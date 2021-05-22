2021/05/22,
社會

【關鍵時事】「校正回歸」的概念其實不難理解，可惜指揮中心用了陌生字眼包裝

【關鍵時事】「校正回歸」的概念其實不難理解，可惜指揮中心用了陌生字眼包裝
Photo Credit:指揮中心提供

我們想讓你知道的是

指揮中心的「校正回歸」本身我個人認為沒有問題，問題是出在，突然丟出一個許多台灣人沒聽過的詞，大家真的看不懂，結果就是造成每篇新聞及CDC自己的貼文底下一堆臆測。

文：廖科驊

關在家裡太多天，快關出病來，乾脆寫點東西，今天下午大家瘋狂討論的是：校正回歸。

指揮中心的「校正回歸」我個人認為沒有問題，問題就是出在：突然丟出一個許多台灣人沒聽過的詞，大家真的看不懂。

先解釋校正回歸，拿我現在的工作職場做舉例，假設今天禮拜天，目前我手邊有的資料是：

  • 禮拜一：訂單206
  • 禮拜二：訂單333
  • 禮拜三：訂單240
  • 禮拜四：訂單267
  • 禮拜五：訂單286
  • 禮拜六：訂單312

當我要key完禮拜天的300筆訂單後，突然發現，喔不，我竟然有400張訂單塞在抽屜裡沒有key到。

這種時候應該要：

  1. 這400張全部算禮拜天的訂單
  2. 這400張依照訂車日期加回前面幾天

政府選的是2，因為這樣才能精確看出每日的訂單變化量，而不是「禮拜天超多訂單欸，今天是不是有促銷，還是日子特別好，大家都挑禮拜天訂車」，校正回歸就是把這400個病例放回正確的時間。

0522_校正回歸情形
衛生福利部疾病管制署

回到文字上的問題，指揮中心丟出一個大家陌生、沒見過、甚至照字面讀不出意義的新字眼，結果就是造成每篇新聞及CDC自己的貼文底下一堆臆測，充滿了「這是中央蓋牌」、「這是地方政府蓋牌」、「這是顏色不對」、「專業術語欺騙人民」等等的言論。

疫情確實造成恐慌，當然台灣也存在著一批人，認為病毒小事，死都不戴口罩，但以整體的社會氛圍來說，相信大家都還是對現在的疫情感到緊張，以及某種程度上的焦慮。

在面對資訊不對等的民眾，CDC雖然有他們專業上的判斷，只是陌生資訊突然出現，民眾一定會誤解與恐慌。

總歸一句，術業有專攻，每個領域有每個領域的專業，但是：面對大眾，請說人話。不然大家真的聽不懂，低學歷低智商如我，當下真的完全不懂。

本文經原作者授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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