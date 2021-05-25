COVID-19患者無明顯症狀卻猝死家中，小心難以察覺的「快樂缺氧」

台灣連續3天報導多例死在家中的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診病例：

記者問我：「為何COVID-19患者，容易猝死在家中？」

這可以參考我去（2020）年寫的一篇文章。其實這樣的狀況，去年就發生在國外了。國外媒體給它取個美幻的名稱叫「快樂缺氧」（Happy Hypoxia），又稱隱形缺氧（silent hypoxia），是重症患者常會出現呼吸衰竭前的症狀之一。

我在門診也遇過，打開門診的門，我62歲病人還微笑對著我，緩緩坐下來慢慢説他過去一周的症狀，說著、説著忽然語詞斷斷續續、嘴唇變黑，額頭冒冷汗⋯⋯我即刻要護理人員迅速使用上氧氣，因為在重症醫療的訓練，我知道這是隱形缺氧的狀態。

許多研究指COVID-19病毒會影響肺功能，儘管對患者來說，症狀可能還不是很明顯。國外建議是鼓勵COVID-19輕症或無症狀感染者，在沒有明顯症狀的情況下，可以待在家裡（Stay Home），但到醫院要就診時，又往往太遲了，因為大家多已經死在家中。

輕症或無症狀，仍然會死亡

很多無症狀或輕症感染者，如果合併隱形缺氧，他們的症狀，往往讓許多醫師大感驚訝。

重症患者有些血氧濃度已經很低了，臨床上原本認為這些缺氧的人，應該已經語無倫次或處於休克狀態，但他們卻往往意識清楚、情緒平穩，而且還能正常應答，也可以和醫師聊天，也可以滑手機。

這些隱形缺氧，有時會逐漸的發生，有時則很快，早上沒症狀，晚上就心跳停止了。這使一般人難以察覺，所以也就被稱為「隱形殺手」。

幾乎在所有臨床經驗中，肺部發生疾患時，吸收氧氣及排除二氧化碳的能力也都會出問題，但COVID-19這種疾病卻不同。

醫界先前就在高海拔登山者和飛行員身上，觀察到有這些隱形缺氧的現象。由於山上高度增加時空氣稀薄，每次吸氣獲得的氧分子也較少，但只要有體力的代償急促呼吸幾下，仍可以排出二氧化碳、多吸幾次氧氣。

COVID-19患者的情況與飛行員有幾分類似，無症狀或輕微感染者的病患，在染疫初期，大多仍保有良好的心臟功能，因此仍有能力將血液輸送到身體末梢部位。

COVID-19病毒會慢慢讓身體缺氧，病患初期開始並不會感到呼吸困難，但部分患者會逐漸覺得難以呼吸或感到胸悶；這兩者，都是美國疾病管制與預防中心列為緊急危險徵兆的症狀。當COVID-19感染者出現這兩大症狀，可能隱形缺氧已經在發生，而病情也變得相當危急。

這些隱形缺氧，是怎麽發生 ?

COVID-19病毒藉由在細胞膜表面的受體蛋白「ACE2」入侵細胞，而肺臟和肺泡上有非常多的ACE2。一旦COVID-19病毒侵犯細胞達到一定數量，人體免疫反應和病毒之間的大戰，就會造成許多肺泡破壞，這可能會阻礙氧氣從肺泡進入血液的通道。

如果病人體力很好，心臟夠強，可以用肌肉多作幾次的呼吸急促代償，可以多吸一點氧分子，二氧化碳也可以較快從血液進入肺臟、排出體外，因此較不受影響。隱形缺氧正在發生時，也就難以察覺，

COVID-19會使肺部的氧氣移動，與血流不協調（V/Q mismatch）。一般來說，血管會收縮，讓血液盡量流入肺臟中充滿氣體的部位載運氧氣，減少缺氧部位的血流。但COVID-19患者的這套保衛機制可能會失常，使得更多血液流向肺臟受損的部位，反而較少血液流經健康部位。所以隱形缺氧發生難以察覺。

很多病者本身，是自己根本沒有能力判斷須不須要去看醫生，直到一直吸不到氣、昏迷、臉色變黑。這會造成在家突然猝死的病例一直在上升，有些是死後才知道，原來這些都是COVID-19病毒造成的，但往往都來不及了。

這些「快樂缺氧」，依舊會死人

不要告訴我，無症狀或輕微感染者，肺都是健康的，人也不會死。有時候患者只是在「快樂缺氧」，連病人本身也不知道他快要死了，更何況沒有受過重症醫療訓練過的家人呢？猝死在家，也就常常引起很多遺憾。

這些「快樂缺氧」依舊會死人的，且一點都不會使人快樂啊，奇怪？為什麼又美化叫成 「快樂缺氧」呢？

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航