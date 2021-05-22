郝明義：「護國神山」高耗電，台灣怎麼面對以台積電為代表的「貨櫃車」問題？

文：郝明義

我們都知道半導體業用電、用水多。到底有多麼多？

我是到最近才知道：台積電2019年的用電量，相當於全台北市1年用電量的91%。並且，到2023年，也就是4年之內，台積電的用電量將再擴增1倍。

這還只是台積電的情況。

聯電呢？其他半導體大廠呢？其他電子業大廠呢？整體工業用電呢？

我們這些工業用電，在「缺電」陰影裡扮演什麼角色？為什麼會出現這些狀況？這是台電只知增加電力供給的思維和習慣能應對的嗎？這是我這篇文章要寫的重點。

耗電「巨無霸」：半導體業用電過去成長6倍

用高速公路比喻，高速公路上有大小不同的車子在跑。

住宅用電，我們來比喻為小客車，全台灣大約有1300萬戶。工業用電，我們來比喻為大貨車，全台灣大約2.5萬戶。從1998到2017的20年間，每年的住宅用電，也就是小客車流量，增加了50%，從每年大約300多億度增加到每年440億度。而工業用電，大貨車流量則增加了1倍，從大約640億度增加到1200億度以上。這個數字是全部住宅用電的3倍。

把大貨車再細分來看。

2017年工業用電的前5名，排第1的就是半導體所在的電子零組件製造業，佔22.6%；其他4名加起來才17.5%。鋼鐵業只有7.1%；塑膠製品製造業只有3.3%等等。

半導體所在的產業用電不只佔比最高，增速也最快。1998年不到60億度，到2017年就達到346億度，增加了快6倍。所以半導體所屬產業的用電，是大貨車裡的巨無霸，貨櫃車。

正因為這20年裡高速公路上增加最多、最快，同時也佔位最大的，是大貨車和貨櫃車，他們才是造成塞車的最大風險。如果要管理用電需求，首先要注意的就是他們。就好像年節假期間的高速公路塞車，如果我們只強調疏導小客車，但是卻放任大量大貨車和貨櫃車上路，合理嗎？

但是，你可能會問：為什麼要說這是放任呢？他們是經濟成長的動力啊？又怎麼管理他們？

便宜到「不合理」的電價

今年3月20日台達電創辦人鄭崇華接受訪問，說了段話：「水電價格應合理反映成本，現在是納稅人補貼大戶，價格越便宜，大家拚命用，很不合理。」同一報導中也提到：「去年全球電力消耗普遍減少，台灣的電力消耗則創歷史新高，比上年增加2.4%。」

而就在鄭崇華訪問刊出的6天後，經濟部宣布電費自2018年後連6次不調漲，還甚為得意地說台灣工業用電已成為全球第4低。

鄭崇華以身受其益的工業大戶身分，卻指出台灣政府水電價格便宜得不合理，這是很奇特的。但也因此可以想見這便宜到底是多便宜。

長期以來，大家都知道台灣的電，是名列世界上最便宜的前茅。但知不知道台灣的工業用電是比民生用電還便宜？工業用電不但比住宅用電便宜，平均漲幅也比住宅用電小？

我們看台灣上一次2018年調整電價的情況。

那次工業用電的平均漲幅在3.30%到3.56%之間，用電最大的特高壓用戶（像台積電）則是3.41%，而細看台電的資料會發現，民生用電除了500度以下沒有調整之外，500度以上的調幅在3.96到4.14%之間。換句話說，用電最大的特高壓用戶的電費漲幅，比一般家庭的漲幅還小。j

我們的電價真是非常獨厚工業用戶，尤其超級大戶。

所以，當今年3月經濟部再宣布電費不調整，創下2018年下半年至今「連6凍」紀錄的同時，2019年我國住宅電價為全球第4低，工業電價為全球第4低。

換句話說，經過電價的連6凍之後，我國住宅民生用電電價相對升高，從全球第2低退為全球第4低，而我國工業電價相對更降低，從全球第7低進而更成為全球第4低。

在去年全球電力消耗普遍減少的情況下，台灣的電力消耗則創歷史新高，真是跟世界的潮流相逆。其主要原因顯然不是小客車用戶所導致，而是那些大貨車、貨櫃車。

台灣人民一直以為享受到很低的電價是惠民的福利，卻不知那是經濟部讓工商大老吃肉之後留下的湯。

上一篇文章提到台電對工業用電戶設計了24小時不同的分時電價，但2萬5000用戶中卻只推動了300戶試用。這一方面固然有台電的怠惰，另一方面也因而可以想像可能還有一個原因：工業用電本來就太便宜了，便宜到要不要接受分時電價都差別不大。

所以，鼓勵了這麼多大貨車、貨櫃車開上高速公路，電價又便宜到連尖峰時刻都沒有足以吸引他們的不同時段明顯價差，不塞車可能嗎？台電的時間管理性缺電會越來越嚴重，有什麼奇怪嗎？

但是，為什麼台電要持續以這麼便宜，便宜到連受益者都出面指出不合理的電價提供給工業用戶？這幕荒謬劇是怎麼上演的？

這不能不說到台電的上司，經濟部。

便宜用電背後的真相

經濟部主管國家產業政策，但台灣幾十年來的經濟發展接力賽，從加工出口開始，一路都是以製造業、工業為主，到培植出半導體產業。只是接力賽到半導體產業登場後，已經有30多年沒看到下一棒了。

經濟部端不出新的產業牛肉，當然只能守成與守舊，只能傾全力服務過去到現在還一直在跑的產業明星。經濟部的政績，也就是出口成長率、經濟成長率等等，都要看這些工業用戶來達成，能不盡力討好他們嗎？

所以30年來台灣沒有新的產業政策，也就不會有新的能源政策。有的，只是經濟部配合工業大老提供他們便宜用電的政策。而台電就是執行者。

Photo Credit: 中央社

本來，在包括半導體在內的許多產業在萌芽之初，國家有計劃地提供各種獎勵、補助、便宜的水電，讓他們茁壯。並且，他們習以為常地對太多早已過了草創時期，早已茁壯成世界級的企業，仍然提供這些超級優惠。

這就是鄭崇華所說的「水電價格應合理反映成本，現在是納稅人補貼大戶，價格越便宜，大家拚命用，很不合理」的真相。

而許多工商大老，在享受電力的眾多好處之後，相對應的回報是很奇怪的。以工業總會的領導成員來說，他們長期就是核電的堅定支持者，否定綠能的價值。2018年工總理事長，台塑集團總裁王文淵發布向政府建言的白皮書，甚至能說出台灣不適合發展觀光，因為台灣太髒了。

經濟部和台電一味只知道增加電力供給，不把環保放在心上、過去還偏向核電的思維，當然都不免相當程度是因為主要仰視這些工業用電大戶的鼻息，受他們的影響，甚至綁架。

那數十年來都如此了，為什麼現在就不行？

很簡單，國際對台灣半導體業需求加大、對岸台商回流、全球氣候劇變這3個因素的影響下，經濟部及其屬下的台電如果仍然維持長期以來的思維和習慣，這個全球工業用電第4便宜的脫疆野馬，不知道會墬入哪個深淵。

「開放台電」研究期間，我們訪問台電的電力中控室的一位專家。他不無得意地說，以他的經驗，每天早上他看看情況，自己用筆先畫出一天整天的用電曲線，不會有什麼差錯。

但是最近的連續停電，我們連續看到台電承認「用電高於預期」、「因負載突升，供電能力不足」而出問題。今天世界的情勢變化，不再是你能用過去經驗畫出曲線來預測的了，電力管理當然更是如此。

台電不做電力需求的管理，而只想以便宜的電力供給工業用；對工業用電的詳細分配，又一向不肯說明，說是事涉客戶營業機密。

所以，我們要如何面對台積電，是一個關鍵指標。

護國神山台積電，用電成長相當再蓋2個核電機組

根據台積電2019社會責任報告，當年台積電全球用電量為143.27億度，相當於全台北市一年用電量的91%。並且，按照Bloomberg Intelligence的估計，到2023年，也就是4年之內，台積電的用電量將再擴增1倍。

要1年供應143.27億度的電，需要多大的發電機組呢？據我問台電的人，需要2GW的機組，相當於核二廠的全部2個機組，或是中火的4部機組。

而台積電原來是歷經30多年的發展，到2019年才出現這麼大用電的需求，接下來到2023年，4年之內卻就要加倍，再度需要相當於核二廠的全部2個機組，或是中火的4部機組。

大家都說台積電是護國神山，要繼續留在台灣，但是經濟部和台電應該要求台積電說明清楚其需電規劃。未來新增加這麼大的用電需求，到底有多少比例是要由台灣提供？台積電既然可以公布其全球用電量，顯然並不把這當作營業機密，因此對外說明其中屬於台灣的比例應該不是難題。

對於台積電，還應該𨤳清一件事情。

同樣在台積電2019社會責任報告裡可以看到：台積電全公司用電量只有7%是購買再生能源，但在海外據點是百分之百都使用再生能源。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

世界頂級企業，都在推動百分百使用再生能源。台積電在台灣以外的據點，百分之百都使用再生能源，顯然是呼應這個趨勢。但是為什麼在台灣只這麼消極地購買7%的再生能源？那其他使用的能源都是如何構成？

「開放台電」的研究過程裡，我訪問當時董事長朱文成那天，他說有次張忠謀問過他是否能自建電廠。朱文成說只要台積電想，他一切都可以搞定。但是台積電最後還是沒有。

那台積電是為什麼放棄？是因為政府法令不足？還是台電的配合無法令台積電放心？

不論如何，正因為台積電是「護國神山」，實際的需電量又如此之大，應該清楚地解釋他們為什麼只選擇當一個消極的消費者。

這是應該不只向政府和台電說明，也該公開向社會大眾說明的。台積電有足夠實力扮演重新型塑台灣能源發展方向的領頭羊，有台積電當範例，我相信政府和台電對其他工業用電戶都會有新的要求基礎。反之，台積電也可能帶頭把政府和台電引向無底深淵。

從這裡延續，可以看出藻礁和三接在考驗我們的到底是什麼。

藻礁和三接的核心議題

民進黨政府所提出的「三接」計劃，當然比國民黨時代好了不知多少，確實把對藻礁造成的傷害降低太多。也因此，很多人認為「三接」和「反核四」是兩難，是應該兩害相權取其輕。

Photo Credit: 中央社 圖為中油三接站在大潭藻礁持續施工。

但是，我認為這樣看的話，錯過2個重點。

第一，這也落入了台電只知「增加電力供給」的思維。

經濟部和台電還是應該先𨤳清近20年增加最大用電量的工業用電的電價是否合理、這樣一路增加的用電量是否合理、如何滿足台積電3年內就要倍增的用電需求，如何滿足其他半導體業者要擴增的需求、如何滿足回流台商的用電需求，並且推動分時電價，掌握調節工業用電的需求方法。

他們自己連這一切都沒搞清楚之前，就說「三接」增加總共才2.24GW的發電機組可以解決能源轉型危機，太沒有根據。

檢視「三接」，光是看經濟部和台電說這比以前國民黨執政時期的版本改善了多少，沒有意義。我們應該跳開台電一切先考慮「增加電力供給」的思維，跳開經濟部服務工業用電大戶的思維，在一個劇變的年代，檢視整體產業和電力版圖的供需規劃，再來看現在這個「三接」版本到底有什麼作用，再來判斷是否值得大家冒一些風險。

否則，光是增加2.24GW的機組有什麼用？不要忘了，光台積電未來3年後就需要2G發電機組。

二，這也落入了經濟部和台電定下的遊戲規則，一切在他們掌控之下而不自覺。

現在就要「三接」，是因為台電說不然接下來電力的「備用容量率」就要達不到法定的15%的標準。

把「備用容量率」定成15%，並不是什麼真理，也沒有什麼科學根據。過去國民黨執政時期，台電在「增加電力供給」無限上位時代，還曾經定到25%。講得像是不足25%就會缺電。後來這30年來，「備用容量率」一路從25%降為20%，再16%，再15%，也從來沒出現過結構性缺電。

所以，光只是主張「備用容量率」不到15%就要惶惶然，是沒有根據的。

覺得「備用容量率」不到15%就要惶惶然，其實主要是因為沒做需求管理。而不做需求管理，繼續任憑電價全球第4便宜的野馬暴走，不要說「備用容量率」15%，只怕「備用容量率」50%也應對不了頻頻出現「因負載突升，供電能力不足」、「用電高於預期」而導致的缺電危機。

我們只會一路快馬跳進無底洞。

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本文經郝明義授權轉載，原文發表於此

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範