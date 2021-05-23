「校正回歸」非台灣獨有，外國解決時間差改採「7天發病率」為防疫根據

中央流行疫情指揮中心昨（22）日公布我國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新增病例時，也公布過去幾天「校正回歸」的案例，引發熱議。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉昨天受訪表示，各國在疫情剛爆發時，可能因為各種情形導致案例通報的時間差；前疾管局（疾管署前身）蘇益仁則指出，面臨校正回歸狀況，代表國內檢驗量能有待提升。

從德國和加拿大安大略省的經驗，這類例子在國際間所在多有，只要確診病例一多或需要整合，或因提報程序繁複，為求真實反映疫情，往往就會調整數據或改變統計方式。

「校正回歸」非台灣獨有，專家：較好稱呼是「回溯確診」

（中央社）國內昨天首見校正回歸400例本土病例，引發熱議。專家指出，各國疫情剛爆發時，都可能因檢驗量能、人力因應不及，面臨校正回歸的狀況，非台灣獨有。

中央流行疫情指揮中心22日宣布新增321例COVID-19本土病例，另外新增400例校正回歸的本土病例，也讓「校正回歸」瞬間成為全台討論度最高的關鍵字。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉昨天接受記者電話聯訪時表示，校正回歸比較好的稱呼是「回溯確診」，各國在疫情剛剛爆發時，都可能因檢驗量能、人力來不及因應，導致每天採檢的檢體驗不完、驗完的來不及通報，出現通報上的時間差，經過一段緩衝期消化後，才能確認每一天有多少人確診。

何美鄉說，如今緩衝期過後，檢驗、通報應該逐漸回歸正軌，才能透過相關數據研判後續疫情走向與防疫作為。

圖為中研院生醫所兼任研究員何美鄉｜Photo Credit: 中央社

前疾管局長蘇益仁則指出，面臨校正回歸狀況，代表國內檢驗量能有待提升，但至少台灣發現問題後趕緊把「塞車」的案件消化掉，也有如實對外公布，目前看來「沒什麼大問題」，未來幾天可能還會再出現一些校正回歸的個案。

蘇益仁認為，要解決檢驗量能不足問題，可從檢驗試劑的選用策略下手，例如社區篩檢選用準確率較高的快篩試劑，避免耗費PCR量能；醫療院所因收治的都是有症狀的患者，可全面使用PCR檢驗，少用快篩。

至於未來疫情將如何發展，何美鄉說，目前單日新增的病例數雖然不見得是最高峰，但她認為以長期趨勢來看，台灣應該已處於疫情高峰，若持續阻斷病毒傳播，疫情應該會趨於平緩或下降，未來各縣市可望只剩下零星病例冒出，直到疫苗接種到一定規模，才有可能逐漸歸零。

時間差和資訊不同步隨疫情擴大，德國改採「7天發病率」為防疫根據

指揮中心昨天校正前一週的病例數字引發質疑，事實上這類例子在國際間所在多有，只要確診病例一多或需要整合，或因提報程序繁複，為求真實反映疫情，往往就會調整數據或改變統計方式。

有些國家最終調整病例發布的方式，例如德國主要是用過去7天的趨勢來研判疫情並當作政策依據，每天新增確診數字只是參考指標。

德國全國防疫主管機關羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）從去（2020）年2月疫情爆發以來，每天公布新增的確診數字，不過都會強調這是地方衛生單位前一天向主管機關通報的數字。由於行政作業、核酸檢測（PCR）、研判都需要時間，加上週末不上班，地方醫療院獲知確診的案例，可能是在好幾天前就已感染。

正因為有這樣的時間差和資訊不同步的問題，隨著疫情擴大，德國去年5月起改用以過去7天的趨勢作為判讀疫情的標準。這裡指的是過去7天每10萬人口的新增確診人數，而且採用的是地方衛生單位登記、而非向主管機關通報的數字。

這個所謂的「7天發病率」從此就成了德國媒體報導疫情的重點，和政府推動防疫措施的根據。去年第一波疫情時，7天發病率只有個位數字，到了年底冬天的第2波疫情期間飆高到200，少數地區甚至是超過300。

目前，德國每天新增的確診數字仍有7000人，但7天發病率降到70以下，與4月最高的160相比，疫情顯著緩和，全國的餐廳、商店和旅館關閉好幾個月後，近日將陸續開放。

此外，加拿大安大略省當局，今（2021）年2月因為整合與省會多倫多市的數據系統，單日確診一下暴增近2000個病例 ，當中包括大約300個高估的案例。

安大略省衛生廳長艾略特（Christine Elliott）2月1日表示，由於多倫多公共衛生部門的資料轉移至省級數據系統（CCM），造成多倫多公共衛生部門當天多報確診數，導致安大略省每日的確診數被高估，達到1969例。

安大略省指出，由於數據收集問題，多倫多公共衛生部門1月30日多報了約300件額外的確診案例，這也影響安大略省的總體確診案件數。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺