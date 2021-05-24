本土新增334例、校正回歸256例、死亡6例，三級警戒延長研議中

指揮中心公布國內今（24）日新增334例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，以及256例校正回歸的個案，總計共595例；境外移入部分新增5例確診個案。確診個案中新增6例死亡。目前仍有84位確診患者在使用呼吸器，較昨天增加18位。而從數據統計來看，5月15－17日為這一波個案發病日的高峰期。

指揮官陳時中表示，原定全國列為第三級疫情警戒是到5月28日，專家已經建議指揮中心要延長時間。至於延長到什麼時候，目前指揮中心正在研議中。而為避免醫療人力短缺，指揮中心也公布受匡列為確診者的接觸者之醫事人員，能提前返工的建議指引，同時將招募已不在位的醫事人員，重新投入相關工作。

國內今日334例本土確診＋256例校正回歸病例，並新增6例死亡

指揮中心表示，國內今日新增334例本土確診，以及256例校正回歸的個案，總計共595例；境外移入部分新增5例確診個案。確診個案中新增6例死亡。

根據指揮中心新聞稿，今日新增之334例本土病例，為157例男性、177例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2021）年5月10日至23日；個案分布以新北市177例最多（以板橋區43例為多），其次為台北市99例（以萬華區38例為多），桃園市19例、彰化縣12例、基隆市及台中市各7例、高雄市5例、屏東縣及台南市各3例、南投縣及新竹縣各1例。

校正回歸個案256例中，為157例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至5月22日；個案分布以台北市148例最多（以萬華區76例為多），其次為新北市99例（以板橋區34例為多），桃園市6例、苗栗縣2例、台中市1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關200例、茶藝館相關34例、某社團相關6例、某水果商相關6例、其他已知感染源138例、關聯不明101例、疫調中105例。相關疫情調查持續進行中。

Photo Credit：林奕甫/ TNL

指揮中心說明，新增6例死亡個案中：

案1860為70多歲女性，有胃癌等慢性病史，5月14日採檢，17日確診，19日死亡。

案2476為70多歲男性，有扁桃腺惡性腫瘤等慢性病史，5月17日出現發燒症狀並就醫，19日確診，21日死亡。

案2720為60多歲男性，5月15日出現咳嗽症狀，16日自行就醫採檢，20日確診，22日死亡。

案2825為60多歲男性，有高血壓、肝硬化等慢性病史，5月17日出現發燒症狀， 20日確診，22日死亡。

案4162為60多歲女性，有糖尿病、慢性B型肝炎等慢性病史，5月21日有肌肉痠痛、呼吸困難、肺炎等症狀，21日採檢，22日死亡，23日確診。

案4284為60多歲男性，有萬華區活動史，5月22日死亡並通報採檢，23日確診。

今日新增之5例境外移入病例，分別自菲律賓（案4466）、尼泊爾（案4613）、印度（案4773、案4902、案4914）移入。

截至目前國內累計4917例確診，當中包含3748例本土病例。所有確診個案中，目前已有29人死亡。

指揮中心表示，目前仍有84位確診患者在使用呼吸器，較昨天增加18位。以4月15日開始到現在的3255名的個案來看，當中有335位符合重症的定義，因此不分年齡層的重症率為10.3％，60歲以上確診個案的重症率是19.1％。由此可看出年紀大者為罹患重症的高風險群。

5月15－17日為發病高峰期，陳時中：三級警戒可能延長，時程研議中

陳時中表示，經過校正回歸每日病例數，目前單日新增病例數最高者為5月17日，有476名（見下圖一）。希望經過策略的調整，未來能把校正回歸的情況變少。校正回歸的發生，一方面是因為個案太多，另一方面也是檢驗塞車的關係。

Photo Credit: 指揮中心記者會 圖一

Photo Credit: 指揮中心記者會 圖二

陳時中表示，台北、新北等確診個案較多的區域，在開始採用快篩之後，PCR的結果申報速度就相對較慢了些。陳時中說，知道大家（指醫療人員）最近都比較辛苦，但希望能在這一個禮拜，將各日的確診數校正回補為正確數字，觀察起疫情變化也會比較正確。

另外指揮中心也公布這段時間的採檢、發病、確診及校正回歸後的趨勢變化圖（見下圖三）：

Photo Credit: 指揮中心記者會 圖三

陳時中解釋，圖三中左上角的採檢趨勢，並非在近日出現大幅下降。統計圖表上算的是採檢完已經有報告的，因此有許多近期採檢中但報告仍未生出來的數字尚未算入，因此看起來這2、3天的採檢數字才會比較低。

至於圖三右上的確診病患發病趨勢則稍微比較準確一點，是以個案發病日列入計算，較能看出每日新增個案發病數的變化。可以看見5月15－17日為高峰期。

圖三左下角則是以每天的報告數來做疫情的研判，目前這張圖恐怕沒辦法那麼準確。若把它校正回歸後，更能準確分析目前疫情的變化趨勢。

指揮中心也公布各快篩站的每日檢驗量及結果（下圖四）。結果顯示，台北市快篩的陽性率下降至5.9％，新北市維持4％，陳時中表示，目前所算入的樣本數較少，但仍可作為趨勢的參考。

Photo Credit: 指揮中心記者會 圖四

陳時中說，這裡面比較多差別是連江縣，前兩天連江縣原本報告是快篩79人有3名陽性，但經PCR檢驗確認之後，確定3名皆為偽陽，PCR的檢驗結果為陰性。

另外台中市5月21日進行大規模的快篩，篩檢了2720名個案，結果為45名快篩陽性。但經PCR做確認，45名個案中只有一名是確診者，也就是PCR陽性，其餘皆為快篩偽陽。

陳時中表示，快篩雖然方便，但當在罹病率不高的區域，偽陽性的情況就會比較多。因此在設立快篩採檢站時，要很小心的作結果判斷，否則太多偽陽性也會造成不必要的醫療負擔。

陳時中補充，原定全國列為第三級疫情警戒是到5月28日，專家已經建議指揮中心要延長時間。至於延長到什麼時候，目前指揮中心正在研議中。

避免醫療人力短缺，指揮中心公布接觸者提前返工指引，招募已不在位者重新投入

指揮中心羅一鈞副組長報告，指揮中心針對第三級疫區（目前為全國）醫療機構工作人員，若被匡列為接觸者後，能提前返回工作岡位發布指引建議。由於專家會議認為，不少醫護人員目前皆已接種疫苗，在區分他們風險的時候會參考是否已經完成兩劑疫苗的接種並超過14天，若是如此，且在接觸確診患者後未出現症狀者，即可返回工作，並自我健康監測至接觸日後滿21天為止。

若屬於確診者的密切接觸者，則會在中間搭配採檢，確保其不會有少數機率成為打過兩劑疫苗，仍感染病毒的輕症或無症狀帶原者。

至於只打過一劑疫苗的，也有一些縮短居家隔離的方式，比如說其為無症狀的接觸者，打過一劑疫苗但未滿14天者，則可居家隔離7天之後，搭配核酸採檢的方式，來讓醫療機構工作人員可以提前返回工作。

羅一鈞表示，這個指引是經專家會議討論過後產生，要給各醫療機關及衛生單位參考。最主要目前有不少院內確診的事件，導致許多醫護人員必須被匡列。考量到有接種過疫苗的醫護人員應具有相當的保護力，也為了避免醫療人力不足導致照顧品質下降及人力調度的困難，經綜合考量之後，將風險高低區分作為醫護人員受匡列之後的處理參考。

陳時中表示，有關醫事人員人力部分，包含醫護、醫檢師都是非常珍貴的醫療人才，一方面會招募已經不在位的醫事人員可以重新再投入；另外就是把一些量能比較低的醫療使用人力，能夠拉到比較緊急的人力裡面來，做一個最恰當的分配。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航