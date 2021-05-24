2021/05/24,
健康

【關鍵時事】印度COVID-19病患新致命危機：死亡率達50％的「黑黴病」

【關鍵時事】印度COVID-19病患新致命危機：死亡率達50％的「黑黴病」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

毛黴病原屬於罕見疾病，但最近印度在變異型態COVID-19（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒侵擾的情勢之下，又爆發了毛黴病的疫情。究其原因，是由於大量採用類固醇療法的緣故。

文：週遭的海洋-The Sea Around Us

引致毛黴病（mucormycosis，有些翻譯則為黑黴病或是黑真菌症，black fungus）的致病源，通常是毛黴門 （Mucoromycota）的真菌，常被稱為毛黴菌。但其實毛黴門旗下有多種真菌，其中經常存在於土壤和植物體表面的毛黴屬（Mucor）、假根發達的根黴屬（Rhizopus）、常常出現作為製酒汙染源的犁頭霉屬（Absidia）等家族中，也都有可以引致毛黴病的菌株。

過去也有其他比較舊的真菌文獻稱為「接合菌病」（Zygomycosis），後來因為真菌分類系統改變而轉換名稱。

這種疾病在過去屬於罕見疾病。然而一旦侵犯，則能感染人類的鼻竇、腦部和肺部等區域，也能入侵消化道和皮膚。它在侵犯肺部時，會導致呼吸困難、咳嗽、咳血、噁心嘔吐與腹痛，並具有一定程度的致死率。

毛黴病原屬於罕見疾病，但最近印度在變異型態COVID-19（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒侵擾的情勢之下，又爆發了毛黴病的疫情。究其原因，是由於大量採用類固醇療法的緣故。

類固醇療法雖可減輕COVID-19所帶來的肺部發炎症狀，降低人體免疫系統針對病毒的過度免疫反應，但也同時會讓患者免疫力下降，因此讓毛黴病趁虛而入。

我以前在中興大學選修獸醫黴菌學的時候，授課老師曾提到會嚴重侵襲患者的黴菌性疾病，大部分都屬於伺機型態的，與患者的免疫力下降、適合滋生的環境，以及環境中該類黴菌的密度等都有關聯。這次印度的毛黴病得利於病毒治療方式得以大肆侵襲，目前在印度受感染者的死亡率已達到50％。

由於毛黴病在印度的疫情，使得網路上又有一些想要徹底消滅毛黴門真菌的意氣用事討論。其實毛黴門的真菌是很重要的環境微生物，經常出現在我們周邊的土壤環境。

毛黴屬的真菌除了作為重要的腐生環境微生物，還有菌株參與了豆腐乳的製作。犁頭黴屬的真菌，有不少正是自然界轉化甾族化合物（像是類固醇類物質）的重要菌株。根霉屬的真菌雖然有時也侵犯植物，但是當中有菌株的澱粉酶很強，是發酵工業重要可應用的微生物，而且還是自然界能製造延胡索酸、乳酸等有機酸，以及生產芳香性的酯類物質的重要微生物。

相較於想將其徹底消滅，人類對於微生物疾病，更應思考它們造成流行的主因，將致病主因加以排除，而取得和環境微生物彼此無害的共生方式才對。

參考資料

本文經週遭的海洋-The Sea Around Us授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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