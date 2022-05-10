美國東協峰會週四登場，如何抗衡中國在東南亞的經濟影響力成焦點

文：詹寧斯

專家稱，本周美國與東協國家舉行的峰會將對華盛頓施加壓力，以趕上中國對東南亞這個擁有6.8億人口的地區的經濟發展提供的支持。

分析人士認為，東南亞國家希望避免過度依賴中國的貿易和投資。但他們表示，該地區從美國獲得的幫助相對較少。獲得美國的更多經濟支持的前景可能會為定於週四和周五舉行的美國-東協特別峰會奠定基礎。

馬尼拉亞太進步之路基金會研究員瑞杰龍（Aaron Rabena）表示：「人們對政治和安全方面有很多的強調，而經濟倡議似乎落後了。」

根據這次峰會的議程大綱，東協領導人將在周四的峰會上與美國商界代表、美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和商務部部長雷蒙多 （Gina Raimondo）舉行會晤，以「討論經濟合作」。東協集團有十個成員國。

中國是貿易和投資的關鍵

隨著北京的政府在海外進行經濟和軍事擴張，中國和美國在世界上許多地方爭奪較小國家的支持。

對中國在東南亞的影響力感到擔心的美國官員定期向南中國海派遣軍艦，並與菲律賓等國舉行聯合軍事演習。

對於數千萬生活在貧困中的東南亞人來說，對外貿易和直接投資意味著收入。

據中國官方新聞網站《環球時報》報導，自2008年以來，中國一直是東協最大的貿易夥伴，雙方的貿易總額在2020年達到約為7319億美元（約新台幣21兆7812億元）。

根據美國貿易代表辦公室的數據，2020年美國與東協的商品和服務貿易約為3622億美元（約新台幣10兆7790億元）。

東協2020-2021年投資報告顯示，2020年，美國以347億美元（約新台幣1兆326億元）在境外直接投資來源方面排名第一，超過了中國的120億美元（約新台幣3571億元）。

但柬埔寨和馬來西亞等東南亞國家受益於中國4兆多美元的「一帶一路」倡議，這是一項已有9年歷史的發展戰略，旨在在歐亞大陸各地建設基礎設施，幫助開通貿易路線。

儘管美國在2020年啟動了一個項目，幫助東協湄公河流域的5個國家緩解缺雨乾旱，並提供COVID-19救援，但美國沒有一個與「一帶一路」相當的全球計劃。

分析人士表示，作為一個指令性經濟，中國可以迅速擴大貿易和投資。

「中國擁有所有的槓桿，」馬來西亞戰略與國際問題研究所的高級外交政策與安全研究資深分析師洛克曼（Shahriman Lockman）說。 「基本上，這個國家可以很容易地運用這些經濟槓桿，而對美國來說就沒那麼簡單了。」

他說，對華盛頓來說，這些槓桿持有者「需要賺錢」。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為去年12月開通的中寮鐵路列車，寮國的僧侶為中國製造的中寮鐵路列車祈福。

美國在東南亞的角色

東協由汶萊、柬埔寨、寮國、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南這些東南亞國家組成。洛克曼說，這些國家接受中國的貿易和投資，但不想「完全暴露」在中國面前。

汶萊、馬來西亞、菲律賓和越南與中國在南中國海的部分海域存在領土爭端。中國宣稱對這條資源豐富的航道的90%擁有主權，並在軍事上領先於其他國家。美國支持菲律賓和越南抵制中國在南中國海的擴張。

東南亞的工廠依賴中國公司作為原材料的來源，而消費者則從中國獲得廉價的日用商品。

新加坡東南亞研究所區域經濟研究項目的高級客座研究員梅農（Jayant Menon）說，東南亞國家希望美國採取更多措施，在雙方的進口關稅影響到其他經濟領域之前，結束與中國長達4年的貿易爭端。

美國證券交易委員會目前正考慮將80家中國公司踢出美國股市。對於這些公司來說，美國股市是一個關鍵的資本來源。

梅農說：「我想東協領導人希望得到一些保證，即他們致力於在今後某個時候解決這場貿易戰。」

中國駐華盛頓大使館的發言人劉鵬宇鼓勵美國為亞洲做更多的事情。

他說：「中國希望美國在參與同東亞國家的區域合作時，摒棄冷戰思維，多做有利於地區和平、發展與繁榮的事情。」

Photo Credit：Reuters / 達志影像 去年8月23日，美國副總統賀錦麗訪問新加坡，並與新加坡總理李顯龍召開聯合記者會。

達成協議為時太早？

專家預測，本週的峰會不會達成任何正式的與經濟相關的協議。但瑞杰龍說，任何聯合聲明中的措辭都可能預示著東協與美國下一步的走向。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）上週對記者表示，拜登將於週五會晤東協領導人，「認可東協在為該地區最緊迫的挑戰提供可持續解決方案方面的核心作用。」

梅農說，峰會的聲明可能會暗示避免未來的健康危機、緩解氣候變化的措施以及邁向「綠色」經濟的步驟。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：美國在對東南亞的經濟支持落後於中國的情況下與東盟領導人舉行峰會

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範