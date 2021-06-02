《會玩才會學》：大屠殺中的兒童遊戲——想在奧斯威辛活下去，就得當唬人專家

文：彼得・格雷（Peter Gray）

大屠殺中的兒童遊戲

現在我們從小女孩在遊戲間更衣區的場景，轉到恐怖的景象——─納粹集中營裡的孩子。如果說遊戲是奢侈的，那麼集中營的孩子就不會玩。但遊戲並非奢侈品，遊戲是兒童盡其所能瞭解環境並適應的手段，無論何種情況。在值得注意的《大屠殺中的兒童與遊戲》（Children and Play in the Holocaust）一書中，歷史學家艾森（George Eisen）用倖存者的日記和訪談作為證據，說明納粹少數民族區和集中營裡猶太兒童之間所玩的遊戲。

在少數民族區，也就是囚犯被送去勞改或處死營前的第一階段，家長拚命試著要讓孩子的注意力從周遭的恐怖移開，保留孩子之前熟悉的天真遊戲假象。他們建造權宜代用的遊樂場，試著引導孩子玩傳統遊戲。大人們以精神上逃離恐怖處境為目標來玩遊戲，彷彿樂在其中。舉例來說，有人買了一片麵包皮當西洋棋盤，因為下棋可以讓他忘記飢餓。

但兒童不一樣，他們玩面對恐懼的遊戲，而非逃避。他們玩戰爭遊戲，有「炸碉堡」、「大屠殺」、「剝下死人的衣服」和忍耐遊戲。在維爾納（Vilna），猶太兒童玩「猶太人與蓋世太保」的遊戲，在遊戲中，猶太人用他們自己的來福槍（棍子）擊敗並痛打這些惡棍。

即使在處死營中，健康到足以四處活動的兒童還是在玩遊戲。在某個營裡，他們玩「給屍體搔癢」的遊戲；在奧斯威辛集中營中，玩的是挑戰他人去摸電網；玩「毒氣室」遊戲時，會扔石頭進窪坑並厲叫出瀕死者的聲音。其中一個他們自己想出來的遊戲，是每天在營裡點名之後成形的，叫作千王之王（klepsi-klepsi），也就是偷盜的俗語。把一個玩伴的眼睛蒙住，其中一人會走向前，在他臉上用力揍一拳，接著把蒙眼布拿掉，被揍的孩子得從大家的臉部表情或其他證據來猜是誰打他。想在奧斯威辛活下去，就得當唬人專家——─例如唬弄他人有關偷麵包，或知道某人的逃脫或反抗計畫，千王之王可能就是這種技巧的練習。

在遊戲中，無論是我們最喜歡想像的田園遊戲，或艾森所描述的那種遊戲，兒童都會把現實帶入虛幻的背景，那是可以安撫他們，令其有所閱歷並練習處理問題的世界。有些人怕暴力遊戲會造就暴力的成人，但現實生活中恰恰相反，正是成人世界中的暴力，才會引導孩子在暴力中玩遊戲，還有什麼能讓兒童在情緒、心智和生理上針對現實做好準備的呢？

認為可以藉由控制兒童的遊戲和其所學的東西，進而重塑未來世界的這種想法是不對的。如果想要重塑世界，必須重塑「現在」這個世界，以後孩子們自然會循例而行，他們必須針對適應存活在真實世界中做好準備。

我們也在其他較唾手可得的狀況下，觀察到兒童運用遊戲適應創傷的情況。舉例而言，一群孩子從保健室窗外，看到有人不幸從六公尺的高處摔落地面並重傷，他們因這個經驗而苦惱不安。幾個月過後，孩子玩自創遊戲時，主題出現了跌落、受傷、醫院和死亡。同樣地，我們觀察到本身或家長經歷過恐怖攻擊的兒童，會玩配合著某種安撫的事件再現遊戲，安撫在他們的遊戲中可能是補救、修補損傷、保護以及照顧老弱婦孺，或是正義終究戰勝邪惡。

從未經歷過任何特殊創傷的兒童，也常在情緒激動、帶創傷意味的情況裡玩遊戲。因為可以鍛鍊自己應付各種無法預測、但難以避免的悲傷事件。

「危險」遊戲的價值

研究動物間遊戲的人員提出，遊戲的主要目的是，幫助幼崽學習如何處理突發狀況。所有哺乳動物幼崽都會故意且反覆地在遊戲中，將自己置入尷尬、適度危險且驚恐的情況中。隨著嬉鬧飛奔、跳躍和彼此追逐，不斷在失去和重獲身體動作控制權間輪替。

舉例而言，當山羊幼崽跳躍時，會扭曲轉動，用困難的方式來著陸。小猴子、小猩猩在樹木間盪著玩耍時，會選擇離得夠遠，且離地夠高的樹枝去抓，營造出某種程度的恐懼，但不會高到摔下來時會受重傷。年輕的黑猩猩尤其喜愛從高處樹枝直接墜下，在撞地前的剎那，再抓住低處樹枝的遊戲。

幾乎所有哺乳動物幼崽都會玩追逐遊戲。牠們追著別人跑，追到後再調換角色。對多數物種而言，明顯偏好追逐遊戲中被追者的角色。舉例而言，就一對小猴子、小羊或松鼠來說，會從最小的那隻開始，嬉鬧攻擊另一隻然後跑掉，一邊還要回頭看，確定被激怒者有追上來。

猴子遊戲的觀察者注意到，被追逐的動物通常比追逐者更享受遊戲。顯然，追逐的獎賞是獲得輪到被追的機會，當追逐者抓到被追者時，角色隨即互換，之前的追逐者會快樂地成為被追者。

除了追逐遊戲外，哺乳動物幼崽─尤其是公幼崽─特別愛玩打架遊戲。依循物種的不同，牠們會用角互撞、試著把對方咬起然後摔到地上、試圖釘住對方，或嘗試在對方身上特定部位拍一下。跟真的打架不同，在打架遊戲中，體型更大、更有技巧的動物會故意相讓，以避免制霸玩伴。關於幼鼠玩打架遊戲的詳細研究，提出至少這種物種中的每隻鼠都偏好處於從屬地位，這個地位提供最強烈的體能與心理挑戰。老鼠會局限自我能力，好讓玩伴進入攻擊模式，先讓對方居上位，再來個絕地大反攻。一段時間後再換過來輪流對方的角色，所以每隻鼠都能練習到怎麼從弱勢地位反撲。

即使是隨意的觀察，也證明人類兒童跟其他動物幼崽一樣，會故意讓自己在遊戲中處於引發恐懼的弱勢，例如：爬上大樹、從高塔或懸崖跳下、在岩石之間跳來跳去以躍過斷澗、不遵守遊樂設施的使用規則，用滑板從欄杆上溜下來。在兒童的打鬥遊戲中，幼兒和其他哺乳動物幼崽一樣，會輪流成為弱小方，並試圖擺脫弱勢地位。較強壯的夥伴會局限自己能力，讓較弱的夥伴脫離被壓制的狀況，並讓其取得攻擊地位，所以雙方都能體驗到成為弱小方，以及脫離這種狀況的刺激感。在整個過程中，幼兒跟其他哺乳動物的幼崽非常類似，明顯喜愛相同的重要課程。

想想追逐遊戲的共通樂趣，三歲大的小女孩在逃離爸爸或哥哥所扮演、威脅要抓她或拿她當早餐吃的可怕怪獸時，會隨著狂喜而發出尖叫聲。在每個能想到的人類追逐遊戲中，大家偏好的都是被追的角色。在惡夢和現實生活中，沒有什麼比掠奪者或怪獸追來得更嚇人。但在遊戲中，沒有比被怪獸追要更好玩的事了。

「抓到」是所有人類追逐遊戲最共通和基本的特點。每個地方的小孩都這樣玩，而目標則是盡量被追久一點，以及縮短追人的時間。被抓到的懲罰代價就是換你當「鬼」，然後就得當追人的鬼直到又抓到某個人，才能再享受被追的樂趣。隨著兒童長大，所玩的遊戲變成漸為複雜版的鬼抓人，加上遊戲額外的規則。

「狐狸和鵝」就是典型的例子，這是我和童年玩伴常穿著溜冰鞋在明尼蘇達州結了冰的路上或池塘玩的遊戲。大家總愛當鵝而不是狐狸。如果你被抓到了你就得當狐狸，直到又抓到某個人後才能再當鵝。捉迷藏和躲避球並不算真的是追逐遊戲，但它們也照著規則走：大家偏好的位置是被追的角色。處罰是被找到或被球打到就得去當追人者。

甚至像足球、美式足球、籃球和曲棍球這類正式的團隊運動，也能當成是複雜版的鬼抓人，樂趣在於奔馳穿越球場，踢著、抱著、運著球，或推著冰盤朝某個目標而去，同時間會有一群「敵人」在你後面追著跑。棒球也是一種鬼抓人遊戲，在打中球後，打擊手會努力繞著特定路線從一個安全點跑到另一個，而敵隊則是試著抓他出局。在這類遊戲中，隊伍會輪流進攻防守，偏好的身分則是進攻，而進攻時則會被追著跑過「敵人」的地盤。

在許多這類體能活動中，兒童是在測試其自身的恐懼及體能。恐懼與樂趣的結合是稱之為興奮刺激的感覺。兒童在這類遊戲中必須能主宰自身的活動，只有他們知道自己要多少分量的恐懼。

在盪鞦韆或爬樹爬繩子的兒童，知道高度要多高才會產生刺激感而非害怕感的恐懼。沒有任何父母、教練或體育老師可以替他們做出判斷。在維氏所描述的「鞭打遊戲」中，如果情況變得太痛，被鞭的男孩會打信號讓鞭打停止。在所有型態的打鬥和追逐遊戲，如果情緒或生理挑戰變得過大，每個孩子都有權力暫停。沒有這份權力，活動就不再是遊戲。

在我們現今的文化中，家長和其他大人過度保護兒童於接觸遊戲中可能遭遇的危險，嚴重低估他們照顧自己和做出正確判斷的能力。在這方面，我們不僅和採集狩獵文化（如第二章所述）不同，也和兒童能自由遊戲的所有傳統文化不同。我們剝奪兒童的自由，低估他們成就自我滿足的預言能力，也奪去他們需要學著如何控制自己行為與情緒的機會。

將心比心的消逝和自戀的興起

如同在第一章中所討論的，從一九五五年起，年輕人的焦慮、憂鬱和無助感持續興起，兒童自由玩耍風氣隨之消退，因此有了自戀漸增而將心比心減少的情況。

自戀指的是自身的誇張觀點，有將自身和他人區分開來，具阻礙有意義的雙向關係形成的傾向。將心比心或多或少和自戀是相反的，是一種與他人有情緒連結的傾向，從他人的觀點來看待事物，並對他人的不幸感同身受。

一九七○年代末，針對大學生所做的「人際關係反映指標量表」（Interpersonal Reactivity Index）。問卷上的分數，揭露了多年來自戀主義的明顯興起，以及將心比心的嚴重衰退。問卷分數是測量方法與現實世界的行為有關。舉例而言，在自戀方面分數高的人會過分高估自身能力，會對批評怒氣沖沖地做出猛烈回應，具有較高的白領犯罪比例。在同理心方面分數低者，比一般人更可能霸凌他人，較不會自願幫助有需要的人。

就本章裡的內容來看，遊戲的減少為何會使情緒與社會失調的現象升高，應該不是難解的謎題。

遊戲是教導兒童如何解決自身問題、控制衝動、調整情緒、從他人觀點看待事物、協調差異，和他人平等相處的自然方法。沒有東西可以代替遊戲扮演學習這些技巧的角色。對現實人生而言，這些個人責任、自我控制和社交能力的課題，遠比任何學校裡教授的課程都重要。

除了遊戲減少會妨礙情緒性與社會性發展的相關爭論外，我們顯然無法長期進行刻意不讓兒童玩遊戲的實驗，卻可以用動物來進行這類實驗。舉例而言，在某些實驗中，讓恆河猴僅由母親養育長大，和正常長大、除了母親外還能接觸到同儕的恆河猴相比較。猴媽媽用許多方式和其幼崽互動，但並不和幼崽玩遊戲，所以小猴在成長過程中都沒有玩遊戲的機會。

毋須吃驚，實驗結果和在年輕人身上所得到的結果一樣，這些小猴在許多方面都出現異常，牠們表現出過度恐懼和過於好鬥的現象。當把小猴放入新環境中，這些猴子反應驚恐，不像正常猴子一樣過段時間就會適應。

和同儕在一起時，牠們無法對社交訊息與邀請做出適當回應。例如同儕想要替牠們理毛時，會激進猛攻而不是接受友善的提議。其他猴子在場時，同樣無法展現妥適的降低敵意訊號，因此比普通猴子更容易受到攻擊。

類似的實驗也在老鼠身上進行過，在沒有同儕玩伴狀況下養大的老鼠，於多種行為測驗中所展現的恐懼和侵略程度皆異常地高。在一項實驗中，允許有些沒同儕的幼鼠，每天可以和愛玩耍的同儕互動一小時，而其他老鼠則和被注射過安非他命藥物、不愛玩耍的同儕互動一小時。安非他命去除了幼鼠的玩耍欲望，但並未除去社交行為。結果有和同儕一起玩耍經驗的老鼠，長大後要比接觸同數量但不愛玩耍同儕的老鼠正常得多。顯然幼鼠間正常情緒與社會性發展的必要互動，就發生在遊戲中。

在其他實驗裡，被剝奪遊戲機會的幼鼠，腦部發展出現異常狀況。沒有遊戲，前腦額葉的神經迴路會無法正常發展，而這塊區域正是控制衝動與情緒的重要區塊。

讓小猴子，甚至是小老鼠在不能和同儕自由玩耍的條件下成長似乎很殘忍，可一切都是為了科學。但如果這樣算殘忍，那麼對於我們現在為了保護和教育小孩，進而剝奪人類兒童和其他孩子玩耍的「正常」行為，又是什麼呢？的確，殘忍又危險。

那麼電玩遊戲呢？

電玩遊戲是近幾十年間興起的遊戲形式，有些人會為了這種遊戲和電視加在一起，減少戶外玩耍的機會而抱怨，認為電視節目和電玩遊戲太有吸引力，把小孩牢牢綁在螢幕前，不想從事其他活動。我瞭解這種主張，也知道為什麼會發生在某些人身上，但這並不貼近我自己的觀察，或研究人員從系統性調查所獲得的結果。

在瑟谷學校，學生可以用想要的方式遊戲探索，所有學生都能無限制地接觸電腦和電視，幾乎所有學生都喜歡電玩遊戲。但多數人也花大量時間在球場和森林等戶外場地上遊戲與探險。在一般族群中進行的遊戲調查，顯示可自由選擇戶外或電玩遊戲的孩子，假以時日就會在兩者之間取得平衡。看來沉溺於電玩的人，通常是因為無法得到其他令人滿意的遊戲形式，加上還可以看電視，對兒童的自由時間而言，電玩遊戲顯得比到戶外玩耍有競爭力。

書籍介紹

本文摘錄自《會玩才會學【暢銷修訂版】》，今周刊出版

作者：彼得・格雷（Peter Gray）

譯者：吳建緯

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「玩樂自由是心靈成長的必備良方。玩樂自由是兒童結交朋友、克服恐懼、解決問題並且掌控生命的方法。玩樂自由也是兒童練習並取得身體和智力技能的主要方法。這在他們成長環境中，是取得成功的致勝關鍵。我們為孩童做再多、買再多玩具、培養再多的特殊才藝訓練，都無法彌補我們從兒童身上奪走的玩樂自由。孩童透過主動玩樂學習到的一切，無法藉由其他方式獲得。」──彼得．格雷

作者彼得・格雷在美國波士頓大學教書，他寫的教科書《心理學》，是最多長春藤名校指定用書，出版至今已七版。

但對他人生影響最大的，恐怕還是兒子史考特，因孩子無法適應制式的學校教育，在衝突和掙扎後，彼得・格雷讓兒子去讀瑟谷學校（Sudbury School），一個徹底「擺脫所有類似學校等學習場地的枷鎖」的學校。

他從兒子及同學身上，親眼目睹孩子如何在社會化過程中透過人類本能，從遊戲中得到完全自發的學習。在人類演化的歷史中，狩獵的本能讓孩子渴望不受限制的跑跳與玩耍，但現實的環境卻總是用教育的枷鎖來綁住孩子，扼殺他們學習的動機與自我學習能力。

每個孩子天性都是好奇的，嬰孩只要一張開眼睛，就好奇的到處看；有能力動作時，就開始到處爬、到處摸……但是，為什麼孩子長大了，反而失去探索和學習的能力了呢？因為文明的教育，孩子如爸媽所願的遵守規矩，變成了「聽話」的孩子，但卻失去了自主學習的能力。

本書從心理學、教育學、人類學和生物學的角度，深入淺出地說明遊戲在兒童成長中的重要價值，作者把深刻、抽象的發展心理學理論，艱深、晦澀的人類學知識介紹得妙趣橫生。在書中作者不斷強調，把遊戲還給孩子，讓孩子能從中發展人類與生俱來的好奇心、玩樂力和社交力，這是為人父母必須承擔的責任和義務，當孩子的愛玩天性能充分釋放，孩子也將更快樂、更獨立，對生活與學習充滿更多熱忱。

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬