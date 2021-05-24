身陷人權爭議的杜特蒂為長女鋪路，在明年菲律賓總統大選延續家族「政治王朝」

（中央社）菲律賓總統杜特蒂任期即將進入最後一年，面對明年將登場的總統大選和反對陣營批評，杜特蒂在南海議題呈守勢，但可望在掌握執政優勢下，加緊建設爭取民眾及地方勢力支持。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年6月30日就職。由於菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任，杜特蒂任期將於明年6月底屆滿。

杜特蒂上任後，除了發動備受爭議的掃毒戰，截至今年2月底，在菲律賓全國造成至少6069人身亡，近日更加強打擊菲共勢力，大批社運和異議人士被「抹紅」為共產黨分子遭逮捕入獄，或在當局掃蕩行動中被軍警擊斃。

馬尼拉當局的掃毒戰和人權紀錄雖然備受人權團體抨擊，但在菲律賓民眾眼中，並非評價政府施政成果的重要因素。

人權觀察（HRW）亞洲區菲律賓部研究員孔德（Carlos Conde）告訴中央社記者：「我認為政府，尤其是杜特蒂，他將人權和掃毒戰中的吸毒者成功妖魔化到了一種程度，以至於許多菲律賓人雖然知道發生了什麼事，（但）他們不再關心這些事。因為他們覺得，我不要為了這些癮君子把自己置於險境。」

孔德說：「掃毒戰和暴力製造的恐懼依然存在。由於擔心（政府）打壓，很多菲律賓人不會表達他們對杜特蒂的觀感。」

Photo Credit：Reuters/達志影像 杜特蒂2016上任後發動的毒品戰爭導致無辜人民身亡，因此這幾年民間也發動了多起抗議行動。圖中的海報為紀念一名2017年因毒品戰爭而身亡的17歲高中生。

從民調結果也能看出這種趨勢。

一方面，杜特蒂施政滿意度仍處於高點，政治策略諮詢機構PUBLiCUS Asia今年3月調查發現，雖然菲國疫情嚴峻，去年經濟萎縮達9.5%，但杜特蒂滿意度仍高達64.87%，僅較去年12月略低5%；另一方面，近期下屆總統候選人支持度民調中，杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）持續名列前茅，反對陣營徵詢人選支持度遠遠不及。

杜特蒂滿意度居高不下，與他任內推動「建設、建設再建設」及大幅改善軍警福利有關。

菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）去年9月表示，雖然與北京存在南海主權糾紛，為追求國家利益，完成各項建設計畫，涉及遭美國制裁的中國企業的所有合作案，在菲國都可以繼續進行。

羅奎說：「我們的國家利益是確保在政府的『建設、建設再建設』方案下，完成各項旗艦計畫。」

印尼帕拉馬迪那公共政策研究所（PPPI）研究員孔安文（Alvin Camba）14日在菲律賓智庫舉行的論壇上舉馬尼拉以東的卡里瓦水庫（Kaliwa Dam）和契科河（Chico River）灌溉計畫為例。他認為，菲國政府推動這兩項建設，主要目的是為延續杜特蒂的政治生命，幫助杜特蒂長女薩拉在下屆總統大選勝出。

孔安文說，藉由推動這兩項由北京提供數億美元融資的建設，杜特蒂政府可以滿足軍隊及地方政治菁英利益，讓薩拉競逐下屆總統的政治資本更雄厚。

除了這兩項爭議較高的建設計畫，馬尼拉當局也推動多項交通建設，以改善大馬尼拉地區交通及民眾花費數小時通勤的狀況。

舉例來說，馬尼拉都會區形狀狹長，無論通勤或貨物運輸，南北向交通大多仰賴乙沙（EDSA）大道，交通壅塞久為大馬尼拉地區痼疾。

南北向的高架收費公路Skyway第3期於1月14日開通試營運，大幅縮減馬尼拉地區交通時間。杜特蒂當天特別出席開幕典禮，這項建設成為杜特蒂任內重要政績。

不過，在馬尼拉與北京的南海主權紛爭上，雖然菲律賓民眾大多希望菲國政府立場強硬，以保護國家利益，但杜特蒂相對採取守勢，避免擦槍走火，導致與中國兵戎相見。

杜特蒂近日除了下令禁止內閣成員公開談論南海議題，17日在電視談話透露，他訪問中國時，曾向中國國家主席習近平提起，他「計劃到西菲律賓海採石油」，但習近平當時「近乎以耳語」告訴他：「總統先生，請不要那樣做。如果你那樣做……會有麻煩。」

羅奎4月15日也說，杜特蒂傾向「私下」與北京解決南海紛爭。

他表示：「無論總統在做什麼，讓我們允許他私下去做，因為總統採取的外交行動和努力不需要被公開。」

Credit: REUTERS/Lean Daval Jr 被視為菲律賓2022年總統選舉熱門人選的杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範