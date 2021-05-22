美韓峰會登場：朝鮮半島無核化、台海問題以及疫苗接種等議題受矚目

今（22）日，美國總統拜登與南韓總統文在寅今天舉行領袖峰會，談論議題廣泛，而外界把焦點放在朝鮮半島無核化、台海問題、疫苗接種等問題上。專家則分析，此次美韓峰會的重點，還是在重申傳統的同盟關係。

而拜登會後宣布國務院官員金成（Sung Kim）將出任北韓特使，幫助朝鮮半島作出積極貢獻，且就疫情美方決定為55萬名韓軍官兵接種疫苗。面對台海問題，台灣外交部表示感謝美國、韓國政府展現對台海和平穩定的重視。

美韓峰會登場領袖聯合聲明

（中央社）美國總統拜登與南韓總統文在寅今天舉行領袖峰會，會後並發表聯合聲明。聲明指出，拜登與文在寅強調維護台海和平穩定的重要性，反對破壞或威脅基於規則的國際秩序活動。

拜登（Joe Biden）今天在白宮與來訪的文在寅舉行兩國領袖峰會。文在寅也是繼日本首相菅義偉後，拜登在白宮會晤的第2位外國領袖，顯示拜登政府對亞洲局勢的重視。

根據白宮公布的美韓領袖聯合聲明，美韓反對一切破壞、擾亂或威脅基於規則的國際秩序活動，並承諾維護廣泛、自由與開放的印太區域。

聲明也誓言維持和平與穩定、合法且不受阻礙的商業活動，並尊重國際法，包括南海與其他地區的航行與飛行自由。

拜登與文在寅也強調維護台海和平穩定的重要性。

聲明並指出，作為重視多元主義與個人自由的民主國家，雙方皆有在國內外促進人權與法治議題的意願。

聲明表示，雙方同意將致力於促使韓國的新南方政策（New Southern Policy）與美國的自由印太願景保持一致，美韓將共同合作創建安全、繁榮與充滿活力的地區。

聲明除了著重對北韓與朝鮮半島局勢外，拜登與文在寅也認識到當前的挑戰要求雙方加深在新領域的夥伴關係，雙方將在氣候變遷、全球公衛、包括5G與6G科技和半導體在內的新興科技、供應鏈彈性等方面建立新關係。

此前拜登與菅義偉會後的聯合聲明裡也提及台灣，強調台海和平與穩定的重要，鼓勵和平解決台海問題，美日也對香港和新疆維吾爾自治區的人權狀況都深感關切。

首爾無意加入「四方國家」抗衡北京？

《美國之音》報導，上個月日本首相菅義偉與美國總統拜登舉行峰會，此後的一段時間，有分析和評論認為，美方一直在爭取推動首爾加入美國領導的「四方安全對話」（QUAD）體系，或者與體系中的四國合作去對抗北京。

華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）政治軍事分析中心主任理查德・魏茨（Richard Weitz）博士則對美國之音表示，他不認為南韓​會朝著加入或者加強與「四方」體系合作的任何新方向推進，此次峰會重點會是重申傳統同盟關係。

朝鮮半島核無核化問題如何處理

《紐時中文網》報導，數月以來，拜登政府一直在進行朝鮮問題的戰略評估，經常與韓日磋商。但美國政府並未公佈結論細節，只是避免了像川普那樣試圖向金正恩做出重大妥協。報導說美方不會把北韓和美國之間建立新關係、解除核武等全面計畫放在一起，而是回到慢慢建立信任的辦法上。

《聯合報》報導，文在寅在記者會上，和外界預期一樣著重於北韓，韓國期望美國採取實際行動。

針對到朝鮮半島完全無核化和長久和平的議題，拜登表示，兩人都對朝鮮半島局勢深感關切，美韓將對北韓採取一致的態度，他願意與北韓進行外交接觸，採取務實的步驟來緩解緊張局勢。

拜登還宣布國務院官員金成（Sung Kim）將出任北韓特使，文在寅說，特使將幫助探討北韓是否願意進行外交往來，希望北韓能做出積極回應。

美韓聯合聲明提台海局勢、疫苗問題

《中央社》報導，拜登再次強調維持台海和平穩定的重要性。外交部上午發布新聞指出，美韓聯合聲明是繼今年4月16日「美日峰會」聯合聲明及5月5日「七大工業國集團」（G7）外長聲明後，美國與其盟友再次共同關切台海安全議題。外交部表達誠摯歡迎並感謝美國、韓國政府展現對兩岸和平穩定的重視。

外交部說，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐的位置，在區域穩定及繁榮上一向扮演關鍵角色。拜登政府自上任以來，持續展現對台灣的強勁支持，並多次重申恪守台灣關係法及六項保證，強調美國對台承諾「堅若磐石」。

《中央社》報導，對此國民黨國際部副主任何志勇今天受訪表示，美國政府外交政策已回到多邊主義，雖然美國「反中」的氛圍尚存，但執政黨應該有所警覺，唯有與大國和對岸保持等距關係，才不會讓台灣變成大國權力競逐下的棋子。

他也分析，美韓聲明中，拜登和文在寅雙方所觸及的議題相當廣泛，從氣候變遷、朝鮮半島無核化、印太地區秩序、科技發展，到新冠疫苗合作等，不一而足，在台海問題上的態度和篇幅並未超出美日聲明的範疇。

另外，《美國之音》報導，美方從韓美同盟關係出發，承諾向韓方提供新冠疫苗援助。拜登表示，美韓兩軍接觸頻繁，出於安全考慮，美方決定為55萬名韓軍官兵接種疫苗。文在寅表示感謝，並稱此舉將韓美同盟合作延伸至衛生領域，意義重大。

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