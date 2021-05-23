美韓領袖峰會後莫德納宣布委託三星生產新冠疫苗，台學者籲借鏡韓國經驗

美國總統拜登（Joe Biden）與韓國總統文在寅，於美東時間21日舉行領袖峰會，談論議題從朝鮮半島無核化到台海和平穩定的重要性。值得關注的另一個面向是，韓國知名企業高層也跟隨訪問，並宣布總金額高達394億美元（約新台幣1.1兆元）的投資計畫，涵蓋美國最重視的半導體以及電池產業。

拜登也在峰會期間宣佈，美國會為全部韓國軍人完成COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種，並說雙方將更密切合作以加速疫苗生產。台灣外交學者指出，台灣應借鏡韓國此次經驗，思考與美國交涉時如何凸顯自身優勢。

韓國企業宣布394億美元投資計畫，涵蓋半導體及電池產業

（中央社）三星電子、SK海力士等韓國企業高層隨總統文在寅訪美，他們21日宣布在美國投資計畫，總金額達394億美元（約新台幣1.1兆元），涵蓋美方最重視的半導體及電池產業。

《韓國聯合新聞通訊社》報導，美國商務部在美東時間21日上午召開韓美商務圓桌會議，文在寅與隨行韓國企業代表皆出席，三星電子在會中發表總計170億美元的晶圓代工新廠投資計畫。

同為半導體大廠的SK海力士瞄準人工智慧（AI）、NAND快閃記憶體解決方案等新興領域，將在矽谷投資10億美元，設立大規模研發中心。

電池產業部分，包括與當地業者合作及獨立投資，LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）及SK Innovation共將投資約140億美元。現代汽車則規劃投資74億美元，在美國生產電動車及擴大設置充電設施。

出席會議的美方企業代表包括科技巨擘高通、通用汽車（GM）、疫苗研發公司諾瓦瓦克斯（NOVAVAX）、化學公司杜邦及半導體新創企業Ampere Computing。杜邦21日也宣布將在韓國設立研發中心，開發極紫外光（EUV）用光阻劑等半導體材料相關技術。

報導提到，前天會議中特別強調北美市場對於半導體等資訊通信科技（ICT）產業及電池、電動車等未來核心產業的重要性，與會的韓國企業都希望藉由與美國尖端技術、需求企業合作，進一步拓展市場，並確保掌握最新技術。

三星集團與莫德納簽約合作疫苗生產，台外交學者籲可借鏡

美國總統拜登宣布將為韓國全部軍人完成疫苗接種，且美韓將密切合作加速生產疫苗。政大外交系教授盧業中22日指出，台灣可借鏡韓國取得疫苗的方式，思考在與美國交涉相關事宜時，如何凸顯自身優勢。

拜登美東時間21日與到訪的韓國總統文在寅舉行峰會期間，宣布美國會為全部韓國55萬名軍人完成疫苗接種，並說美韓將更密切合作以加速疫苗生產，韓國也將投資美國半導體、電動車電池等產業。

一前一後分別為美國總統拜登與韓國總統文在寅，兩人於美國舉行領袖峰會對談｜Photo Credit: AP / 達志影像

盧業中受訪指出，韓國取得美國疫苗的方式可供台灣借鏡，思考在與美國交涉相關事宜時，如何凸顯自身優勢；而韓國將在美國半導體、電動車電池等領域的投資，再度顯示全球供應鏈正進行重組，台灣也應思考如何利用此機遇強化對外關係。

美韓聯合聲明提及台海議題，顯示韓國外交方針轉變

中興大學國際政治研究所助理教授盧信吉也說，韓國過去在美韓2+2會議中，因不願觸碰中國議題而讓美國失望，但聯合聲明提及韓國過去傾向避免談論的台海議題，顯示韓國外交方針的轉變。

盧信吉指出，取得當前最重要的戰略物資回應國內需求，是文在寅政府在此次高峰會的最重要戰績之一，執政黨因此獲得民意支持，進而可緩解外交政策轉向的內外壓力。

美韓聯合聲明提到台海和平穩定的重要性，盧業中說，這再次反應拜登整體外交政策的重點。拜登19日在美國海岸防衛隊官校畢業典禮上也對畢業生們提到，美國海岸防衛隊與台灣的新合作夥伴關係，稱「這將幫助確保我們處在有利位置，能夠對該地區的共同威脅做出更好的回應，並協調展開人道環境任務。」

盧業中指出，拜登還對美國海岸防衛隊官校畢業生說，確保全球商務流通不受阻礙，是美國外交政策的關鍵利益（vital interest）；而過去多年來，vital interest僅見於美國本土安全的相關正式文件。

盧信吉分析，聯合聲明提到台海和平穩定的重要以及重視多元、自由的民主國家，代表美韓領導人共同認知的價值，提供拜登政府調整亞太政策的基礎，也可能讓美國政策作為更為明確，年底拜登政府向國會提交國家安全戰略報告將是未來觀察重點。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺