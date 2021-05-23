本土新增287例、校正回歸170例，陳時中：簡化確診通報流程、改善「系統性問題」

中央流行疫情指揮中心今（23）日召開記者會，公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新增本土287例確診病例、3例境外移入，另有170本土病例為校正回歸上週各日個案。

針對昨（22）日引發社會熱議的「校正回歸」，陳時中表示這是「系統性問題」，指揮中心已著手就整個通報及送檢流程進行改善，也會補助相關檢驗處所購買新的儀器增加PCR的檢驗量能。健保署長李伯璋也表示，民眾未來可透過「健保快易通」App查詢快篩以及PCR檢驗結果。

本土新增287例，今日再度校正回歸170例

依據指揮中心新聞稿，今日公布新增國內290例COVID-19確定病例，分別為287例本土及3例境外移入（案4023、案4227、案4228）。另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案。

確診個案中新增6例死亡（案1912、案2384、案2483、案2986、案3304、案3417）。

指揮中心表示，今日新增之287例本土病例，為138例男性、149例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2021）年5月6日至5月22日；個案分布以新北市142例最多（以板橋區32例為多），其次為台北市77例（以萬華區38例為多），桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、台中市及彰化縣各5例，台南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。

校正回歸個案170例中，為84例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月22日；個案分布以台北市88例最多（以萬華區48例為多），其次為新北市73例（以板橋區17例為多），彰化縣6例，宜蘭縣、新竹市及雲林縣各1例。

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綜上所有個案，其中萬華活動史相關161例、茶藝館相關25例、某社團相關5例、某水果商相關11例、其他已知感染源119例、關聯不明70例、疫調中66例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增6例死亡個案，為5男（案1912、案2384、案2986、案3304、案3417）1女（案2483），年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月20日，確診日介於5月17日至22日，死亡日介於5月20日至21日。上述6名個案，除案2384外，餘5人皆有慢性病史。

指揮中心指出，新增3例境外移入病例中，案4023為印尼籍20多歲男性漁工，今年5月8日自印尼來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在台期間並無症狀，入境後至集中檢疫所檢疫，5月21日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

案4227為菲律賓籍40多歲男性移工，5月7日自菲律賓來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在台期間並無症狀，5月22日檢疫期滿後自費採檢，於今日確診。

案4228為丹麥籍40多歲男性，曾於3月30日在丹麥當地檢出COVID-19陽性，4月17日自丹麥來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在台期間並無症狀；因要再次出境，5月22日自費採檢，於今日確診（Ct值30）。

陳時中也說明，在病例校正回歸之後，最高點的陽性率昨日的統計為6.3％，經校正後已降為5.8％。今天的陽性率則略比昨日高，昨日的陽性率為2.9％，今天為3.4％。

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指揮中心也公布目前設有快篩站縣市的每日檢驗量能以及相關結果，以目前疫情較為嚴峻的雙北兩市，近日的陽性率雖然並非高點，但台北市快篩站的陽性率到昨日仍有8.8％，新北則是4％。

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陳時中：「校正回歸」凸顯系統性問題，已著手簡化流程

針對昨日在記者會上宣布的「校正回歸」引發社會熱議，陳時中表示這主要是「系統性問題」，是因為目前設計的系統讓基層執行起來耗費較多的時間，加上目前案件量多的關係，就會產生塞車的情形。陳時中表示，指揮中心已積極進行改善，包含讓登錄資料項目簡化至8項。未來也會將採檢、送驗相關程序，搭配健保系統的輔助進行簡化。

陳時中也表示，日後醫療機構或社區採檢站通報資料時，第一步就會先快速篩選，優先處理陽性個案、陰性則免去重複登打。陳時中也表示，整個流程最後的判定手續也會花去一些時間，日後會朝向讓沒有問題的個案能自動判定，其餘的才進一步檢視。

陳時中也宣布，由於目前PCR檢驗速度相對的慢，會補助相關的檢驗處所購買新的檢驗儀器，補助的上限額為500萬元。

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健保署長李伯璋今日也在記者會說明，該署已與疾管署配合，民眾在社區快篩站或醫療院所採檢後，可以從「健保快易通」App查詢。快篩的檢驗結果可在檢驗完後1小時內完成，PCR的檢驗結果則需3天的時間。李伯璋也提醒，如果民眾沒有使用「健保快易通」，採檢時務必在醫療單位留下聯絡資訊。

針對近日的疫情，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說明確診個案年齡與疾病嚴重度的關聯。張上淳表示，此次群聚感染有許多確診者因為年齡的關係，都有一些慢性疾病，使得疾病嚴重度與先前看到的不盡相同。

張上淳表示，以4月15日以後到昨天為止，確診的2785名個案當中，60歲以上的比例為37％。疾病嚴重度有9.7％嚴重肺炎或呼吸衰竭，單純只看60歲以上，18％屬於重症狀況。若以疫情流行以來到目前為止的個案，張上淳表示嚴重肺炎的確診者確實還再增加，這當中有6.2％屬於嚴重肺炎，2.6％接近呼吸衰竭，其中66例正在使用呼吸器，2例在使用葉克膜。

由於這個週末距離指揮中心將疫情警戒升到第三級已滿7天，不少媒體亦提問關心台灣疫情未來的走向。指揮官陳時中回答，還無法依照這一週的情形就做研判，必須就接下來的陽性率變化、確診個案變化及分佈，以及傳染鏈是否收斂，來進行整體的評估。陳時中表示，需再等到下週有完整兩週的時間，才有一些趨勢可預期和觀察。

張上淳則表示，COVID-19潛伏期為5至7天，在指揮中心開始要求民眾減少人群接觸後，經過了7天，若是發病數下降，顯示第三級警戒的防疫措施是有幫助的。倘若接下來新增的個案數沒有減少，就代表社區仍有個案沒有被即時隔離，還持續在社區傳染給家人，或者沒有因此減少與其他人群的接觸。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺