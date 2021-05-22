從「回歸校正」看資料決策的難題：資料滯延其實在企業也是很常見

文：大鼻觀點-統計與資料科學

今天指揮中心公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土病例+321，回歸校正+400，我在社群網路（Youtube、Facebook、PTT）看到有些網友激烈討論：就是 +721、指揮中心是不是要做數字、講這樣哪有人聽得懂等等？

其實這個情境在我資料科學的從業過程中超級常發生。首先，為什麼要做回歸校正而不直接說+721？說到底是為了做出更準確的判斷。如果單純看到昨天+3xx今天變+7xx，決策者可能會認為「完蛋了，指數成長出現了！我們要採取更嚴格的措施，馬上上升到四級警戒！」但如果把這些今日確診個案歸到採檢日，會發現其實每天確診的個案是相對平穩的，還沒有需要立即提升警戒。這兩者得到的結論相距甚遠。

過早進入更高層級的警戒其實是非常危險的，作為自由的台灣人，大部分的人是沒有辦法在極端不自由的環境堅持太久的，到時候很有可能會出現像日本、歐美國家出現「解封後大爆炸」的問題。同時就算每個台灣人都很謹慎，長期的封城也會對經濟、國民身心靈造成非常大的壓力，所以如果現在的情勢如果是三級警戒可以控制的話，那是再好不過了。

接下來有人可能會質疑，突然往回塞數字是不是造假？其實，資料滯延（data latency）在企業也是很常見的問題，比如說：可能退貨退款資料會受到第三方服務營運的影響，造成收到資料的時候跟實際退貨日有幾天的落差；在我們公司會遇到，使用者中間斷網好幾天，資料是等到他重新連網時才會打回來。這時我們通常也不能說，那我們就先閉上眼睛等到資料都回來了再說，所以就得先提供資料，然後到了幾天後資料回補完再看看結論跟當初有沒有顯著落差。

同時，指揮中心也面臨每天需要公布數字、即時做決策，但資料又有些會延遲的問題，所以現在在做的，就是等資料回傳回來再重新檢視過去的判斷有沒有一致。大家也可以檢討為什麼過去篩檢、檢驗的量能跟SOP會造成這些遞延問題，而整個防疫體系也做了，所以才能夠一次回補這麼多案例。

最後，關於「講這樣哪有人聽得懂？專業的要解釋給外行的聽」這個評論，我心裡想說：「天阿！這不就是資料人在公司遇到的困境嗎？」其實我們有意願解釋給決策者聽，但有時候決策者根本聽不進去。此外，有些基本知識要先花不少時間去科普，但決策者跟分析人員都有那麼多事情要忙，其實也沒有時間心力去好好學習。

這次的記者會，大家一開始聽到「校正回歸」這個詞一定會很困惑，這非常合理。但沒過幾分鐘部長就很清楚地說明為什麼要校正回歸（在記者提問前），而有些人並沒有仔細聽這些說明就做判斷。而且我覺得這5分鐘已經講得很清楚了，聽不懂的真的可能要解釋1小時才聽得懂，因為分析能力不是5分鐘可以幫忙補足的（p.s. 想像要跟我爸媽解釋這一切......大工程啊）。

在我過去從業過程中，遇到真正能夠做出精準判斷的決策者，都是在接受新資訊時不會急著下結論，會認真聽完分析人員說的話，提出適當的問題釐清原因，最後才做出判斷的人。

每天都會定期觀看記者會，其實真的是因為從整個指揮中心的佈局到宣布，以及到民眾看到訊息的反應，有非常多共鳴。滿推薦大家可以靜下心來想想，如果今天我是指揮官，我應該要怎麼做決策？怎麼宣布這些事項？會很有啟發喔。

（後續補充） 有很多人在講名詞問題，其實完全可以理解這會讓人一頭霧水，不過我個人認為就算直接把「校正回歸」換成「資料回補」，大家還是會不高興。重點在於：雖然很無言，但可以先深吸一口氣，聽聽完整的內容，最後不論是要打臉對方或接受，都可以更有邏輯。另外，也有新聞報導了地方衛生局忙不過來造成案件沒有即時通報，其實大家也可以理解疫情突然爆發會有這些運作上的問題。

不論今天是+0還是+1000，過去半個月的經驗都告訴我們，勤洗手、戴好口罩、保持社交距離才是真正對疫情有幫助的事情，大家一起努力吧。

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本文經大鼻觀點-統計與資料科學授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範