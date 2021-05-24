印度疫情影響蘋概股3台廠產能，專家：跨國公司恐陸續撤離、轉單

印度疫情日益嚴重，工廠停工不斷，而今（24）日傳出台灣企業受到疫情影響，導致產品製造進度放緩，其中又以蘋果概念大廠，鴻海、緯創以及和碩最受外界關注。據媒體報導，鴻海在印度只留下一名幹部監督產能擴充建設，因應疫情該地政府規定只能維持50%人力，整個產能擴充建設嚴重停滯。

專家指出，如果情況惡化到今年夏天，將會有跨國公司陸續撤離印度，而資深投資人則強調，鴻海、緯創等公司，因資本額較大，在印度投資佔比較小，若不是全面性停工，對於集團營運影響不大，股價也不會有大波動。

疫情衝擊印度 影響蘋果供應鏈3台廠

（中央社）印度第二波武漢肺炎疫情影響蘋果供應鏈3大台廠鴻海、緯創與和碩在印度擴充產能進度，在多數台幹返台及疫情衝擊下，鴻海與緯創進度放緩，僅和碩仍促請包商趕工。

印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情正由北部蔓延到鴻海、和碩和緯創設廠的坦米爾那都省（Tamil Nadu）和卡納塔卡省（Karnataka），由於疫情惡化，除實施更嚴格的宵禁與人口流動措施外，疫情威脅著3大台廠的工作人員。

根據統計，在德里、北方省等北部先爆發第二波武漢肺炎疫情的省市疫情趨緩後，坦米爾那都省、卡納塔卡省等先前疫情較緩和的省分最近每天新增病例多超過3萬例。

截至今天上午8時的過去24小時，坦米爾那都省和卡納塔卡省分別單日新增3萬6184例和3萬2218例，且單日新增死亡人數都在1000多人，讓在當地工作的台籍幹部心理壓力特別大。

鴻海日前已包機從清奈接回13名台幹，根據熟悉內情人士告訴中央社記者，清奈當地只留下一名負責土建的台籍幹部監督產能擴充建設；但受到疫情衝擊與當地坦米爾那都省政府規定工廠和工地只能維持50%人力影響，整個產能擴充建設嚴重放緩。

不過，鴻海在清奈的產線仍持續按蘋果公司需求趕工製造，未影響iPhone的生產交貨進度。

另外，在3大台灣蘋果供應鏈大廠中最早布局印度的緯創，5月初按照卡納塔卡省政府規定讓那薩普爾（Narsapur）廠停工5天進行消毒後復工後，考量疫情嚴重，已讓多數台幹返台避開疫情高峰；和鴻海一樣，受到疫情限制工廠與建廠工地人力影響，緯創擴充新產線工程進度也放緩。

至於最晚到印度布局的和碩，熟悉內情人士表示，為儘快讓產線完成以承接蘋果iPhone X的訂單，和碩正催促承接的建廠包商在疫情威脅下趕工，盼趕在6月底把在第一條產線完成，但受疫情與人力等諸多因素影響，這項目標仍面臨挑戰。

蘋果公司正積極推動把iPhone等部分製造轉移到印度，目前把iPhone 12交給2019年起在印度組裝iPhone的鴻海代工，而2017年就在印度組裝iPhone低階機種的緯創，與才正在印度清奈興建第一條產線的和碩，目前都承接iPhone X的生產訂單。

不過，第二波武漢疫情衝擊，讓蘋果轉移部分iPhone產能的計畫，再度面臨考驗。

截至今天上午8時的過去24小時，印度新增25萬7299例武漢肺炎病例，單日新增病例持續減少；死亡人數因各地缺乏醫療資源，仍高居不下，截至上午8時的過去24小時，新增死亡人數4149人。

印度累計武漢肺炎病例達到2628萬8080例，死亡人數29萬5560人，可能在這兩天就突破30萬大關。

疫情延燒「印度製造」後市怎麼操作

印度是全球第二大人口國，僅次於中國，但是人口平均年齡較低只有29歲，屬於青壯國家，生產力豐沛，外界都預期能成為繼中國後的生產大國。據統計去年正式超越英法成為全球第五大經濟體，也是世界經濟成長最快的國家之一。

凱基證券分析師陳唯泰指出，日前印度總理莫迪，主要四項政策分別是：印度製造、數位印度、工業走廊以及智慧城市，政策對印度來說有很大的成效。

陳唯泰強調，印度為了打造國內成爲全球電子產品製造基地，祭出諸多誘因，包括：一、大規模電子製造業生產連結獎勵計畫；二、電子零組件與半導體製造計畫；三、電子製造業聚落2.0計畫等，成為吸引台商前進的誘因。

PCHOME股市

陳唯泰強調，鴻海集團成功在印度設廠後，陸續有相關的衛星廠也將前進印度。如，提供印刷電路板（PCB）的鵬鼎控股（深圳）、製造iPad的比亞迪電子、製造AirPods的立訊精密、製造Macbook的廣達電子等。

但受到疫情影響，國際企業投資開始卻步。《環球時報》指出，蘋果的海外工廠受到挫敗，位於南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）是第二波吞噬印度的冠狀病毒浪潮中受災最嚴重的州之一。據傳有100多名富士康員工，被禁止進入到工廠作業，這樣的情況可能到五月下旬。

資深投資人黃柏堃強調，若不是疫情干擾，隨著趨勢印度將逐漸取代中國製造的優勢，吸引更多外商前往投資，這幾年來尤其以電子產業最為明顯。但今年受到疫情大爆發影響，趨勢恐有變化。

紐約大學兼任講師暨中國管理諮詢商Cameron Johnson指出，一部分跨國企業，可能暫時從印度轉單至中國、越南、南韓工廠等。目前觀察以車廠和家電廠最普遍。他認為，印度疫情沒有趨緩的話，會有跨國公司不斷撤離。

黃柏堃分析，雖然目前印度疫情嚴重，但台灣企業在印度還沒有傳出重大的停工訊息。如果以鴻海、和碩和緯創，三大公司的資本額來看動輒數百億以上，而且印度佔製造比重也較小，除非全面停工，不然影響營運的幅度有限，股價也難有波動，投資人要持續關注未來是否有全面關廠的消息。

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核稿編輯：翁世航