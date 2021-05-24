白羅斯以「炸彈假訊息」誘降客機拘捕異議份子，西方國家嚴厲譴責

（中央社）白羅斯當局23日迫使愛爾蘭瑞恩航空一架客機轉降在首都明斯克後，搭乘這架班機的白羅斯反對派人士普羅塔塞維奇遭到拘捕，歐洲各國領袖紛紛表達強烈抗議。

白羅斯國營電視台報導，瑞恩航空（Ryanair）的編號FR4978班機轉降在明斯克（Minsk）後，現年26歲且流亡波蘭的反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）遭到拘捕。

這架班機從希臘雅典（Athens）起飛，原本預計飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。明斯克機場稍早透過聲明宣稱，班機是因為有炸彈威脅而必須緊急迫降。

Belarusian authorities scrambled a fighter jet and flagged what turned out to be a false bomb alert to force a Ryanair plane to land, then detained an opposition-minded journalist who was on board, drawing criticism from across Europe https://t.co/W02ZXnQi7r pic.twitter.com/YpfBkzdF9U — Reuters (@Reuters) May 23, 2021

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）政府的新聞部門指出，盧卡申科下達讓客機轉降的命令，並派出一架米格-29戰機（Mig-29）在旁伴飛。

瑞恩航空指出，客機23日迫降在白羅斯且待了數個小時後，已經在格林威治標準時間23日18時25分安全飛抵維爾紐斯。

Our FR4978 flight has landed safely in Vilnius at 19:25hrs UK time (21:25hrs local time). Here is Ryanair’s statement on today’s diversion to Minsk Airport 👇 pic.twitter.com/i0xhdpwTAF — Ryanair Press Office (@RyanairPress) May 23, 2021

瑞恩航空指出，23日接獲白羅斯航管局通知，機上有潛在安全威脅，要求班機停到最近的明斯克機場。班機降落後，乘客被要求清場，由白羅斯當局上機執行檢查，並未發現可疑物。班機一共停留在明斯克機場7小時。不過瑞恩航空的聲明並未提到普羅塔塞維奇，也說這一切發生的事情，是超出瑞恩航空的「掌控之外」。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）譴責白羅斯迫使客機轉降是「國家恐怖主義行徑」，法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）則呼籲歐盟（EU）做出「強而有力且團結一致的回應」。

歐盟發言人指出，歐盟將於24日和25日的峰會上，針對這起重大外交事件討論可能採取的制裁措施。

國家機器動起來只為抓他，普羅塔塞維奇是誰？

白羅斯當局23日以班機上有炸彈為由，強制一架原定飛往立陶宛首都維爾紐斯的廉航班機轉降白羅斯首都明斯克，並在班機降落後逮捕機上一名26歲白羅斯反對派記者。

被捕的白羅斯反對派記者名為普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。白羅斯此舉在國際間引發軒然大波，西方國家紛紛嚴厲譴責，也恐引發國際局勢、飛航安全乃至民航路線等後續效應。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 白羅斯反對派記者普羅塔塞維奇（右）。

《路透社》指出，普羅塔塞維奇去年在波蘭Nexta Live頻道擔任主編，Nexta Live是一個利用通訊軟體App Telegram發文的頻道，有100多萬訂戶，其立場公開敵視白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），也是2020年反對派針對盧卡申科發動示威時一大文宣管道。

Nexta也協助整合不滿選舉舞弊而發動的各路示威；白羅斯去年總統大選後反對派宣稱大選舞弊，反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）才是勝選者，但盧卡申科否認弊端，宣布成功連任。

白羅斯在選後示威潮期間阻止外國媒體前來報導，Nexta Live當時拍攝警察強力鎮壓的畫面獲國際媒體廣泛使用。

Photo Credit：AP / 達志影像 白羅斯警方於2020年9月23日，逮捕街頭抗爭的民眾。

普羅塔塞維奇去年11月在推特曝光白羅斯官方所公布的恐怖份子名單副本，他就榜上有名。名單內容顯示，普羅塔塞維奇被控任職Nexta Live期間組織大型暴動、擾亂社會秩序、煽動社會仇恨；普羅塔塞維奇認為，這些足以讓他坐牢多年的指控，全屬無稽的政治迫害。

據聲援白羅斯媒體圈的Media Solidarity指出，普羅塔塞維奇2019年因當局壓力逃往波蘭，他也曾推文透露在雙親同遭監視後，已安排父母前往波蘭。後來普羅塔塞維奇移居立陶宛首都維爾努斯（Vilnius），季哈諾夫斯卡婭也居住當地。

官方釋放假訊息「誘降」客機，違反國際公約引關切

《紐約時報》指出，班機轉降並停在明斯克約7小時後，這班瑞恩航空（Ryanair）的波音737-800客機才又飛抵目的地維爾努斯，班機上並未發現爆裂物。

機上一名女乘客在抵達維爾努斯後告訴法新社，當班機被迫要轉降明斯克時，普羅塔塞維奇告訴同機旅客他恐被判死刑；另一乘客形容普羅塔塞維奇雖沒尖叫，但看得出很害怕，「彷彿若飛機的窗戶可以打開，他應該很快會跳窗」。

普羅塔塞維奇是Nexta頻道的共同創辦人與前主編，Nexta所使用的Telegram被視為少數不會受審查的傳播渠道之一。普羅塔塞維奇幾年前就因擔心下獄流亡至立陶宛，他被控的罪名恐得坐至少12年牢。

這次被捕前，普羅塔塞維奇是與白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭參加完一場經濟會議，要從希臘返回立陶宛。據普羅塔塞維奇上傳Nexta的影像，他在雅典機場時就有發現一名禿頭男子在跟蹤並拍他。

而發生此事後，航空業都對此事感到震驚。

國際民航組織表示，嚴正關切瑞恩航空客機和機上乘客遭強迫降落一事，這起事件恐違反《芝加哥公約》，該公約是二次世界大戰後建立，於締約國空域飛行及飛機安全等方面設立規則，以保障國際民航安全及有序發展。

愛爾蘭前航空監管人員韓福瑞斯（Kevin Humphreys）更向《路透社》直言，「此事根本是海盜行為。」

白羅斯組織犯罪控制部門表示，普羅塔塞維奇已經被拘捕。根據《路透社》報導，這架被迫降的班機上，載有約170名乘客、來自12個國家。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱這樣的迫降與逮捕行為令人震驚，要求白羅斯立即釋放普羅塔塞維奇，並稱拜登政府正在與夥伴國家討論下一步的行動。

白羅斯去年8月的選舉結果，遭到國內反對派與西方世界的質疑，美國以及歐盟、英國和加拿大已經對包括盧卡申科在內的近90名白羅斯官員，進行資產凍結和旅行禁令。

白羅斯的國內抗議聲浪不止，自去年8月至今，約有3萬5000名異議份子遭到拘捕。

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