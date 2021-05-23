中外藝品展 5/25~5/31 新品齊亮相 旺代精品首創「安心賞藝 到府鑑賞」

百貨年度瓷藝盛事「中外藝品大賞」 5/25~5/31 於 SOGO 忠孝館開展,旺代企業旗下日本 Noritake、OKURA 瓷器、瑞典 Orrefors、KOSTA BODA 水晶、LOTUS 水晶活動期間展品 65 折起,當日消費滿萬抵千,VIP 獨享鑑賞禮。旺代精品參展防疫動起來,嚴謹落實防疫措施,顧客至現場選購之外,首創「安心賞藝專案」,即日起至 6/8,旺代官網同步銷售,讓顧客免出門也能買到活動優惠商品,加入旺代精品街 https://lin.ee/mVNJHt0 預約頂級瓷藝品到府鑑賞服務,強化精品購物體驗。

瑞典藝術水晶 KOSTA BODA 取材大自然、光影 撫慰人心

穿透瑞典南部森林的風,捎來古老的靈性語言,水晶設計師 GÖ RAN WÄRFF 敞心大自然的霎時景色,以明亮、多彩、流動的水晶玻璃為載體,演繹生命的光與影。限量作品─夏日微風 Summer Breeze,作品彷彿有機體,高難度不規則塑形,精準掌握水晶的熔點,透明與藍綠色調合,在不同光線折射、透射之下,閃耀躍動的光彩,細細品味藝術之美。

日本皇室瓷器 Noritake│OKURA 療癒、溫暖 傳遞粉色力量

日本名古屋 Noritake 百年瓷器,推出新品─櫻花招財貓,細緻瓷質點綴粉色櫻花,一對招財貓表情可愛,撩動渴望溫暖的心。OKURA 百週年-色盛紫藤花瓶,復刻 1935 至 1945 年的紫藤圖案,將受到日本及全世界喜愛的時令花,以釉上彩表現藤本植物特有的柔韌性,紫藤花盛開時所表現出的層次之美,以及隨風飄動的氛圍,手工細膩添加半球盛技法,展現不同的層次美。

【Noritake│OKURA 中外藝品大賞】

日期|5/25(二) ~ 5/31(一) *貼心提醒 5/28 前營業時間 11:30-20:30

地點|SOGO 忠孝館 12F 活動會館 (台北市大安區忠孝東路四段 45 號 12F)

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