【書評】《消失的另一半》：探討黑白種族議題，但更大的意義在於「自我認同」

文：蔣汶耕

美國在黑白種族的議題上，始終是一條無法解開的疆界，描寫彼此衝突與身分認同的相關文學作品，早已不勝枚舉。但布莉貝內特（Brit Bennett）更加著重在黑人族群裡自我認同問題，從內部觀看，以細膩的筆觸書寫長遠以來同種族、性別間的矛盾與糾結。

是要尋找自我，還是重新創造？

《消失的另一半》雖說是一部講述了黑白種族議題的小說，但於我更大的意義在於「自我認同」。

作者不斷地透過新時代快速變遷，講述新的世代認同下不同的選擇。在德茲蕾與絲黛兒還有女兒之間，探討「我」這個人，不只是非黑即白的二分法，當中又有什麼是可以改變的；從德茲蕾與伴侶早早、茱德與變性伴侶瑞斯之間，溫柔地說出持久的伴侶關係並非得是婚姻；也從絲黛兒從小目睹的慘案與自身難以言喻的性騷擾陰影，探討了一個人的成長經驗裡，童年創傷究竟能不能透過「選擇」來彌補？

而選擇後的人生呢，究竟要不要走下自己建造的舞台？

黑人文學當中，讓我想起了2017年普立茲小說獎得主《地下鐵道》，背景還存在著種族隔離之時，同樣有黑人審視自己同胞的橋段，卻是殺至見骨。

然而《消失的另一半》故事橫跨了1950-1990近四十年的美國，在種族隔離政策已經明言取消卻仍暗濤洶湧的年代，遼闊的土地南方，在野鴨鎮這個黑人們透過代代婚配使得後代「就像持續加奶稀釋的一杯咖啡」，誕生了一對「完美」的黑人雙胞胎——膚色乳白、栗色眼眸、波浪秀髮——所謂的完美，竟是要如同白人一般。

受不了野鴨鎮狹隘的視野，她們決定逃離小鎮，過渡成為白人而彼此走向不同的命運。

廣袤的土地與時間長河中，橫跨三代間的生命，雙胞胎姐姐德茲蕾重回出生的小鎮，守護僅剩的一切，而妹妹絲黛兒則選擇去當了徹徹底底的白人。

一個是嚮往的化身，一個是認知自我的存在；一個攀至上流社會，看似幸福美滿卻終生得隱瞞自身秘密，一個坦然接受自己的命運卻貧困而志不得伸。

如果這是你的選擇，那請好好接受那個樣子

《霸王別姬》裡不瘋魔、不成活的蝶衣，已然在下戲後的真實生活裡同樣扮演著他的虞姬，一輩子，本就是女嬌娥。

選擇成為白人的絲黛兒，從此認定再也沒有出生在野鴨鎮的她，取而代之是父母雙亡，抹去雙胞姐姐存在的獨生女。

你說絲黛兒演入瘋魔了嗎？倒也不，她仍清楚自己的軌跡，連之後已經不再相信她的女兒，遠離她到歐洲「尋找自我」時，絲黛兒也不斷地在心裡想著「要尋找自我不能只是在那裡等著，而得自己創造。得創造出自己想成為的人。」彷彿再再地對自我轉化成白人的過程喊話。

她還是得不斷的自我審查，隱瞞的過程早已烙印在她身體裡，彷彿本能，不斷檢視自己的行為是否是一位「上流白人太太」。

如果你所選擇的自我是不斷得透過謊言來催眠自己，讓它內化成真實生活，究竟這個創造出來的自我是真我嗎？

究竟自我可以被形塑，還是與生俱來？

你可以逃離小鎮，卻逃離不了血緣。不知為何，韋涅家的雙胞胎卻認為自己兩者都能做到。

命運總是那麼突如其來，姐姐德茲蕾嫁給了膚色更黑的人，生下了膚色黑到發亮的女兒茱德；而絲黛兒的女兒，想當然成為了養尊處優的白人大小姐。這雙胞胎之間的後代，卻在最不可能的地方相遇了，甚至成為了在某方面互相吸引的朋友，直視彼此的匱乏。除了各自的情感難題，更得面對自家母親的祕密與不堪，在期望與失望之間擺盪。

但我卻也很難批判絲黛兒是錯誤的，畢竟這樣也如開頭所述落入了非黑即白的二分法。如同她直言：「變成白人是因為務實，務實到當時那個決定似乎理所當然到可笑的程度。如果可以當白人，何樂不為？」看完絲黛兒的抉擇後反思，寧願讓選擇變成自身，但同時希望，不要忘了自己的根。

此書首次出版彼時（2020）正好搭上了美國近年最大的黑人人權運動「黑人的命也是命」（Black Lives Matter），黑人族群在成長過程的自我塑造與書裡的對象形成強大共鳴，使這本書在美國直接掀起現象級的討論。

反觀我們多少也會循著主流價值觀來塑造自我，被家庭、朋友間影響，只為了更容易融入大眾。或許不同於膚色那般外顯，我們的塑造是更隱晦的，卻更容易植入自己的內心，然後告訴自己這才是你想要的。

在呼喊要好好做自己前，倒不如先接受你自己是誰。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航