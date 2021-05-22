本土新增321例、2例死亡，通報塞車導致「校正回歸」上週增400例確診

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內323例COVID-19確定病例，分別為321例本土及2例境外移入（案3462、案3867）。另有400例本土個案為校正回歸上週各日個案。確診個案中新增2例死亡（案3097、案3553）。陳時中針對回歸校正表示，回歸主要是檢驗量增加，在通報上傳有塞車的情況，導致今天公布回歸數目，因此後續將簡化欄位減少塞車情況。並強調無選特定時間公布與股市無關。

確診新增323例含2例境外移入 新增校正回歸400例

衛生福利部疾病管制署

指揮中心表示，今日新增之321例本土病例，為162例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今（2021）年5月10日至5月21日；校正回歸個案400例中，為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。

上述個案分布以新北市384例最多（以板橋區103例為多），其次為臺北市269例（以萬華區174例為多），桃園市20例、臺中市11例、基隆市9例、屏東縣5例、彰化縣及高雄市各4例、宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3例、新竹縣2例、臺南市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各1例。

其中萬華活動史相關258例、茶藝館相關100例、某社團相關4例、某水果商相關3例、其他已知感染源80例、關聯不明121例、疫調中155例。相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，新增死亡個案中，案3097為80多歲男性，5月19日晚間因咳嗽、發燒、呼吸困難及全身倦怠等症狀送醫，於5月20日死亡，經採檢於5月21日確診。家屬表示個案無萬華區活動史，亦無接觸確診個案。

案3553為70多歲男性，曾接觸過確診者，5月18日由衛生單位匡列為居家隔離，5月19日至醫院採檢，衛生單位電訪時自述無症狀，5月21日家人發現個案無呼吸心跳，當日宣告死亡，經採檢於今日確診，Ct值14。

指揮中心指出，境外移入病例案3462為本國籍30多歲男性，今年1月初在菲律賓曾有流鼻水等症狀，1月13日、20日於當地檢驗陽性，未接受治療，後續分別於2月至4月間取得4次陰性證明，4月8日自菲律賓入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在臺期間均無症狀，4月23日採檢結果亦為陰性。個案因工作需求，於5月19日自費採檢，於今日確診（Ct值34，第2次PCR採檢結果為陰性）。

案3867為英國籍30多歲男性，4月28日自英國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在臺期間均無症狀，5月21日自主健康管理結束後因工作所需自費採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計337,455例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含298,513例排除），其中3,862例確診，分別為1,108例境外移入，2,701例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例（案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530）移除為空號。確診個案中，17例死亡。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

衛生福利部疾病管制署

校正回歸引蓋牌疑慮 陳時中：因採檢塞車此後陸續會解決

中央流行疫情指揮中心今宣布「校正回歸400例」確診個案，指揮官陳時中表示，由於各縣市採檢塞車，因此依照採檢日把確診案例，回歸到日前確診數量，因此從5月16日起，本土案例統統增加，加上今天的數字，七天累計2365人。

指揮官陳時中表示，昨天清出了塞車的案子從5/18到21進行校正，5/17病例數最多，即時清倉都會陸續做，希望越快、時間差越小，疫情掌握會更好。

衛生福利部疾病管制署

陳時中針對外界疑慮回應，指揮中心一向是數目有多少報多少，前幾天醫療應變組副組長羅一鈞也有跟大家提過，通報有塞車現象，為了因應這些狀況，把20幾項欄位簡化到8項，如此一來申報就會加快。

陳時中說，這段時間不論是資源的準備、採檢站的設立、快篩安置、醫院及相關清空，都耗費相當多人力。指揮中心簡化申報程序，希望把相關累計數字報出來，另外強調與股市完全無關。

政大財務管理系副教授盧敬植針對400例校正回歸在臉書上發文。他表示對於總體經濟學家來說，政府公佈數據之後再做修正是常見的情況，而且並不見得是政治動機造成的，往往有實務上操作的原因。

盧敬植指出，若把檢驗塞車這400例「校正回歸」都算在今天的新案例裡，其實會錯判趨勢，因此會有錯誤的政策處理。並認為若對指揮中心公佈的數據有疑問，應該請指揮中心說明「回歸」數據所認定的日期基準和之前公布案例認定日期的基準是否一致，以此來判斷是顯示疫情趨勢還是在粉飾太平。

陳時中強調，疫情的判斷要回歸正確數字，若是錯誤會增加焦慮感。目前也正在研究公告應用健保健康存摺，在流程上怎樣讓病人即時知道檢驗結果，未來會積極開會討論中，讓健保資料庫能夠進來幫這個忙。

柯文哲針對校正回歸提出解釋，從確診案例少逐漸變多時，若流程沒有改變就會造成此情況。他利用圖片說明，每日採檢，經系統登錄後送到實驗室，再到疾管署統一編號，由指揮中心公布給民眾，這一段流程有時間差。

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柯文哲指出，一般檢驗結果通常需要兩天，但因為近日確診人數上升導致塞車，檢驗時間變得更長，也就是這次出現回歸校正的原因。他建議，應從過去較靈敏但檢測時間長的方式，改成可能稍不靈敏但檢測時間較短的快篩，應能克服這個問題。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範