指揮中心簡化通報送驗流程，調查局澄清未對討論「校正回歸」言論進行情蒐

中央流行疫情指揮中心今（23）日上午召開記者會，副指揮官陳宗彥說明COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診病例相關的通報及檢驗流程，指揮中心已著手規劃減少醫院通報及送驗資料的登打負擔，以利快速傳遞檢驗結果，便於後續防治工作。他也協助調查局再度重申，目前調查局沒有針對「校正回歸」在網路引發的討論進行調查之情事。

「校正回歸」引熱議：指揮中心簡化通報流程，調查局澄清未進行情蒐

陳宗彥說明會議決議前，先說明今日的會議比前幾天早結束，指揮中心和地方政府間也陸續解決合作間的問題，相關的調度都會愈來愈順暢。今日會議的決議如下：

為了加速疫調，指揮中心已完成疫調輔助系統。一經地方政府通報確診者相關資訊後，指揮中心會盡快完備足跡資料，來供地方衛生單位完成疫調，有效提升效率跟效能。 各地方醫療院所的醫療人員，如被匡列為接觸者需要隔離，特別請縣市副首長協助相關醫療人員入住防疫旅館。 地方政府設立的社區採檢站所需的人力，縣市政府協助讓醫療院所原來的人力留在醫院。前幾天指揮官陳時中也與醫師公會全聯會、耳鼻喉頭頸外科醫學會達成共識，相關醫學會會協助召募志工人力協助採檢，以利保全醫療院所醫事人力量能。 各地方如有疑似確診者失聯，還在等待確診的結果之前，請地方政府立即啟動警政協尋，以防疫情擴散。 指揮中心醫療應變組已跟各區管中心和責任醫院，確實掌握病床數，以及相關醫療資源分配，以協助地方因應疫情所需。 有關通報及檢驗流程，指揮中心已規劃相關機制，減少醫療院所端通報及送驗資料的登打負擔，以利快速傳遞檢驗結果及後續取防治工作，加速民眾溝通與放心。

由於昨（22）日下午記者會上說明的「校正回歸」引發熱議，網路上亦傳出調查局正在蒐集相關情資。陳宗彥表示，調查局今早已發出新聞稿說明，他也重申沒有進行調查的情形存在。

依據調查局的新聞稿，指揮中心發布額外增加400例「校正回歸」個案，已在記者會中清楚說明原委，媒體亦詳盡報導，調查局並無情蒐必要。除非散布與該情有關假訊息，符合「惡、假、害」法辦要件，該局即會蒐證偵辦。

調查局也表示，該局並未針對「校正回歸」一事，下令要求外勤處站情蒐，特予澄清。

「簡訊實連制」侵害個人隱私？指揮中心予以駁斥

指揮中心今日也進行假訊息的澄清，依據新聞稿，近日臉書流傳「簡訊實聯制侵害個人隱私，政府藉機監控人民行蹤」等流言。

指揮中心嚴正澄清，此為不實訊息，行政院推出的「簡訊實聯制」免填任何個人資料，店家也不會收到任何資料，僅傳送簡訊予民眾自己的電信業者，且只保留28天後銷毀，除非因疫調所需才會提供。請民眾勿再轉傳與散布此則不實訊息，以免觸法遭罰。

陳宗彥表示，行政院新開發推出的「簡訊實聯制」，除了方便民眾在各大場所迅速通關，也讓疫調人員在疫調時能掌握可能的感染足跡。這套系統不必加入會員、免填任何個人資料，回傳給電信公司的資料只有「手機號碼」、「當下時間」及「場所代碼」3項資料，這些資訊都是民眾原本使用的電信公司已有的資訊，是最小範圍的個資提供，且只保留28天後就會銷毀，僅當政府有疫調需求時，才會調閱這些資料，進而找出足跡。

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核稿編輯：羅元祺