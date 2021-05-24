2021/05/24,
運動

精通六語的難民足球評述員——Béla Réthy

精通六語的難民足球評述員——Béla Réthy
Photo Credit: Olaf Kosinsky, CC BY-SA 3.0 DE

我們想讓你知道的是

2014年巴西舉辦世界盃，萊迪（Béla Réthy）在節目中回憶起在當地的童年；2016年匈牙利事隔44年再打入歐洲盃決賽周，他也感觸地分享自己匈牙利的背景。

歐洲國家盃足球賽快到，德國兩個免費電視台的直播，或會再聽到著名評述員萊迪（Béla Réthy）的聲線。

這位聲線雄渾、壯偉中帶點磁性的評述員，是德國家傳戶曉的名字。他1956年在維也納出生，父母都是匈牙利人，因此他的姓氏一看就知道不是德文。那年，匈國爆發反極權政府的人民起義，最後遭到蘇聯出兵鎮壓，許多人連夜逃亡。萊迪的父母，也逃到剛於一年前頒佈中立宣言的奧地利。奧匈曾是同一個王國，二戰後分別成為了自由和共產世界的一員。萊迪幾年後隨父母移居巴西，11歲時再移到德國中部的威斯巴登，在那裡上學，之後考入緬恩斯大學修讀傳理學、社會學和民族學（不少德國大學生都副修超過一科），及後加入電視台工作至今。

這位很有國際背景的評述員，精通德、匈、葡、英、法、西一共六語，可能是德國會最多語言的體育評述員。他從1987年開始評述體育節目，至今旁述過幾屆世界盃和歐洲國家盃。2014年巴西舉辦世界盃，他在節目中回憶起在當地的童年。2016年匈牙利事隔44年再打入歐洲盃決賽周，他也感觸地分享自己匈牙利的背景。

四年多前的歐洲盃，「難民」一詞對港人還是很遙遠，今屆必定多了一番感受。尤其很多港人今年首度在德觀賞這項大賽，第一次聽德文旁述，是「限眾令」和「封城令」間甚佳的家庭活動。德國的旁述，不像香港一些電視台般七嘴八舌，反而說話不多，對球賽經過輕描淡寫，佐以數據描述球賽，有如德國人沈著愛思考的民族性。對留德亞洲人來說，聽旁述是種文化洗禮的經驗。

記得去屆歐洲盃，萊迪分享他的匈牙利故事，也用純正匈文讀出那些看似繞口的匈國球員名字，是很好的通識課。而聽他講述在巴西聖保羅的童年，亦使人百感交集。他的故事，令人想起香港文化人潘源良為殿堂級足球評述員何鑑江自傳作序的一首詞：

一如退役老將回憶二戰
白頭稜角　笑語蒼生
時代風潮是夕雲
風光荏苒　音影留痕
聲若洪鐘連環火炮
霹靂妙語大氣舖陳

詞首這幾句，也是萊迪的寫照。最近在德國超市購物，店員送上本屆歐國盃球員的貼紙包，像候鳥般提示我們這個大賽的再來，也令我想起萊迪的歷史。第一次在德觀賽的大家，不妨留意一下這位值得尊敬的體育名人。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook

相關文章︰

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。