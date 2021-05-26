習近平的同班同學兼重要財經智囊，副總理劉鶴仕途將更上層樓？

文：德國之聲中文網

據路透社報導，比特幣週五（5月21日）午後擴大跌勢，下跌逾11％，此前中國打擊比特幣挖礦和交易行為，加大力度阻止投機和金融風險。該通訊社稱，劉鶴是公開下令打擊比特幣的最高層中國官員，並指出，這是中國政府首次明確針對加密貨幣挖礦行為打擊。

中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴，週五主持召開的國務院金融穩定發展委員會會議要求，堅持底線思維，加強金融風險全方位掃描預警，推動中小金融機構改革化險，著力降低信用風險，強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。

中國政府網發布的上述消息表明，近來接連受到國際媒體關注的劉鶴仍在正常工作。

《金融時報》揭劉鶴之子「幕後交易」

《金融時報》5月19日報導，劉鶴之子劉天然（Andy Liu Tianran）雖已辭任其創辦的私募基金「天壹資本」（Skycus Capital，又稱天壹紫騰資產管理）的主席職位，但仍秘密進行交易，大筆投資科企巨頭騰訊及京東等，並獲利豐厚。

這家英國媒體介紹，2017年4月，即劉鶴升任政治局委員的6個月前，劉天然辭去「天壹資本」的主席職位，並於翌年將其股份轉讓給公司的一名高層。報導指出，這是因為高官子女，被中國政府禁止在其父母監管的行業擔任管理要職，只可獲聘擔任較低級別的職位或從事諮詢工作。

《金融時報》援引知情人士寫道，劉天任在卸任並轉讓股份後，繼續為公司做交易，他在涉及騰訊和京東的利益頗豐的交易中扮演了核心角色。根據公司訊息記錄，自5年前成立以來，天壹資本迅速發展，其管理的資產已超過100億元人民幣。

該報還引述業內高管指出，中共「太子黨」一直尋求保持低調，卻不斷被金融業吸引，「太子黨對他們所做的一切都必須格外小心，因為他們很容易引起外界注意」、「但他們是不會離開（金融業）的」。

目前，天壹資本的網站已無法登陸。上個月底，中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門，聯合對從事金融業務的13家網路平台企業進行監管約談，其中也包括騰訊和京東金融。中國媒體報導稱，此舉目的是進一步加強對網路平台企業從事金融業務的監管，強化反壟斷和防止資本無序擴張。

中國商務部否認《華爾街日報》報導

上週，《華爾街日報》援引知情官員報導，中國政府正考慮是否更換中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴 ，拜登（Joe Biden）政府官員稱，相關決定將表明中國對經濟合作有多大的興趣。該報導指出，在這種形勢下，知情官員稱，幾十年來一直推動經濟改革的劉鶴將會由更年輕的副總理胡春華接替。報導同時強調，這些官員說，目前還沒有做出最終的人事決定，他們還說，也有理由讓劉鶴繼續擔任這一職務。

就《華爾街日報》的這篇報導，中國商務部新聞發言人高峰在例行新聞發布會上簡短回應：「報導不屬實」。

華文媒體聚焦高層人事

新加坡《聯合早報》副總編輯韓詠紅21日在一篇評論文章中分析：受中國領導人倚重的劉鶴，近成為輿論話題。這可能與高層人事卡位有關；或因劉鶴執行「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，而遭受整肅最嚴厲一方的針對性反擊。韓詠紅還認為，明眼人可看出，環繞劉鶴的話題，不只針對他本人；在高層中形象溫和又有開明意識的，常會受壓，這幕總是反覆上演。

著眼明（2022）年即將召開的中共二十大，香港《明報》發表的一篇評論文章中，也提到劉鶴的政治前途：一些看似必退的高官，如常務副總理韓正、副總理劉鶴等人未必會全退，甚至說不定會更上一層樓。

也有人猜測，根據中共內部」七上八下」的潛規則，今（2021）年69歲的劉鶴可能在二十大後會正式退休。劉鶴是中國最高領導人習近平的同班同學和重要經濟智囊，被視為習近平派系的重要成員。

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