2021/05/24,
社會

金門縣政府逕自公告「快篩令」，陳時中溝通未果，今宣布依法撤銷

金門縣政府逕自公告「快篩令」，陳時中溝通未果，今宣布依法撤銷
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

指揮中心表示，全國已經升級為三級警戒，希望地方縣市維持標準一致、說法一致、腳步一致的原則，針對金門縣逕自公告的快篩令，今（24）日依法撤銷。

金門縣政府昨（23）日公告，搭乘民用航空器抵達金門航空站的旅客，應提供3日內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）檢驗陰性報告，無法提供者須配合接受快篩，對此，中央流行疫情指揮中心今日表示，此公告違反《傳染病防治法》，金門縣政府未正式告知即逕行公告，指揮官陳時中昨日親自致電溝通未果，今日宣布依法撤銷違法處分之公告。

COVID-19疫情延燒，全台只剩台東、澎湖、金門、連江等4縣目前尚無出現確診個案，為堵絕疫情，金門縣政府昨日公告，搭乘民用航空器抵達金門航空站之旅客應配合實聯制、接受新冠肺炎快速篩檢，並自110年5月24日生效。

疫情地圖

指揮中心表示，中央決策、地方執行，此乃權限分際之原則問題，對國內跨縣市移動採取人員進出之管制作為，或要求民眾強制普篩等，屬全國一致性之重要政策，按《傳染病防治法》第37條第3項之規定，均應依中央指揮官之指示辦理，始符法制。

指揮中心強調，疫情嚴峻全國已一致提高至三級警戒，指揮官再三強調中央與地方應「標準一致、說法一致、腳步一致」之防疫原則，但金門縣政府未正式告知指揮中心，也無提出書面申請即逕行公告，指揮官陳時中於當晚親自致電溝通，金門縣政府仍不依法完備程序於後，指揮中心今日依法撤銷違法處分之公告。

不過，金門縣立委陳玉珍也於臉書表示，今COVID-19疫情趨嚴，如何守護離島淨土，不僅是中央疫情指揮中心的責任，也是全體金門鄉親的殷切盼望，值此特殊情形，金門地區採用合情合理丶符合時勢又守護金門成為淨土的行政措施手段，在避免疫情擴大的前提下，要求提供陰性檢測證明始可赴金，或於抵達金門時進行快篩，這是為保護離島鄉親健康提出加強防疫的積極作為，何以中央卻不同意？

副指揮官陳宗彥於今早記者會強調，未來離島是否需要建立快篩，專家小組還在研議，要完整考量才做說明。3個離島的情勢與醫療量能，也在做研議，會協助離島做出一致性的防疫標準。

入境金門須附3天內檢驗陰性報告（1）
Photo Credit: 中央社
金門縣政府23日宣布，24日起搭機到金旅客、鄉親必須提供3天內的檢驗陰性報告，若無法提供，須在金門航空站設置的篩檢流程接受採檢。

北市31名確診者失聯協尋中

台北市昨日傳出有31名COVID-19確診者失聯，原因在於這些人在醫院採檢時填寫資料的數字、地址寫錯、或字跡難辨，被列為失聯名單。

為此陳宗彥表示，指揮中心昨日下午請警政署召集22 縣市警察局長開視訊會議，要求確診者第一時間聯繫不到，會立即同步啟動警政協尋。

陳宗彥強調，面對疫調要誠實以對，若有隱匿，會依照事實來做處分。根據《傳染病防治法》，若規避或妨礙疫調進行，可開發處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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