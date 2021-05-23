一年多來每天都「校正回歸」，英國人如何看待每日的確診數字？

5月22日早上醒來滑臉書，看到newsfeed被鋪天蓋地的「校正回歸」洗版，有人抱著看熱鬧的心情，以揶揄的口氣在分享這則新聞，有人則是義憤填膺，批評政府怎麽能在這麼重要的統計數字上「蓋牌」又「掀牌」，不但有造成社會恐慌的疑慮，更對政府的通報系統失去信心。

我還一頭霧水、搞不清發生什麽事的時候，我在臺灣的朋友剛好打電話來，和我詳細地解釋了整件事的來龍去脈，原來是指揮中心公布5月22日的新冠肺炎本土病例是新增321例，加上追溯前幾日未被納入確診數的「回歸校正」400例，導致當日確診數乍看之下是聳動的721（或321+400）例。

朋友深怕我跟臺灣社會脫節，還特別和我補充：「校正回歸」是繼「人與人的連結」後，臺灣目前因每日防疫會報而爆紅的熱門用語。

當下我除了再次讚嘆中文的博大精深外，也不禁對比起英國的情況，因為像這種「校正回歸」確診數的情況，在英國其實已經發生了一年多，是全英國習以為常的事。而且，只要不是數字差距太大（譬如一、兩萬以上），英國政府不會特別用「校正回歸」或「加XX例」的方式去呈現，而是直接將之前未納入的確診數併入隔天的確診數，而且這種情況，一般最常發生在週末過後的週一或週二。

英國的確診數在週末常特別少，為什麼會這樣？

在英國，週末的確診數大部分都是每週最低，連BBC新聞主播在播報每日確診數時，如果遇到某個週末的確診數特別低時，都會自動加上一句「今天的確診數只有XXX，可能和今天是週末有關」；相反地，如果某個週一或週二確診數暴增，主播也會提醒觀眾，這是因為當日確診數有併入週末未被計算到的確診數。

所以疫情發展一年多下來，英國的民眾都對於這種週末和週間確診數些微起伏的情形見怪不怪，印象中也不曾因此成為眾人討論的新聞焦點。

Photo Credit: AP / 達志影像

整體來說，英國的確診數之所以在週末比較少，主要和以下幾個原因有關：

因為週末是假日：不管是醫護人員或檢驗單位的工作人員，都比一般平常日少，篩檢的速度當然比不上週一到週五的上班日。 主管通報機制的地方衛生單位，在週末期間的人手比較少：所以地方通報到中央的數字，自然也比較少，而等工作人員全都回去上班時，會補上這些原本應該在週末被通報出去的數字，這些delay的數字，因此造成週一或週二的確診數小幅增加。 身體出現不適情況的病人，通常較少會在週末接受檢測：包括週末習慣在家休息等等的原因，也是造成週末確診數略低的原因之一。 民眾在週末參加較多社交活動：由於最近英國漸漸解封，社交活動有逐步鬆綁的趨勢，因此從而遭到感染，但一般從染疫到發病有幾天的緩衝期，因此往往真正確診的時間點，是在落在週間。

相較於每日確診數，英國人更看重一週的平均數

從統計數據來看，這個「backlog」的情況，從去（2020）年英國疫情爆發以來，就一直是大家司空見慣的常態。

舉例來說，英國在2020年3月23日開始執行第一次全國封城後，單日確診數首次降到1000人以下，毫無意外地，是發生在2020年6月6日星期六（807例），而在今（2021）年1月初，因為英國變種病毒出現第三波疫情高峰，導致每天都有數以萬計的人確診，但在1月9日星期六的確診數，卻只有3萬9080，足足比當週的平均單日確診數4萬8315少了快一萬例。

最近的數據顯示也是如此，上週六（5月8日）當天的確診數是1511人，遠低於上週的每日平均確診數2131人。

Photo Credit: AP / 達志影像

英國人因為了解到，確診數在週間與週末本來就會有些微差距，其實大部分的人並不是非常在意「校正回歸」的數字，而且英國政府的官方網站上，除了明列每一天的確診數，也會明確標示每7天內的平均數，讓民眾可以非常精確地掌握每段期間確診數的增長，而不是拘泥在單日確診數的多寡。

畢竟防疫是長期作戰，單看一天、兩天的數據意義不大，長期趨勢才是我們需要關注的。

同樣是「陰謀論」，台灣和英國的版本很不一樣

當然，英國也不是完全沒有「陰謀論」的說法，只是有別於臺灣對於「校正回歸」所引發的「蓋牌」、「掀牌」爭議，英國有一小部分的人至今仍深信「COVID-19根本不存在」，這些人認為所謂的確診數只是一個「假象」，而死亡數更是政府，把所有因為流感、心臟病、糖尿病、癌症等其他疾病而死亡的人數算進去的「騙局」。

你覺得很誇張嗎？但這種「陰謀論」在許多歐美國家真的擁有不少的「信徒」，是只能說確診數似乎像一面照妖鏡，照出因為國情不同、文化不同、心態不同，而反映出各種不同的討論。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺