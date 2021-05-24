精通六語的難民足球評述員——Béla Réthy

歐洲國家盃足球賽快到，德國兩個免費電視台的直播，或會再聽到著名評述員萊迪（Béla Réthy）的聲線。

這位聲線雄渾、壯偉中帶點磁性的評述員，是德國家傳戶曉的名字。他1956年在維也納出生，父母都是匈牙利人，因此他的姓氏一看就知道不是德文。那年，匈國爆發反極權政府的人民起義，最後遭到蘇聯出兵鎮壓，許多人連夜逃亡。萊迪的父母，也逃到剛於一年前頒佈中立宣言的奧地利。奧匈曾是同一個王國，二戰後分別成為了自由和共產世界的一員。萊迪幾年後隨父母移居巴西，11歲時再移到德國中部的威斯巴登，在那裡上學，之後考入緬恩斯大學修讀傳理學、社會學和民族學（不少德國大學生都副修超過一科），及後加入電視台工作至今。

這位很有國際背景的評述員，精通德、匈、葡、英、法、西一共六語，可能是德國會最多語言的體育評述員。他從1987年開始評述體育節目，至今旁述過幾屆世界盃和歐洲國家盃。2014年巴西舉辦世界盃，他在節目中回憶起在當地的童年。2016年匈牙利事隔44年再打入歐洲盃決賽周，他也感觸地分享自己匈牙利的背景。

四年多前的歐洲盃，「難民」一詞對港人還是很遙遠，今屆必定多了一番感受。尤其很多港人今年首度在德觀賞這項大賽，第一次聽德文旁述，是「限眾令」和「封城令」間甚佳的家庭活動。德國的旁述，不像香港一些電視台般七嘴八舌，反而說話不多，對球賽經過輕描淡寫，佐以數據描述球賽，有如德國人沈著愛思考的民族性。對留德亞洲人來說，聽旁述是種文化洗禮的經驗。

記得去屆歐洲盃，萊迪分享他的匈牙利故事，也用純正匈文讀出那些看似繞口的匈國球員名字，是很好的通識課。而聽他講述在巴西聖保羅的童年，亦使人百感交集。他的故事，令人想起香港文化人潘源良為殿堂級足球評述員何鑑江自傳作序的一首詞：

一如退役老將回憶二戰

白頭稜角 笑語蒼生

時代風潮是夕雲

風光荏苒 音影留痕

聲若洪鐘連環火炮

霹靂妙語大氣舖陳

詞首這幾句，也是萊迪的寫照。最近在德國超市購物，店員送上本屆歐國盃球員的貼紙包，像候鳥般提示我們這個大賽的再來，也令我想起萊迪的歷史。第一次在德觀賽的大家，不妨留意一下這位值得尊敬的體育名人。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook。

相關文章︰

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin