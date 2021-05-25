賣500賠10萬的防疫保單，可說是保險公司的「ALL IN」大豪賭

文：保險老兵 王任昌

數月前台灣保險市場有一張售價500元的防疫保單，如果保戶因法定傳染病被隔離就賠200倍、10萬元（或售價250元、賠五萬元，但此款銷售量較少，下文忽略），被媒體戲稱當作樂透買。

賭上公司身家的「ALL IN」大豪賭

這保單的用意是要保障被隔離民眾的經濟來源，所以不能用「200倍賠率的賭博」看待。但該公司沒有安排再保險的情況下賣了350萬張，大量的風險完全自己承擔，公司會大賺或大賠，就是賭賭看疫情是好是壞，這樣是把公司身家「ALL IN」的大豪賭。

據報導該防疫保單收到的總保費是16憶元，乘以200倍賠率，就是該公司的承擔風險總額，達3200億元。該保險公司最新的財報（2021年第一季）顯示，資產減負債後有94.64億元，就是該公司全部的身家價值。由此可見，該公司不到百億元的身家財產，去賭3200億元的風險，只要350萬張保單中的35分之1需要理賠，也就是10萬個被保險人被隔離，每人賠10萬元，總計是100億元，該公司就會破產。

如果要10萬人領理賠金，需要多少國民被隔離才可能？若以台灣約2300萬人計算，其中有350萬人買了該保單，購買比率是15.2％。假設投保與受理賠的人都是均勻分布，1000個國民會有152個是被保險人；如果有1000個國民被隔離，會有152個人需要理賠；理賠總數要達到10萬人，推算國民的隔離人數需要65.8萬人。

也就是說，當全國有65.8萬人被隔離，其中15.2％有買該防疫保單，65.8萬人X15.2％等於10萬人，這10萬人每人理賠10萬元，理賠總數是100億元，就會超過該保險公司的價值。

因為現在政府只公布確診人數與解除隔離人數，未公布隔離中的人數，所以僅有上述65.8萬隔離人數，尚無法得知該保險公距離破產有多遠。但如果能知道每一人確診平均會造成多少人隔離，就可作推算。

最近一個較明確統計是，今（2021）年元月部立桃園醫院的COVID-19（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）感染事件，21人感染，隔離4888人，計算下來等於是一人確診，平均要隔離234人。如果用這樣的比率，65.8萬人被隔離，只要2812人（658000/234＝2811.9，取2812）確診就會達到。近來疫情不妙，自5月15日到23日，衛福部公布的新增本土確診人數已是3002人，該保險公司是否準備破產了？

無破產危機，但有虧損風險

該保險公司運氣很好，因為部桃事件是採清空隔離策略，所以隔離人數很大。現在政府的隔離政策，很多情況改採「自主健康管理」，沒有隔離，所以需要理賠的數量不會那麼多。

因本文無確實隔離人數資料，在此僅能假設性估算，假設一個確診案，平均會造成10人被隔離，上述會讓該公司破產的65.8萬人隔離數，要有6.58萬人確診，假設平均隔離人數加倍為20人，那就是確診人數減半成為3.29萬人，該公司會破產。以此類推，平均隔離人數越多，該公司就越危險。

因為無跡象顯示政府會再次採用嚴格的隔離策略，且目前染疫人數僅數千人，離萬人有些距離，也所以該公司暫時不會有破產危險，但有虧損的可能。該防疫保單保費收入16億元，其中必須支付佣金、事務費等「附加費用」以後，大約會留70％（註1）作為賠款準備，所以當該保單理賠總額超過總保費的70％，11.2億元，就算虧損。

假設每一確診案造成10人被隔離，當本土新增確診人數達7369人，該公司就會虧損。計算方式：7369人確診，造成7萬3690人隔離，其中投保比率15.2％，所以1萬1200人需要理賠，每人賠10萬元，總賠款就會超過11.2億元。同理，如果每一確診案造成20人被隔離，新增3685人確診，該公司就會虧損。

被隔離就賠200倍的防疫保單，是極高風險的不理性操作

賣這張防疫保單本意良好，但該保險公司開賣前未能安排再保險以分攤風險，又大賣達到全國人口數的15.2％才停止。這時承擔的風險超過公司全部價值的3,200％，而且會賺會賠的因素，取決於一發即難以控制的百年大瘟疫，有著保險學上「巨災」特性。

一次災難的損失可能就大到保險公司無法承受，是極高風險的不理性操作，該保險公司明顯是投入全部身家作大豪賭，並非穩健經營，其保戶的權益也必然不穩，甚至可能血本無歸。

「保險」做為商業活動名詞之前，其意思可從國語辭典查到，早在唐朝就有「憑仗險要、穩固之地以自保」。這意思至今仍廣為通用，例如「這樣做不保險」的意思，不是說做事說沒買保險，而是說這樣做事不穩固、沒保障。又如保險櫃，就是仗著堅固的櫃體、嚴密的鎖具，來保障櫃內的財物安全；另外諸如汽車保險桿、槍械的保險裝置、保險絲等等，都有憑仗險要、穩固以作保障的意義。

「保險」既然被引用為商業活動項目，保險事業當然要有穩固保障的基本意義，可惜台灣社會對此認知不強，常見保險公司以「真好鑽」攀附「真好賺」諧音當商品名稱，營造出保險是理財工具（註2），甚至有文義矛盾的「可買三張副本理賠的實支實付的醫療險」（註3），引誘民眾可用身體傷病去賺兩份醫療費。

又有如上述保險公司拼身家去賭一張保單，在在顯示台灣保險事業偏離保險的基本意義已遠，因此亂象、紛爭必然多。我等小民無法改變業者，但如果能多認清業者經營的基本態度，應該就能趨吉避凶。

提醒：市面上還有其他的防疫保單，其費率與理賠條件與這張200倍賠率保單不同，請勿以本文計算方式直接套用。

註釋

雖然金管會三令五申禁止以「理財」名義賣保險，但還是核准很多「真好賺」諧音的保險，例如：台灣人壽金好鑽保險、富邦人壽金鑽168還本終身保險、遠雄人壽好鑽養老保險 參考「財產保險費率結構」，財政部台財保字第842029937號函發布。此防疫保單或歸於責任保險或其他保險，這兩者的附加費用分別是31.7％、30.7％，所以純保費的部分大約是70％。 副本理賠，就是影印的單據也可以申請理賠，要印幾張多可以，那就不是「實支實付」的理賠申請方式。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航