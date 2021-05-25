1G光纖上網＋WiFi6 無線網路＋A1 BOX 打造遠距上班、遠距上課居家新生活

隨著疫情升溫，全國各級學校停止到校上課，但是「停課不停學」，小朋友採取在家遠距上課的日子，家長有必要也得請防疫照顧假在家陪伴，甚至很多公司也已開始實施遠距上班，員工不進公司避免群聚感染，在這個全台進入防疫緊急狀態的時刻，除了要盤點家裡庫存的泡麵、罐頭等民生用品是否足夠，以及因應遠距上班上課所需的 平板、筆電等3C用品之外，更要檢查家中的網路環境是否足夠應付突然增加的網路使用需求，而且不管是遠距視訊會議或線上課程，都需要用到直播串流，如果遇到網路頻寬不足，畫面Lag、圈圈轉不停，可是會非常惱人的！

1G 光纖上網＋WiFi6 無線網路 視訊開會、上課不卡卡

為了疫情宅在家，為人父母的除了要忙著照顧小孩，還要在家上班、處理公事，但這些可能都還不及一件事惱人，那就是網路卡卡、不順，網路不順暢的狀況有兩種，一種是家用寬頻網速太慢，開個視訊會議影像、聲音老是不同步，小朋友下載教學影片也要傳個老半天；另一種則是無線網路的範圍太小或連線裝置太多互搶頻寬，例如小朋友要在客廳遠端上課，擔心上課音量互相影響，大人只好走到房間或家裡其它角落工作或開視訊會議，這時卻發現已經離無線網路分享器太遠，無線網路訊號太弱，網路時斷時續，或者因為同時上線連網的裝置太多、互搶頻寬，明明申請的網速夠快、WiFi格數也滿格，但跟同事開視訊會議的時候還是很Lag。

停課不停學，遠端上課除了家裡要準備平板、筆電，網路環境更要準備好。

為了解決這些問題，首先家用寬頻的網速當然是要越快越好，畢竟小朋友上課要視訊串流，大人開會也要視訊會議，都需要仰賴快速及高品質的網速才能有最清晰的即時顯示畫面，加上如果工作需求要下載超大檔案的話，就更建議家中網路最好達到 1G 以上的網速，另外也建議將無線網路升級到 WiFi6 規格，相比之前的舊規格，WiFi6 支援更高傳輸速度、更廣傳輸範圍、更高同時傳輸量，也就是說無論大人、小孩在家中的哪一個角落，平板、筆電都更有機會收到滿格的 WiFi 訊號，而且可以同時容納更多連網裝置使用，上網時不會因為互搶頻寬而 Lag，充分滿足在家防疫的網路需求。

想視訊會議不卡卡，除了網速要快，更要建立 WiFi6 無線網路環境才能確保使用流暢。

凱擘大寬頻 A1 BOX＋電視 大螢幕播放遠端教材不傷眼

小朋友遠端上課時，如果老是盯著平板、甚至螢幕更小的手機，其實對視力還是有一定影響，這時就可以改用家中電視大螢幕搭配 A1 BOX開放平台來輔助，A1 BOX 採用 Android TV 作業系統，不只提供家庭娛樂用的各種 OTT 服務，更可以在小朋友遠端上課時，直接在電視上播放預錄在YouTube 的各式教材影片，或者開啟瀏覽器登入各種線上學習平台，讓小朋友直接在大螢幕上觀看、學習，遠比眼睛盯著小螢幕來得舒服多了。

A1 BOX一機整合數位有線電視以及 OTT影音串流 服務，更提供 YouTube、網路瀏覽器等 App 服務，小朋友可以在大螢幕上觀看各種線上教學內容。

A1 BOX＋1G光纖上網＋WiFi6 無線網路＝在家防疫 CP 值爆表方案

凱擘大寬頻現在推出1G光纖上網+數位有線電視+高畫質頻道的CP值爆表方案，上網速率最高可達 1G極速飆網，還可免費建置WiFi6 無線網路，加上申辦數位有線電視可免費升級A1 BOX，同時也加碼享好禮 Google Nest mini 智慧音箱，可搭配用來聲控 A1 BOX，更有免費 2 年的 myVideo 超值月租及免費 3 個月的 MyMusic 服務，月租費只需要 1,299 元，一次滿足居家防疫的娛樂，以及遠端上班、上學的需求。

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