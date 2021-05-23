民主剛果火山噴發急撤數十萬人，世界最危險火山竟因沒資金難以定期監測

非洲剛果民主共和國（DR Congo）境內的尼拉貢戈火山（Mount Nyiragongo）昨（22）晚噴發，今（23）早最新情形為熔岩已流入東部城市果瑪（Goma）的機場。火山昨晚噴發後，果瑪大部分地區電力已中斷且電話不通，執政當局也已啟動撤離計畫，有數十萬人連夜離開家園。

果瑪火山觀測所（Goma Volcano Observatory, OVG）因遭控挪用公款，資金被世界銀行砍斷，所內的科學家因而難以定期監測尼拉貢戈火山。

世界公認最危險的火山之一，數十萬人已從果瑪撤離

（中央社）非洲剛果民主共和國境內的尼拉貢戈火山噴發，官員表示，今早熔岩已流至東部城市果瑪的機場。

根據《法新社》所得副本，尼拉貢戈火山所在的維龍加國家公園（Virunga National Park）主管發出訊息給園方人員說，「情況正在惡化」。

訊息說，熔岩除了流往公園南方的城市吉布巴（Kibumba）和民主剛果東側鄰國盧安達，「現在也流進城裡，已經流到機場裡了。」

這位主管說，熔岩可能流往基伍湖（Lake Kivu）沿岸。

《法新社》和《路透社》報導，尼拉貢戈火山上一次噴發是在2002年1月17日，造成100至200人喪生，12萬人無家可歸，果瑪東半部幾乎全遭熔岩覆蓋，機場降落跑道有一半也遭波及。尼拉貢戈火山是全球最活躍、同時也是公認最危險的火山之一。

果瑪位在尼拉貢戈火山南側，俯瞰基伍湖，市內數十萬人已經撤離。

民主剛果人民得知尼拉貢戈火山噴發後，收拾好行李準備撤離家園｜Photo Credit: AP / 達志影像

盧安達方面則表示，已經有超過3500名剛果人跨境。當地媒體表示，當局將把這些人安置在學校和宗教場所之中。

果瑪火山觀測所（Goma Volcano Observatory, OVG）因遭控挪用公款，資金被世界銀行砍斷，所內的科學家因而難以定期監測尼拉貢戈火山。

位於剛果民主共和國東部的全球最活躍活火山之一尼拉貢戈火山昨晚噴發，引發鄰近城市果瑪數以千計居民恐慌逃難，民主剛果政府隨後下令果瑪市居民撤離。

《法新社》報導，在官方下令撤離前，數以千計居民已開始湧上街頭，帶著所能攜帶家當逃離果瑪市，尼拉貢戈火山先前幾次噴發，曾重創果瑪市。

新聞部長：已啟動撤離計畫，火山學家難以預測熔岩未來發展

尼拉貢戈火山約於晚間7時噴發後，北基伍省（North Kivu）省會果瑪上空一片通紅，果瑪大部分地區電力已中斷且電話不通。

民主剛果新聞部長穆雅亞（Patrick Muyaya）稍後發推文表示：「已啟動果瑪市（#Goma）撤離計畫。」穆雅亞又說：「剛果政府目前正在討論該採取哪些緊急措施。」

穆雅亞指出，在政府召開緊急會議討論當地情勢後，啟動撤離計畫。

今天稍早前，在尼拉貢戈火山朝夜空噴出紅色煙霧前，已有一批民眾率先逃離城市。

尼拉貢戈火山口的熔岩湖，攝於2021年2月11日｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

北基伍省軍方統治者恩狄瑪（Constant Ndima）將軍證實，尼拉貢戈火山於晚間7時左右噴發，並呼籲民眾保持冷靜。

恩狄瑪又說，調查進行中，民眾必須遵循民防單位指示。

《路透社》報導，火山昨天噴出的熔岩，已流抵剛果民主共和國東部主要城市果瑪的機場，數以千計居民正倉皇撤離城市。

尼拉貢戈火山上次於2002年1月17日噴發後熔岩流入果瑪，造成250人罹難和12萬人無家可歸。記憶猶新的果瑪居民，紛紛抱起床墊和其他細軟開始逃難。

這座全球最活躍活火山之一噴發後，湖畔城市果瑪上空一片通紅，部分居民往東逃往與盧安達接壤的邊界地區，其他人則往西逃難。

旅居果瑪的火山學家泰德斯科（Dario Tedesco）表示，尼拉貢戈火山出現多個新裂縫，讓熔岩往南流向果瑪，而熔岩先前僅往東流向盧安達。

泰德斯科告訴《路透社》：「如今果瑪成為目標。類似2002年，我認為熔岩將流向果瑪市中心。它可能會停止或繼續往前流，很難預測。」

聯合國消息人士表示，聯合國的全部飛機已往南撤至布卡伏市（Bukavu）以及鄰近的烏干達城市恩特貝（Entebbe）。

果瑪大部分地區已停電，電話線也一直忙線。

民主剛果總理盧孔德（Jean-Michel Sama Lukonde）在首都金夏沙召開緊急會議後，啟動果瑪撤離計畫。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺