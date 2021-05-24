晶華董事長潘思亮：觀光餐飲業「瀕死垂危」，盼政府「電擊」拯救產業

晶華酒店董事長潘思亮接受訪問表示，台灣疫情可像新加坡、香港一樣數月後受到控制。但以觀光餐飲業而言，歷經去年一整年的傷害，又遭近日疫情爆發打擊，已經瀕臨垂死，嚴重程度遠勝去年，盼政府能夠要從薪金、租金以及稅金等「三金」著手，避免企業倒閉潮。

日前行政院通過紓困振興預算草案，待立法院31日拼三讀過關。觀光局則表示草擬補貼方案，將依據銷售額、稅額申請，營業額減少50％者，按員工人數每人每月補貼1萬元，估計總經費達到95億元，符合的業者約有近8萬人。目前，政院仍在持續交換意見中，最終金額、細則待後續公布。

潘思亮：「類封城」狀態，觀光餐飲業已「瀕死垂危」

日前，晶華酒店董事長潘思亮接受彭博電視英語專訪表示，台灣本次疫情爆發，政府立刻實施第三級防疫措施，讓民眾從原本自信變為恐慌，但台灣民眾則表現出自律，除了平日上班外，假日則空蕩冷清。

他認為，台灣可以像新加坡和香港一樣，在兩到三個內有效防堵疫情擴散。

值得一提的是，潘思亮強調，這波疫情於去年疫情之初有所不同，對服務業或民生消費的衝擊更為嚴重。也包含，零售業、公開展演也都受重創，可能影響將數個月以上。

因此，他呼籲台灣政府應加緊推出紓困措施，像去年一樣支持受創的旅遊、飯店、餐飲等國內服務業。

潘思說明，本次疫情復發後三天，晶華飯店馬上調整策略，例如，公布百種菜單推外帶，並實施預約制度，讓民眾更方便。

潘思亮說，受疫情影響，晶華飯店業績因此重摔九成，因為飯店和餐廳不是全面關閉就是部分關閉，目前也只有半數員工上班，疫情期間通知旗下員工兩周留在家裡。

另外，潘思亮強調，以現況來看不必等升到四級，全台現今已進入「類封城」狀態，觀光餐飲業，現在不是失血，而是「瀕死垂危」。

潘思亮呼籲，政府要趕快伸出援手，立刻「電擊」恢復產業心跳，且薪資補貼和稅金減免要較去年倍增才能有作用，否則不出三個月內，台灣觀光產業恐怕倒一半。

觀光、飯店業受到二次衝擊 影響更甚去年

晶華酒店行銷協理蔡惠茹表示，為了度過疫情難關，飯店內遊戲室、沐蘭SPA、健身房以及三溫暖等，都已經暫時關閉到5月28日。

蔡惠茹指出，旗下的餐廳也都暫停營業，而僅靠餐廳的外帶餐，包含牛肉麵、肉燥飯和雞湯等禮盒，雖然營業銷量則暴增了4成左右，但對未來不是長久之計。

多數飯店靠著外帶苦撐，但這次疫情影響比以前更嚴重。潘思亮呼籲，要讓企業能夠度過危機，仍要從薪金、租金、稅金等「三金」著手紓困。

其中薪資補助部分，比照去年歐美作法，將補助企業員工薪資從40％提高至75％至80%。另一方面，針對稅金要暫緩18至24個月，最後，租金則盼房東共體時艱。

潘思亮憂心再次強調，這波疫情嚴重性遠超過去年首波，他擔心政府沒有危機感，絕對不能認為能像去年一樣撐三個月就過了。

他說明，借鏡歐美和新加坡的經驗，若進入封城狀態，至少要三個月以上，警戒程度才會下降。但是，台灣觀光產業歷經一整年摧殘後，可能撐不過這次衝擊了。

潘思亮表示，去年觀光產業靠內需支撐仍維持五成營運動能，並靠政府紓困存活至今，目前觀光餐飲業九成生意都沒了，有同業甚至已「歸零」。

另一方面，日前行政院通過紓困振興預算草案，追加新台幣2100億元，整體預算上修至6300億元，期限延長至2022年6月30日。目前立法院力拚31日三讀，若通過，將提供相關部會啟動產業紓困補助。後續將公布補助細則，屆時紓困標準將更明朗

據《蘋果日報》報導，觀光局先前表示，政策將延長防疫旅宿補助至110年底。並自110年5月16日起，調整為補助防疫旅宿業者從每房每日800元提高到1000元。

近日由於防疫旅館需求增加，原本設置數為1萬8000房，入住率為59.7%，為因應急增之檢疫隔離入住需求，防疫旅館量能預計將增至2萬房。

《蘋果日報》報導，營運補貼部分，也將依據銷售額、稅額申請，營業額較疫情發生前同期減少50％者，按員工人數每人每月補貼1萬元，估計總經費達到95億元，粗略估算，符合的業者約有近8萬人。

交通部此方案已報政院，上週政院仍在持續交換意見中，最終金額尚未核定，未來有待相關部門即時為產業輸血，盼能渡過這次難關。

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核稿編輯：翁世航