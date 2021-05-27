台灣如何守住沒有疫苗前的一年，絕對是保命的最大關鍵

德國因疫情反智

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）傳染到全世界，許多國家可以說是陷入水深火熱之中，在西方人命關天、人權至上的今日，因為國家防疫措施的失誤與延緩，已經讓西方政府「謀殺」了上百萬的人命。

一個人因為個人因素殺人要判刑，一關數十年，而國家因為物資不足、領導人知識不夠，或者迷信數據不足在染疫爆發要脅人命時，「呼籲」民眾無需戴口罩。這樣無知的決策，在我看來就是謀殺，而且是謀殺了成千上萬人，更是反智。

結果就是疫情不能擋，政治信用完全破產。疫情一發不可收拾之後，才改口規定人人要戴口罩，甚至有些地區必須戴N95口罩。德國拖延了至少兩個月，政府拒絕承認戴口罩有效，讓亞洲人成了被歧視眾矢之的。當初民眾順從聽話地拒戴口罩，造成的死亡與身體損害，沒有人負責，更無須說賠償了。可是這樣的政治責任沒有人扛，疫情數據至今是染疫者衝破364萬，死亡超過8萬7000人。

如果當初可以不戴口罩，政府號稱是科學數據無法證明，那封城宵禁呢？有哪些科學數據可信？德國政府最初反智行為已經失準，也不認錯，因而許多德國民眾就藉著疫情持續和政府唱反調，即使無理也辯駁到底，任何想不到的反智行為都光怪陸離地出現，甚至還抗議遊行，聲稱自己是「斜槓思考」，死鴨子嘴硬地聲稱，根本沒有疫情；再加上一堆陰謀論，很快地一個所謂理性的國家，卻有相當比例的人去相信沒有疫情的說法。

他們心中深藏對政府的不滿，此時正好集結勢力大力反政府。

台灣政府至少守住2萬4000條人命

比起所謂科技大國的反智行為，台灣政府國家口罩隊的決策用心，絕對是世界獨一無二的。無論物資的儲量與物流的透明，都充分顯示台灣政府井然有序地為台灣人守住人民的性命，他們不誇口，務實而精準地抵抗疫情戰爭。

這也使得台灣在全世界都沒有疫苗的情況下，讓民眾安心地度過沒有疫苗的疫情年，相較起德國死亡8萬7000人，以人口比例計，台灣政府確實成功地守住至少2萬4000條的人命。這個成績是輝煌，而且值得驕傲，因為我們在最關鍵的時機，有重視人民性命的政府，為我們守住自己與親人的性命，這比起多高的國民所得都重要。因為這樣，也讓台灣的經濟完全沒有縮減，反而成長。

台灣是個貿易大國，我們不可能完全隔絕於世界其他國家，但是能做的，我們的政府從教育宣傳到物資、足跡以及資訊透明都做到了，可以說是無可挑剔。

可是台灣人總是疑心重重，認為台灣政府沒有感染案例就是蓋牌，故意欺騙民眾。事實上，如果大家知道，沒有疫苗而能守住台灣，在國外是多麼艱難與挫敗的事，台灣人就該真心感謝政府。

因為只有台灣的政府隨時在提醒我們為何要洗手、戴口罩、怎麼消毒，以及如何計畫安排妥當這些必要的物資，讓民眾不囤積，物價不暴衝。這些，我們在海外看到的政治人物幾乎都沒人做到，真的就是擺爛。而他們也是民主科技大國，官員不做事，民眾也不能怎樣，德國因而有8萬7000個家庭，匆忙間失去親人，連告別的機會都沒有，讓家屬哀痛終身。

上個月，透過全國哀悼才慢慢讓這個巨大的哀痛有集體療癒的可能。

數字會說話

德國去（2020）年交通死亡人數驟降十分之一，因為大家被禁足去旅遊。另外，德國去年死亡人數比前一年增加四萬多人，這是COVID-19的實證之一。而台灣相對於德國正好相反。因為政府守住台灣疫情，讓大家可以旅遊，到處趴趴走的結果，還造成民眾因登山者多而有更多意外，台灣幾乎沒有人因為COVID-19而死亡，這對其他國家來說，可以說是極大的諷刺。

人性：沒疫情就沒人打疫苗

當然病毒仍是無遠弗遠地在世界流竄，台灣不可能例外。我們守住沒有疫苗前的一年，絕對是保命的最大關鍵，因為任何其他科技大國，在沒有疫苗前僅能眼睜睜地看著病毒到處傳染、到處肆虐殺人，而政府只有束手無策。人權宣言說得對，人有免於生活於恐懼的人權，在台灣確實做到了。如果問問海外台灣人，我們是怎麼無助與焦慮的度過沒有疫苗的恐懼年，台灣人去年絕對是最有人權的一年。

現今國際大國疫苗打得火熱，許多台灣人看到疫情爆發，就怨嘆政府不夠有效率，因為各種因素，所以買不到疫苗，還懷疑台灣超前部署做了什麼。個人只是要大家仔細想想，如果台灣不永遠鎖國，疫情早晚都會來。現在有了疫苗，疫情才來，是大家最大的幸福，因為有疫苗就能保命，就可以對抗病毒。

說真的，去年大家沒有因疫情染病而喪失親友，是政府有效率的積極作為，我們不該在此時批評譴責。沒疫情大家不施打疫苗，這是人性，現在疫情來了，就積極去施打疫苗，還有什麼好抱怨的？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航