著一路躲砲彈，就像那些被迫離家的人（IDP）一樣；我覺得那種情況才真正恐怖。他們不得不躲在叢林裡，飢寒交迫數天後，再被軍隊揪出折磨至死。」

Photo Credit: AP/ 達志影像 2019年8月15日，緬軍士兵們走過北部撣邦一座被炸藥攻擊過的橋，當時塔安民族解放軍成員在五個地點發動襲擊，據報有14人喪生。

20日早上，學生教課時，聽到砲聲已在咫尺；兩軍交戰兵臨城下。而隨著回程日期逼近，似乎還找不到一個安全方法，於封城底下前往機場。「我是否該找紅十字會？他們對外國人比較不敢動手。」有鑒於緬甸軍閥對當地人，不論醫療團隊或是救援組織，從不吝於開槍，或根本就是優先對象；在連年戰亂的緬北，能想到的外援組織，當時似乎只有紅十字會。於是到處詢問，如何能在不使學生成為目標的情況下，匿名把他「走私」出來。「我不認為紅十字會就能進城，而且我也沒有什麼緊急事故，他們不會為我過來。」學生說，「別擔心，學校正在想辦法，他們有認識且信任的計程車司機，到時要出城的人，整車一起出去。」「計程車就不會被轟炸？」「不確定，但這是唯一辦法；學校知道怎麼做。」

到了下午，學生趁空檔冒險去拍照，顯示原來緬軍軍營，與學校比鄰。夜間傳來影音，已見槍砲如星雨，在上空斜角往來滑落；學校落座於緬軍與塔安軍的戰火之間，建材為鐵片木板，在漆黑中，他們只能祈禱砲彈不要稍稍打偏，否則將師生全員覆沒。「學校一到晚上就熄燈，現在要睡覺了。明天早上還要上課···如果我們沒有被砲彈砸中，還可以醒來的話。」「···以後早上起來，如果還有網路，麻煩每2到3個小時傳個訊息，讓我知道你還活著。」後來，因戰情升溫，學生於22日下午提前離開學校，安全抵達臘戌，於24日，如期回到仰光。「我覺得很難過。住在那區域的人，好幾年來一直都在戰火下生活。」學生說。「我懂，但你也一樣，不是嗎？」28日，我們終於在仰光會面，他竟還不忘從庫凱帶回特產，一瓶榅桲果汁。

歷經緬甸政變，這才驚覺我的「後知後覺」

正如軍政府於8888時宣示，「軍隊一但開槍，就是要死人。」如今2021年，官媒再度重述，緬甸人民「應從先前傷亡慘重的悲劇中汲取教訓，知道就是會被爆頭，或背部中槍。」而自2月政變始，底層的媒體記者首當其衝，以煽動罪（505a）相繼被監禁，民營報紙電視及網路媒體，也逐一被撤銷執照；因此3月27日的緬甸軍人節，僅剩官媒一口鑠金，宣揚著八國使節踩著紅毯，衣冠鮮潔地參加慶典。露天晚宴席間，煙花朵朵綻放，無人機於夜空中發著光，排組成軍政府領頭的肖像，向其致敬；然觥籌交錯間，不見天日的是，軍隊正於各地不分晝夜，無差別隨機殺戮，朝躲在家中的住戶開槍，造成包括多名兒童傷亡；更在曼德勒放火燒住宅，槍擊前來救火的小販，在其負傷後不但未施救，反而興高采烈地拖至城鎮中心，潑灑汽油，放火將其活活燒死。而軍閥在人死後也不放過；於是各種騷擾情事，開槍掃射喪禮行進，刨墳掘墓搶屍，逼迫喪家用錢贖回大體，或恣意殺害後棄屍於溝渠，再用垃圾掩埋等，層出不窮。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為3月27日，緬甸國防軍總司令敏昂來在軍人節上閱兵。

暴政如雨，不令喘息，極力欲淹殁生機；但抗爭如芽，一次次雨後重生。近幾十年來，周邊少數民族流離者營地（IDP Camp）叢生，卻不是因國與國之間的戰爭，而是老百姓，對於自己政府種種殘虐鯨吞的微渺自救。「老師，妳還記得2017年，大家一起出遊去格勞（Kalaw）嗎？」曼德勒的學生傳來訊息，「當時經過哨站，妳覺得那些士兵看起來沒那麼壞，對嗎？他們其實一直都是這樣。」「···這些年來，我其實也聽了很多。」的確，即便政變後，在仰光特定路口被攔檢時，也難以想像，衝著我點頭微笑的青年軍人，會轉身卯起來殺人。不論是因國際關注度突發提升，軍政府行徑才得以揭發曝光，抑或我一直身處相對安全的中心仰光，而後知後覺；學生繪聲繪影的生活描述，至今，才從那遙遠時空，帶於我跟前體現。看著昨日的彈孔，我才真正融入那冰山一角；也真正在那十字路口停下，聽見那尤其對邊境少數民族而言，幾十年來所謂的「日常」。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒