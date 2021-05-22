短時間內連兩強震：中國雲南發生規模6.4地震合計3死、27傷，清晨青海再度發生7.3強震

昨（21）日中國雲南省發生規模6.4地震後，今日清晨青海省再度發生強震高達規模7.3。兩地餘震紀錄共百餘次，目前截至早上6點雲南省合計已致3死、27傷，而青海省震央周圍5公里內平均海拔4230公尺，比玉山還高，人煙罕至，尚未接到人員傷亡報告。中國政府緊急預撥中央自然災害救災資金1000萬元，幫助各地方做好抗震救災工作，妥善保障受災群眾基本生活。

雲南地震規模6.4 青海凌晨再度強震達規模7.3

（中央社）陸媒報導，中國雲南省漾濞縣昨晚發生規模6.4地震，截至今天上午6時，已致3死、27傷。另外，青海省果洛藏族自治州瑪多縣今天凌晨也發生規模7.3地震，截至凌晨4時許，共記錄餘震百餘次。

綜合官方人民日報等陸媒報導，據雲南大理州消息，初步統計，截至上午6時，漾濞規模6.4地震已導致30死傷，其中漾濞縣2人死亡、23人輕傷、3人重傷；永平縣1人死亡；大理市1人輕傷。

此外，今天凌晨2時許，青海省果洛藏族自治州瑪多縣發生規模7.3地震，截至凌晨4時35分，共記錄到餘震104次，其中規模3以上地震40次，最大為規模4.6，相關救援力量已趕赴現場。

早在2010年，青海已遭規模6.9強震侵襲，造成3000人死亡或失蹤。

《中央社》報導，洛藏族自治州瑪多縣，目前尚未接到人員傷亡報告，並引述瑪多縣地震局長占東多杰表示，他在地震後開車繞行縣城一圈，未看到房屋倒塌或人員傷亡，當地電力通訊也正常。

不過強震讓當地的果洛州達日縣公路段昌馬河大橋，和G0613西（寧）麗（江）高速玉樹方向野牛溝高速公路橋樑出現坍方，當局正進行交通管制。

《新華社》報導，中國財政部、應急管理部向青海省、雲南省分別緊急預撥中央自然災害救災資金1000萬元人民幣，支持地方做好抗震救災工作，且妥善保障受災群眾的基本生活。

應急管理部會同國家糧食和物資儲備局緊急向雲南地震災區調撥帳篷5000頂、折疊床1萬張、毛毯2萬床，並指導地方有序發放到受災群眾手中，做好救助安置工作。

青海強震致橋樑坍方 專家初判與雲南地震無關

《新唐人電視台》報導，青海果洛州瑪多縣宣傳部工作人員說，當時地震感強烈，居民在地震後紛紛從樓房裡跑出。青海省會西寧市也有強烈震感。有市民說，躺在床上感覺左右搖晃，而當地消防部門已經待命，以防再有餘震。

《新頭殼newtalk》報導，中國地震台網中心研究員孫士鋐指出，印度板塊近期活動有明顯增強的態勢，會影響到中國，使西部一帶地震活動明顯抬升。孫士鋐表示，雲南的地震屬於中級強度，震源雖然比較淺，有感程度可能會達到8度，但離縣城和其他城鎮相對有距離。

青海地震能量雖高，不過震源較深有感程度相對減弱，且青海省人口密度較低，因此估計這兩起地震造成的損害與傷亡情況應該不會太嚴重。

另一方面《蘋果日報》報導，青海的地震最初估計規模7.4。之後美國地質調查所（USGS）下修為7.3。震央位於北緯34.59度，東經98.34度，震央周圍5公里內平均海拔4230公尺，比玉山還高。另一方面，台灣中央氣象局地震觀測網顯示，台灣部分西部縣市也能感受到1級震度。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範