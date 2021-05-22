港府稱停運駐台辦因台方「粗暴干預」，陸委會：港方刻意扭曲事實

（中央社）香港當局昨（21）日在說明駐台辦事處暫停運作的原因時，聲稱台方近年多次「粗暴干預」香港事務，對港、台關係「造成無可彌補的傷害」，並重申按照「一個中國」原則處理兩地相關事宜。

港府發出新聞稿，以發言人方式回應媒體查詢關於香港經濟貿易文化辦事處（台灣）暫停運作的原因。

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發言人說，港、台關係是兩岸關係的特殊組成部分，自香港回歸以來，港府一直務實推動港、台關係穩定發展。

因此，2010年，港台經濟文化合作協進會成立，作為港台兩地磋商合作的非官方平台，旨在讓兩地良性互動。

而香港駐台辦事處也於2011年12月在台北開始運作，在「九二共識」的基礎上，促進港、台在經濟、貿易和文化等領域的往來和交流。

但發言人說：「近年，台方多次粗暴干預香港事務，對港台關係造成無可彌補的傷害。當中，台方推出所謂『援港專案』，並單方面在台港經濟文化合作策進會（策進會）下設立所謂的『台港服務交流辦公室』，為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2020年6月4日，台北有團體舉行六四紀念儀式，現場有人舉起港人「5大訴求」的手勢。

發言人說：「台方的挑釁行徑與『協、策兩會』促進港台兩地交流合作的原意背道而馳，亦不符合策進會成立的初衷。特區政府對台方的行徑表示極度遺憾。」

發言人說，台方近年的一連串行徑已嚴重破壞港、台關係，令香港駐台辦事處在台的運作環境日趨惡化。

發言人又說：「另一方面，經貿文辦人員亦曾受島內激進人士威嚇，種種情況讓留駐人員面臨不穩定因素，推展港台在各領域交流的空間亦在此陰影下日漸收窄。」

發言人表示，由於香港駐台辦事處已難以達到最初成立的目的，同時為保障駐台的香港人員的安全和權益，港府因此決定暫時關閉辦事處，所有香港人員已經離台返港。

發言人表示，他們會密切留意情勢發展，並通盤考慮駐台辦事處的未來路向。

發言人重申，港府將一如既往，根據基本法、「一個中國」原則，以及北京中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策，處理港、台關係相關事宜。

陸委會：停「辦」後果由港府承擔

（中央社）港府昨日稱駐台機構暫停運作，肇因於台灣干預香港事務。陸委會稱此為扭曲事實，並強調港府自2018年起片面阻擾台灣駐港機構人員輪調及運作，才是嚴重破壞雙方關係。

香港經濟貿易文化辦事處（台灣）於18日起暫停運作，香港當局解釋暫停運作的原因時，稱台灣近年多次「粗暴干預」香港事務，對港、台關係「造成無可彌補的傷害」。

對於港府的說詞，陸委會晚間透過書面文件回應稱「港方刻意扭曲事實，顯然別具政治目的，對此我方絕難苟同」。

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陸委會指出，香港在台辦事處是依據台港在2011年互設辦事處換文所設置，根據換文精神，雙方設置辦事處旨在服務雙方民眾及處理事務性問題，其中並未觸及「九二共識」等政治性議題。

陸委會強調，長期以來，台灣均秉持互惠原則，戮力推動台港關係，並盡力協助香港在台辦事處運作，且從未要求相關人員赴任時須簽署任何附加條件。

然而從2018年7月起，港府對台灣的香港辦事處派駐人員設置不合理的政治要求，阻擾台灣人員的正常輪調及駐處運作，置雙方民眾權益於不顧，違反2011年雙方換文內容，嚴重破壞台港關係。

另一方面，港府指控台灣單方面設置「台港服務交流辦公室」，為「暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援」。

陸委會則回應，台灣和主要民主國家皆聲援港人爭取民主自由，台灣本於港澳關係條例的規定，對合法來台的港人提供人道關懷及必要的服務，港府竟錯誤解讀為台灣挑釁，這種蔑視民主和法治的心態，更反映港府的心虛。

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陸委會直指，中共當局違背對香港人民的承諾，不顧世界各國的關注及警告，強推「港版國安法」，港府亦屈從附合，使香港民主人權遭逢移交以來的浩劫。

此外，港府的聲明中也提及「駐台機構人員曾受島內激進人士威嚇」。

陸委會則回應，對於民間團體赴香港在台辦事處抗議的事件，台灣均派員到場維持秩序，事後也曾致電關切。反觀駐香港辦事處遭親中人士陳抗，港府非但不聞不問，甚至放任親中媒體製造假新聞、抹黑。

陸委會重申，儘管外在形勢嚴峻，駐香港辦事處仍會堅守崗位，為民眾提供服務。至於港府暫停其辦事處運作，致影響民眾權益，所有後果理應由港府承擔。

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