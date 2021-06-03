成都49中學生墜樓事件：「大中國」概念根深柢固，已然成為假新聞的溫床

因為中國國土面積大，在專制政府的獨裁之下，如果某一個城市發生了什麼事，其他城市的人因為距離遙遠，只能從新聞得知相關信息，官方新聞長期被中央壟斷，只會報導對政府有利內容為主。年初就有相關規定，任何自媒體從業者不得先於官媒報導新聞，也就是說，官媒報導什麼，自媒體才能報導什麼，自媒體稍有不慎則會被官方認作「傳謠言」，所以自媒體工作者對於新聞一事早已懈怠。

這就導致，在政府的刻意操持下，新聞成了一言堂，通過網路了解情況的人根本不明白真正發生了什麼，一件事情的結果只能對於官方有利，真相有可能變得面目全非，甚至黑白顛倒。

就拿最近才發生的成都49中學生跳樓的事來說，明明是因為學校一直不正面回應，所以支持家長維權和緬懷林同學的熱心市民才到學校門口舉花悼念，在校門口還遭到警察的暴力執法。但是在網路的渲染下，門口的熱心市民被當做「外國勢力」，也有人認為他們是「香港暴徒」。這些誹謗在網路上被說得有板有眼。

網民從現場視頻中聽見有人用普通話喊「真相」，認為四川人不說四川話，卻喊普通話，認定這些人肯定不是普通四川市民。還有人發現一位到過現場的成都市民，曾在微博上和前任成都美國領事館的領事夫人莊祖宜小姐互動過，把這個互動看作是鬧事群眾和「外國勢力」勾結的鐵證。明明只是單純的哀悼，就這麼被認定為別有用心的反政府動作。

我想任何一個清醒頭腦的人，都不會把這些錯漏百出的猜測當真。第一，普通話普及多年，「四川人不會說普通話」是非常可笑的偏見，況且，成都作為四川的省會城市，有很多講普通話的外地人也是正常事。事發當天，我的一個朋友也在現場，他畢業於播音主持專業，普通話說得非常標準。

第二，認識美國人、給美國人的貼文點讚就是「境外勢力」的話，共產黨大量官員都是「境外勢力」，大部分共產黨官員的子女都生活在國外，也有親戚加入其它國籍，四捨五入下來，共產黨的高管們都是「境外勢力」，沒有資格管理國家。

第三，在疫情肆虐期間，從香港到成都要經過十四天隔離期，香港青年怎麼可能逃過集中隔離，在事發後幾天就出現在成都抗議？

這些謠言完全不合邏輯，但是在網路上力量之大，彷彿是親眼看見美國人在背後主導著一切，說得斬釘截鐵。明顯是有組織地刻意帶風向，導致有人原本只是觀望的心態，但是眾口鑠金，看見這麼多「境外勢力」的搗亂，心裡的天平也會往一邊倒。於是乎，公眾合理質疑、追求真相，成了胡攪蠻纏；警察暴力執法，反而成了鎮壓不法分子有功。

在林同學墜樓的新聞之後，大家才發現原來早在三月重慶也有一個女生墜樓死亡，同樣是疑點重重，家長至今沒有得到真相。中國每年都有多起學生跳樓的新聞，這些新聞很快又被其他新聞的熱度蓋過去了，因為國家太大，遠距離發生的事很難真的引起共鳴，中國人對這些悲劇毫無反思。

國土面積大，應該發揮大的作用，例如兩河流域地區適合農耕，而港口城市適合經濟發展，有歷史感的城市適合發展旅遊業，各城市合理發展其優勢，促進民生。但是中國的大不僅沒有發揮其優勢，反而成為走向民主的拖累。

如前文所講，中國的大已然是假新聞的溫床，事發之地的聲音完全被掩蓋和忽略，官方控制所有輿論，人民喪失了監督權和質疑權，就導致部分真相被掩蓋，形成一種「共產黨很好」的假象。同時，監獄中越來越多冤假錯案，政府從上到下一級一級的壓下來，很多喊冤的聲音都放不出來。

其次，中國雖大，卻是國富民窮。資源分配卻不均勻，重點學校、優質醫院全部集中在大城市，在戶籍制度之下，北京人輕易就可以享受到全國最好的醫生、最好的老師，這是小城市居民望塵莫及的生活環境。

第三，早些年中國吃到了人口福利，外國企業到中國開設工廠，讓早期的中國學到了技術，同時也解決了大量就業問題。但是政府惡意剝奪了本該屬於創造力的資源，中國人多反而提高了競爭，形成越努力勞動力就越不值錢的惡性循環。

例如深圳，常年宣傳此地適合年輕人拼搏，吸引年輕的精英來此地發展，以美好的未來促使他們毫無保留的工作，但是房價一騎絕塵，普通年輕人工作到35歲依舊無法購買深圳的房子，此時身體情況也不如早先，和新來的年輕人相比，根本不佔優勢，要麼主動降低自己的勞動所得，要麼花更多時間提高自己的商業價值。跟不上深圳的競爭節奏，就只能選擇落寞離開。

共產黨不斷強調「一個中國」，大一統思維已經在民眾心裡根深柢固，從來不思考中國的統一和分裂對於社會有什麼影響。從目前來看，共產黨政府從「大中國」獲利不少，單是依靠買賣土地、哄抬房價，就能把中國人辛苦一輩子的血汗錢掏乾淨。中國便宜的勞動力，讓有錢的高官、資本家花小錢享受大服務。但是中國人從「大中國」獲得的不僅是每年艱難的「春運」，還有戶籍制度到來的不公平。

一旦中國瓦解，各省份之間自由組合成新的國家，第一個好處是資源將重新分配，土地可能再次回到普通人手裡，第二個好處是因為國土縮小，隨之增長的就是人民的監督權，社會透明度增加，是民主的必備條件。第三個好處是，中國的分裂將弱化對港台民主地區、新疆西藏地區的控制和剝削。分裂後的中國有一部分率先實現民主，也有希望促進其他部分的民主進程。

從民族情感上，很多人無法想象中國的分裂。事實上，中國這片土地上經歷過多個朝代的更替，各朝代領土分佈不一，現代中國是非常新的組合，要從歷史的角度去認同現代「一個中國」的概念其實站不住腳。況且，以歐洲大陸為例，歷史上也更迭過多個王朝的分合，但隨著歷史發展，現代歐洲各個國家既獨立又合作。

如果中國的大只能讓專制政府獲利，佔據大部分屬於中國人的權力和資源，那我認為中國的大毫無意義，因為中國的根本應該是中國人，代表中國的也應該是中國人，不管共產黨樹立的形象多正面，中國的基礎建設多高級。只要中國人窮，就代表中國窮，只要中國人還沒有言論自由、信仰自由，就代表中國是個非主流國家。

個人認為，尋求各地區民生積極發展，遠比追求國土面積大這件事更重要。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航