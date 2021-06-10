除了改善史瓦帝尼育幼院的生活環境，孩童的心理需求也應當被重視

文：Su

家庭對於兒童發展極為重要，大多數扶助工作都希望協助家庭構築適合成長的環境，讓孩童可以在家庭中成長茁壯。也因此不管在哪個國家，育幼院大多屬於最後一道防線，主要功能是收留家中發生重大變故或是失怙無依的孩童。史瓦帝尼國內感染感染愛滋病的比例甚高，過去因為「抗反轉錄病毒藥物」（Antiretroviral Therapy, ART）的取得不甚普遍，導致許多青壯年死亡後，留下嗷嗷待哺的孩童，也因此造就了許多當地孩童需仰賴社區或育幼院撫養的境況。

然而，史瓦帝尼的育幼院並非由政府部門營運，而是屬於私營產業的一種。由於當地法規不甚健全，育幼院的營運往往缺乏規範和監督，使得育幼院的照顧品質參差不齊。生活環境不佳係屬常態，內部管教不當、未婚懷孕、偷竊事件等等皆時有所聞。為了有效增進育幼院孩童的福祉，史瓦帝尼家扶中心從2013年起便與三家育幼院合作。史瓦帝尼家扶每月會提供育幼院一筆扶助金，育幼院可以運用這筆經費，購買食材及院內必需之生活用品，來滿足育幼院孩童的日常需求。

另一方面，改善育幼院的居住環境也迫在眉睫，我們除了協助修繕廚房漏水等水電問題，也採購了電視、床架、窗簾等相關設備，讓院童可以居住在相對舒適的環境中，藉以提升生活品質。史瓦帝尼家扶中心的社工員則會按月定期訪視，追蹤照顧狀況並確保孩童的居住條件無虞。

「謝謝家扶幫我買新制服與新鞋子，不因為沒有父母的照顧而與他人不同。」孩童因為不同因素居住在育幼院，這並不影響他們接受教育的權利，院童就如同一般家庭的孩子一樣，也會上學、接受教育並和同儕相處。然而育幼院用以治裝或支應雜費的預算往往不足，使得許多院童在成長過程中無法適時替換制服與鞋子，他們只能穿著不合身的制服或是早已磨損的鞋子去上學，更因此在校內承受同儕異樣的眼光。

有鑒於此，我們每年在蒐集兒童資料時，也會一併檢視制服與鞋子的使用情形，必要時協助添購新制服與新鞋子，確保育幼院的孩童可以穿著整齊地上學，不會因為衣著突兀而受到不必要的歧視。

Photo Credit: 家扶基金會提供 圖為育幼院孩童試穿新鞋子

除了改善育幼院的生活環境和居住品質，孩童的心理需求也應當被關注與重視。訪視育幼院的過程中，社工員發現，有些進入青春期的孩子因為情緒控管能力不佳，而與同儕或舍監媽媽屢屢發生衝突。因此從2017年起，我們每年都會針對規劃成長團體的課程，適度填補院童的需求。

2020年我們前往合作的育幼院100（數字為編號），該育幼院只收容女性。先前舍監媽媽曾多次向我們提到青少女之間的紛爭和苦惱，因此在規劃成長團體的時候，尤其著重在情緒管理的面向。一開始我們先讓孩童觀賞電影《腦筋急轉彎》，協助他們自我覺察情緒的變化與原因。接著進行需要協力合作的情境任務，讓院童可以透過任務看見平時衝突的樣貌，討論這些情緒對個人或團隊可能造成的影響，並找尋合適管道宣洩情緒，減少同儕之間的誤解與衝突。

聯合國人口基金的資料顯示，該國15到19歲青少年的懷孕比例為千分之87（2014年），最主要的原因是不安全的性行為。許多青少年情竇初開，卻又缺乏相關知識，不安全的性行為屢見不鮮，導致青少年懷孕比例居高不下。在育幼院訪視時也確實發現，進入青春期的青少女，在面臨兩性及生涯發展等議題時，時常無法找到合適的人討論，更遑論習得正確知識。因此我們在成長團體中特別加入兩性關係的課程。課程會從基礎的生理介紹開始，讓孩童了解青春期的生理變化；接著進入兩性交往議題，從認識初期到進一步發展，該如何拒絕與學習自我保護等等，皆有所著墨，也澄清了許多常見的疑惑和誤解。

除此之外，我們舉辦「自立生活」課程，讓院童學習生活技能，並在活動中實際運用。例如我們規劃了烹飪活動，當中包含了菜單設計，經費計算、採購食材、合作烹飪等等，整個項目涵蓋了烹飪、規劃與理財等面向，讓院童能整合運用不同的技能，並培養溝通與團隊合作的能力。不少育幼院孩童的夢想是進入大學就讀，我們相信這樣的活動能夠全方位地促進孩童的知能和素養，有助於他們更加細緻且謹慎地面對生涯規劃。

近年來我們持續進行成長團體的活動，從中看見育幼院的孩童們在自我表達能力方面有許多進步，也開始對生涯發展有更具體的想像。孩子成長所需要的不僅是衣食無虞，也需要充分的心理支持與同理。入住育幼院的孩童通常有著不為人知的創傷。這些來自原生家庭的創傷並不容易復原，未痊癒的傷口往往也會成為成長過程中如影隨形的枷鎖。因此今年度成長團體的活動也更加著重在修復心理創傷，我們與當地的專業諮商師合作，未來將持續協助育幼院的孩童們撫平心理創傷。好讓孩子們在培養生活技能的同時，也能具備穩定的心理條件，穩步邁向美好的未來。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航