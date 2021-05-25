「校正回歸」勾起我的研究所痛苦回憶：實際跑一次PCR要花多少時間？

文：陸子鈞

「校正回歸」讓我想到研究生時兩大痛苦回憶：統計跟PCR（聚合酶連鎖反應）。統計我就不提了，來講講PCR。

為什麼COVID-19（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）要用PCR，而不是快篩就好？因為PCR可以偵測到很微量的核酸量，簡單說就是比較保險啦。但實際PCR做起來跟「鍵盤PCR」差非常多，沒做過只是搜尋「什麼是PCR」，很難想像到底多花時間。

首先，你要先在檢驗站採檢。如果你有印象國中生物課用牙籤刮上顎表皮細胞，放在顯微鏡下觀察的實驗課，刮上顎細胞就是採檢，只是COVID-19是用棉花棒伸到鼻腔底部，或是採集吐出的唾液。

PCR樣本上機前要準備，像是加檢體、Primer、酵素、分裝、wash步驟（多次離心，超久）......弄好一盤能啟動PCR，大概就要一小時了吧。

終於能上機之後，COVID-19的PCR至少要做34次循環——加熱解鏈、降溫配對、延伸、再加熱解鏈......一些號稱快速的機種，也要至少30－45分鐘。

PCR結束後，如果是用RT-qPCR，會得到及時的數據；但如果是一般的PCR，還要做洋菜膠電泳。電泳也要準備，把整盤樣本注進膠片裡再通電跑個20分鐘，然後還要造影（如果顯影劑不是含在膠裡，還要先泡個幾分鐘「上色」）。整個來說，快的話也是一小時過去了。

一般來說，整個PCR從拿到樣本到做出PCR結果，大概就是將近三小時吧。COVID-19的PCR應該不會差太多。

但這只是單次PCR喔。COVID-19 PCR要在生物安全第二等級實驗室（BSL-2）以上的實驗室進行，CDC統計到去（2020）年11月的資料，全台醫事機構、學術、研究、政府單位加起來，有1132間BSL-2實驗室（更高等級的有八間，不過通常不會拿來做大規模檢測），如果研究生願意延畢、研究員跟教授願意先不發paper，徵調一半的實驗室來做COVID-19 PCR，那有566間實驗室。

雖然不是每間實驗室都會有RT-qPCR，但加上一般的PCR機器，平均算三台好了，一天血汗做12小時，也才做四輪而已，乘起來1698機次；每機次大概10個檢體樣本（96孔盤，三組三重複，加兩組對照組），那一天最多就是將近1萬7000份樣本。

可是機器數量不是最大的問題，問題是操作的人力。PCR很吃手工，只有熱循環會靠機器。這還不計在裝盤的時候放錯格，那真的會想拿pipetman（移液器）戳自己大腿⋯⋯但人畢竟是人，而且面臨這麼多的樣本又是這麼重大的事件，操作人員的心理壓力也是另一個挑戰。

講到人力，岔題提一下去年實驗室自行研發檢驗技術（LDTs）修法，醫檢師相關團體希望實驗室操作人員皆需具備醫檢師資格，也就排除了其他有PCR經驗，但非醫檢背景的生科系技術人員。

總之PCR不像wiki上寫的這麼簡單啦，記者朋友可能需要好的類比：「PCR就像做料理一樣，不能只看把食材放在爐子上或烤箱裡的時間，前前後後還有其他的準備」。我只做過一般的RNA PCR（而且是10年前了），實際細節也歡迎真的有做過COVID-19 PCR的大大補正。

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