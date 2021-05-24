《間諜之妻》：普世正義 vs 愛國主義

（內含劇透）

對上一次觀看黑澤清的作品，是2017年的《來自星凶的愛》（散步する侵略者），一齣很奇怪又沉悶的文藝科幻片，講述外星人侵略地球，讓我摸不著頭腦。幾年後，他的新作《間諜之妻》（スパイの妻）贏得2020年威尼斯影展最佳導演銀獅獎，但揚威國際的同時，被日本右翼團體批評為「賣國電影」。

Photo credit: Golden Scene 黑澤清

這齣電影的確很大膽，放在右翼當道的日本社會是「政治不正確」，黑澤清將日軍侵華進行人體實驗這段黑歷史放上國際影展，與戲中的男主角一樣「唱衰祖國」。幸好，日本還有藝術創作自由，否則黑澤清可能被貼上「間諜」標籤，被控違反《國安法》、勾結外國勢力、挑動仇恨政府云云。

電影講述在1940年二戰期間，神戶商人福原優作（高橋一生 飾）到滿州做生意後，帶了一位神秘女子回國，妻子福原聰子（蒼井優 飾）秘密調查後發現丈夫並非外遇，而是他意外發現日本關東軍在滿州進行人體實驗。優作和聰子打算將證據帶到美國引起國際輿論，但過程中被軍警津森泰治（東出昌大 飾）發現……

Photo credit: Golden Scene

《間諜之妻》不是打鬥特務片，而是一齣小品，原先是日本放送協會（NHK）的電視劇，經過調整畫面比例和解析度後改為電影版。電影的故事結構、演員演繹方式和拍攝角度都像舞台劇，經常使用深焦鏡頭遠距離拍攝全景，後段開始才有較多淺景深人像拍攝，再加上配樂極少，整體感覺又像一齣紀錄片。

電影大膽批判「愛國」這種政治正確的社會價值觀，優作是一個很聰明的人，在當時日本社會更是異類，他在早期已暗示過日軍將會戰敗，所以想及早去滿州看看；在中段又對當時仍被民族主義洗腦的聰子說過：「我是一個世界主義者，我效忠的不是一個國家，而是普世正義。」成為電影的金句。

Photo credit: Golden Scene

優作當然不會效忠軍國主義國家和政權，甚至覺得連愛國都不是必須的，因為他效忠或愛的是普世價值。因此，優作才會計劃瞞著妻子，將關東軍人體實驗證據帶到美國，希望美國加入戰爭對付日本，盡快終結戰爭。雖然他想保護妻子，但始終也讓妻子發現了他的大計。

Photo credit: Golden Scene

軍警津森泰治的辦公室掛著「忠孝」兩隻大字的書法掛畫，明顯與優作的價值觀作出強烈對比。他的正義觀很簡單，只是盲目忠誠，絕對認同政權一切所作所為和上司的指令，不理會其他任何事情。在優作面前，泰治顯得非常愚昧，他明顯代表著導演想要批判的盲目國愛主義。

福原聰子雖然愛著丈夫，但起初並不認同他，但當看見人體實驗證據後便覺醒，相信是出於作為人的善惡觀。她隨後更大膽策劃了一個計謀，但這個轉變太快，其實寫得有點不情合理，除非導演是想突顯「女人心、海底針」。

Photo credit: Golden Scene

最後，值得留意的是，作為日本公營電視台的NHK竟然會如此大膽，拍攝這齣關於日軍二戰惡行的電影，實在令我驚訝。翻查資料，原來NHK在2017年和2018年也分別推出過關於「731部隊」的紀錄片，公開日軍侵華時慘無人道的行為。《間諜之妻》不算超好看，今次能夠贏得威尼斯影展最佳導演銀獅獎，相信與戲中反省戰爭歷史和宣揚反戰訊息有關，也是評審重要考慮因素。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex