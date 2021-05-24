及時雨緩解玉山森林大火，肇事NCC官員恐面臨監委調查與上億求償

嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班16日清晨發生森林火災，昨（23）日進入第8天，延燒71公頃，連日森林護管員及直升機支援搶救，在午後一場陣雨的「助攻」下，火勢終於在下午4時獲得控制，辛苦的救災人員紛紛歡呼。而釀禍的NCC專委喬建中，接下來可能將面臨農委會林務局的鉅額求償，另外監察院監委也認為，喬建中長年登山經驗豐富，理應熟悉森林法規，卻違規生火釀成生態浩劫，將申請自動調查。

午後一場雨，延燒8天的森林大火終於緩解

《中央社》報導，嘉義林管處副處長李定忠表示，山事業區第52林班搶救環境惡劣，不僅位處偏遠的中央山脈附近，且地勢陡峻，人力須靠直升機載運至火場附近，還要攀爬數小時才能到達現場。除了協調直升機投水滅火支援外，地面搶救人力在面對水源少及久旱不雨的惡劣環境下，持續合力清理防火線殘火及防火線邊緣腐植質，防止火勢持續延燒。

李定忠表示，火場附近昨日午後一場陣雨，讓辛苦多日的森林護管員歡欣鼓舞，原本還有多處冒煙的山頭幾乎都熄滅，在下午4時左右終於控制火勢；8天來，已投入人力700多人次、空中直升機投入及運補人力達68架次。

《中央社》報導，李定忠說，玉山林班火災搶救任務，森林護管員最辛苦，連日來大白天頂著大太陽，使用工具清理防火線，肚子餓了靠乾糧填補飢餓感，夜晚只能紮營休息，即使工具壞了、手腳受傷痠痛，全身被燻得一身黑，還是彼此鼓勵繼續往前進。

李定忠表示，來自嘉義、南投、花蓮、屏東等林管處的森林護管員投入救災，雖然連日在山上過得比流浪漢還慘，但透過影像回傳，森林護管員辛苦開闢的防火線成功阻止火勢蔓延，森林護管員現場振奮歡呼的場景，實在令人感動。

李定忠指出，這場火災破壞高山生態、國土保安及水土保持功能，受損植物有台灣二葉松、台灣鐵杉、台灣冷杉、刺柏、玉山杜鵑及玉山箭竹，損失難以估計，火災撲滅後會討論求償事宜。

踢翻爐火的NCC官員，恐面臨求償上億和監委調查

國家通訊傳播委員會（NCC）專門委員喬建中20日晚間接受《中央社》記者電訪時證實，這場火確實由他的團隊所引起，自己是登山5人團隊的領隊，上週末去爬山，大概15日晚上6點多到營地，隔日16日凌晨2時多弄早餐，不小心弄翻瓦斯爐火。當地森林地表不只是松針，松針下經年累月的土都變成有可燃性，試圖踩熄，後來火從別的地方冒出來，再繼續弄熄，凌晨4時發現火勢不減，知道不是自己能控制的，就打給消防局報案。

消防局當時請他傳照片、報位置，後來又依序打給警察局、林務局，各單位都有聯繫，因為山裡不是每個地方都收得到訊號，一行人到八通關時，就跟保七總隊聯絡，對方詢問何時下山、從哪裡出來，團隊下山大概下午3時多，就跟著保七人員去做刑事偵查筆錄。喬建中表示，他有打電話通報，事發經過都有通聯紀錄，沒有媒體報導所謂逃逸一事。

而NCC在21日發布新聞稿表示，對於員工假日私人活動造成社會的不安與影響，深致歉意；喬建中也親自透過媒體道歉，並表示願意負起後續法律責任，不會逃避。NCC指出，除了調整喬建中職務、靜候調查外，也會請NCC員工在假日從事各項活動，務必遵守相關法令，維護公共利益與自身安全。

農委會主委陳吉仲則，將在火災撲滅後計算總額，向肇事者提告求償，一定追究到底，絕不輕饒。陳吉仲強調，防範森林火災，只靠官方的預防並不夠，還有賴每名入山者注意自己的行為，行為不當引發森林火災，不論是什麼身分，絕對都會一視同仁嚴懲不貸。

《聯合報》報導，空勤總隊表示，黑鷹直升機除了人員、物資運補，還要到南投陳有蘭溪上游載水，再飛到火災上空投水，光是燃油、維修成本，每小時就超過20萬7000餘元。

Photo Credit: 中央社

據了解，當天引發大火的5人中除了喬建中，還有1人是前任檢察官、現任律師。林物局局長林華慶說，一定會求償。初步估算，除了陸空人力動員、油料、物資，還燒到一大片1982年的造林地，高山造林成本高，「求償恐怕會破億」，這還不包含難以估計的生態損失。

Photo Credit: 中央社

監察委員葉宜津、蔡崇義、賴鼎銘今天透過新聞稿指出，國家通訊傳播委員會（NCC）專門委員喬建中等人，爬山經驗豐富，理應熟悉森林法規，卻在5月16日凌晨在玉山國家公園八通關杜鵑營地進行野炊，違反《森林法》第34條，森林區域及森林保護區內不得有引火行為。

監委指出，喬建中等人又弄翻爐火，造成嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班發生森林大火、延燒8天，焚毀已達71公頃山林，實為極大的生態浩劫。葉宜津、蔡崇義、賴鼎銘對此事件甚表關切及重視，已申請自動調查。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航