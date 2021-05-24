天災＋人禍？中國甘肅馬拉松遇極端氣候，多位知名超馬選手等21人遇難

（中央社）甘肅一場山地馬拉松因為遭遇極端天氣，多達21人遇難，其中包括有「中國超馬第一人」之稱的梁晶。作為主辦方的白銀市長張旭晨今（24）日對此致歉，表示深感內疚與自責，並對事件責任展開調查。

這場172人參加的比賽已確認21人遇難。《封面新聞工》引述業界人士透露：這次凍死的一半都是圈內的高手，包括越野馬拉松名將梁晶、中國跑圈名人曹朋飛和殘奧會冠軍黃關軍等人。

這場比賽發生了什麼事？

綜合《澎湃新聞》等媒體報導，22日上午9時，2021年（第4屆）黃河石林百公里越野賽在甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區鳴槍開跑。

當天下午1時左右，100公里越野賽高海拔賽段20公里—31公里處受到突變極端天氣影響，局地出現冰雹、凍雨、大風災害性天氣，氣溫驟降，參賽人員出現身體不適、失溫等情況，部分參賽人員失聯。隨後，當地停止比賽並開始嘗試救援。

根據已曝光的賽事群組對話，當時已有多人失溫嚴重、失去意識，有參賽者要求組委會盡速上山救人，還說「因為上面的風太大了，這些保暖毯全部被吹爛了」。網路相關照片顯示，多數參賽者穿著短褲，沒有保暖裝備。

出事的原因是天氣預報失準，還是選手裝備不足？

這場賽事由中共甘肅省白銀市委、白銀市政府主辦，下轄的景泰縣承辦。白銀市長張旭晨表示，該事件是一起「因局部天氣突變發生的公共安全事件」，甘肅省委省政府已成立事件調查組，對於事件原因進行深入進一步調查；作為賽事主辦方，深感內疚，自責。

目前外界正在檢討賽事組織者的責任。該賽事提供的強制裝備列表裡，並沒有涉及到足夠的保暖裝備。

有參賽者表示，比賽前一天的天氣預報，都沒有預報出第二天會出現極端天氣。

但資深越野跑者認為，如果賽事組織者不要求強制裝備裡有保暖物品，那麼救援預案就必須按照最極端天氣去準備，也就是每一個打卡點的救援都要能夠保證在多少時間內到達。

這名跑者說：「賽事在設定強制裝備和應急預案時，並沒有參照歷史上的極端天氣，所以這是肯定存在的一個過失」。

根據參賽者描述，出現極端天氣的路程也是最艱難的路段，很多路段都非常陡，選手需要手腳並用往上爬，連摩托車都上不去，車也開不上去。

黃河石林旅遊景區目前已經關閉，根據官網介紹，其地處黃土高原和騰格里沙漠過渡帶，地形總體上為西南、東北高而中間低。區內最高峰為大峁槐頂，海拔3017.8公尺，最低點為黃河谷地，海拔1480公尺。溝谷切割較深，多呈V型。

At least 21 people died when cold weather struck during an ultramarathon in Gansu province in China, sparking public outrage over the lack of contingency planning https://t.co/d5YoArCrsd pic.twitter.com/JBhI1TQzGU — Reuters (@Reuters) May 23, 2021

官方強烈譴責主辦單位，中國國家體育總局坦言：難管理

針對甘肅馬拉松越野賽發生21人死亡，中共官媒及中共中紀委今天同聲強烈指責主辦方。其中，《新華社》以「悲劇」形容此事，並指主辦方歸責「天氣突變」難平疑慮。而中紀委更主張徹查責任。

《新華社》的文章直指，對於主辦方聲稱的「局部地區天氣突變」，氣象單位事先已有預警。在前一晚10時前後，甘肅省白銀市及下轄景泰縣的氣象臺，都曾發布大風藍色預警，並預測景泰縣24小時內大部分地方平均風力達5至6級，陣風7級以上，並有沙塵天氣。

文章提到，儘管如此，主辦方仍然在22日天早上9時為比賽鳴槍開跑。隨後，賽事路程不僅出現大風，更有急雨，但賽事依沒有被及時中止，直到噩耗傳來。這場馬拉松賽事的組織方面有商榷之處。

這篇文章並指出，中國境內的「挑戰極限賽」近年來蓬勃發展，但不時暴露問題。例如部分賽事在路線和難度設置上，為了吸引視線而盲目追求更長途及更高難度，對賽事風險缺乏科學評估及防範。

除《新華社》外，《央視網》也發表文章，直指賽事中的種種缺失為事件「留下一連串問號」，而舉辦包括馬拉松在內的極限運動賽事極為科學專業，路線規劃、安全保障、醫療準備、應急救援、食品補給等都要萬無一失，才能從容應對不測的風雲。

中紀委的文章則提到，極端天氣出現「不可控」，但高風險運動項目管理監督「不能失控」。甘肅事故這樣的越野賽道設計是否合理，是否慎重，救援設施與組織力量，能否滿足安全保障要求，需要進一步核實給出答案。

文章提到，事件具體原因和相關責任必須徹查，給遇難者和公眾一個交代。同時，針對失去的21條生命，也必須引起方方面面足夠的警示。

甘肅馬拉松事故造成21人死亡，中國國家體育總局昨晚為此召開緊急會議，要求加強賽事安全管理工作，並坦言以行政管理體系為主導的管理模式，難以適應新形勢下監管任務要求。

綜合《新京報網》、《中國中央電視台》新聞App（應用程式）等陸媒報導，中國國家體育總局23日晚間召開「全國體育系統加強賽事安全管理工作會議」，要求進一步加強體育系統的賽事安全管理工作，完善風險防控制度和措施。

據報導，中國國家體育總局局長苟仲文在會中表示體育賽事活動涉及運動項目多，風險多樣；覆蓋人群廣，風險類型多；籌辦主體多，安全管理能力參差不齊，以及極端天氣等不可控因素，進一步加大風險。

苟仲文並坦言，「放管服」改革對監管工作提出新的更高要求。「原有以行政管理體系為主導的管理模式難以適應新形勢下監管任務要求，工作中存在一些問題和不足。」

據報導，會議要求，要做好重大賽事安全管理工作，各部門各單位要確實負起責任，要制定安全工作和緊急應變方案，建立「熔斷機制」。

會議也提出，要強化體育賽事風險評估。進一步強化行業管理責任，確實提高體育行業安全管理工作水準。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航